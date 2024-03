Jó ég, mi folyik a hazai IKEA-áruházakban? Erre senki nem számított 2024 elején

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Megállni, de legalábbis lassulni látszik a bútorok drágulása Magyarországon, viszont a hosszabb távú árvizsgálat még mindig igen ijesztő képet fest. A KSH szerint az ülőgarnitúra és a konyhaszekrény 2022 óta kb. negyedével drágult, egy étkezőasztal pedig több mint 40 százalékkal kerül többe ma, mint két évvel ezelőtt. Az IKEA az év elején komoly árcsökkentési hullámot ígért be, szokásos bevásárlókosarunkon megnéztük, mennyire gyűrűzött ez be a hazai üzletekbe. A kép itt is vegyes, bár a legtöbb termék legalább nem drágult, de 19-ből csak 7 esetben volt árcsökkentés, két tétel pedig nem keveset drágult a listánkon.

Lecsengeni látszik az inflációs hullám Magyarországon, legalábbis a KSH adatai szerint 2024 februárjában a fogyasztói árak átlagosan 3,7 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Bár a részletes adatok szerint a tartós fogyasztási cikkekért összességében 2 százalékkal kellett a múlt hónapban kevesebbet fizetni, mint egy évvel korábban, ezt az átlagot javarészt a használt személyautók húzták le, amelyeknek 10,5 százalékkal csökkent az ára az egy évvel korábbiakhoz képest. Viszont rossz hír a lakásvásárlóknak, felújítóknak, hogy a konyha, és egyéb bútorok ára 6,9 százalékkal emelkedett, a szobabútoroké pedig 2,1 százalékkal nőtt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Hogy ez forintra számolva mint jelent? A statisztikai hivatal havonta frissített ártáblázata három bútortípussal foglalkozik - sarok ülőgarnitúra, konyhaszekrény, étkezőasztal -, és mint kiderült, ezek közül csak az ülőgarnitúra tudta nagyjából stagnáló szinten tartani az árát tavaly februárhoz képest (csak 0,9%-ot drágult azóta). Ellenben a konyhaszekrény 3 százalékkal kerül többe ma, mint egy évvel ezelőtt, az étkezőasztal drágulása pedig elérte a 8,4 százalékot. Utóbbi két érték sem tűnhet annyira rossznak, viszont ha 2022-höz viszonyítunk, akkor már ez sem tűnik túl fényesnek. Ugyanis 2 év alatt az ülőgarnitúra és a konyhaszekrény ára kb. negyedével emelkedett, az étkezőasztal pedig manapság 42,9 százalékkal kerül többe, mint 2022 februárjában. Betartotta ígéretét az IKEA? A drágulási hullám lecsengését is jelezte, hogy januárban David McCabe, az IKEA Csehország, Magyarország és Szlovákia vezérigazgatója bejelentette: a bútorlánc itthon is elindítja a 2024-es pénzügyi év második árcsökkentési hullámát, amelynek keretében 1196 terméket kínál kedvezőbb áron. Mint kifejtette, a tavaly októberben kezdődött első és a mostani árcsökkentési hullám során az IKEA összesen 1773 terméket kínál átlagosan 17 százalékkal kedvezőbb áron. Az árcsökkentés volumene 19 százalékkal növekszik a 2024-es pénzügyi év első harmadában az előző pénzügyi év azonos időszakához képest - tette hozzá. De tényleg így tett az itthon is nagy népszerűségnek örvendő bútorlánc? Párhavonta közölt árfelmérésünk adatai alapján megnéztük, mi a helyzet most a legnépszerűbb termékekkel. Mint kiderült, a 19 tételes listánkból tavaly decemberhez képest csak 7 esetben volt árcsökkentés, átlagosan 14,2 százalékkal. Legnagyobb mértékben a Brimnes ágykeret és a Pinnig fogas ára csökkent, előbbi 21,4 utóbbi pedig kereken 20 százalékkal kerül kevesebbe, mint tavaly év végén. Ezek mellett a Kallax polcos elem (-14,8%), a Billy könyvespolc (-13%), a Mulig ruhaállvány (-12,5%), a Lack falipolc esett (-10%) és ugyanennek a sorozatnak a TV-állványa (-7,7%) esett át árcsökkentésen. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Jó hír viszont, hogy csak két termék ára emelkedett, üröm az örömben, hogy ezek nagyot drágultak: a Hemnes szekrény bő 30 ezer forinttal kerül ma többe, mint decemberben, ami 22,1 százalékos áremelést jelent,

a sokak által szeretett Strandmon füles fotel pedig 10 ezer forinttal, azaz 13,3 százalékkal drágább most, mint tavaly év végén volt. 10 esetben pedig változatlan árakat láttunk. Így, ha ma vennénk meg minden egyes tételt a bevásárlólistánkról, akkor 1 302 920 forintot hagynánk a kasszánál. Decemberben ugyanez a bevásárlás még 1 312 340 forintba került volna, azaz összességében kevesebb mint 1 százalékkal csökkent a végszámlánk értéke. Viszont ugyanez a termékkosár 2022 novemberében még csak 1 194 550 forintba került volna, azaz 9 százalékkal kevesebbe, mint manapság. Címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA

