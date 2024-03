Megrohanták a fegyverboltokat a magyarok, vagyonokat költenek: mire készülnek ennyien?

Az önvédelmi fegyverek iránti növekvő érdeklődés és a forgalom felpörgése egyre jellemzőbb tendencia Magyarországon az egyik szaküzlet tulajdonosa szerint. A jelenség mögött látszik egyfajta ciklikusság, amelyet például a migránsválság, a járványos időszak vagy a háború csak tovább erősített. Az új Btk. kiterjesztette a jogos védelem körét, ami szintén hatást gyakorolt az önvédelmi eszközök iránti keresletre. A CashTag ezen a héten körbejárta, milyen szabályok vonatkoznak a különféle önvédelmi eszközökre, és megtudtuk azt is, mi is pontosan a jogos védelem.

A magyarok egyre nyitottabbak az önvédelmi fegyverek felé - mondta a CashTagnek Vass Gábor, az Önvédelmi Bolt tulajdonosa, egyben a Kaliber Magazin főszerkesztője. Mint hozzátette, jól megfigyelhető egyfajta ciklikusság, rohamszerű megjelenés az üzletben, például a 2015-ös első migránsválság idején mindent megvettek az emberek, de a járvány alatt is felpörgött a forgalom.

Semmilyen logikai úton nem vezethető le, az, hogy egy vírus ellen hogy fog védeni mondjuk egy gázpisztoly vagy egy gumilövedékes, ennek ellenére minden fegyverboltot - nem csak a miénket - megrohamoztak az emberek. Ez talán egyfajta bizonytalanságérzetből fakad. És a következő ilyen volt, amikor kitört a háború Ukrajnában, akkor megint megrohamoztak bennünket. És én ott sem látok igazából semmilyen logikus megfejtést erre, hiszen az oroszok nem minket támadnak, és ha minket támadnának, orosz harckocsik ellen relatíve keveset érnek ezek a dolgok

- magyarázta a szakértő, aki szerint akkor is megszaporodnak a vásárlók, amikor valamilyen nagyobb bűncselekmény történik az országban, amivel a média is jó ideig foglalkozik.

Mint Dr. Gerő Tamás ügyvéd kifejtette, ehhez a tendenciához igazodott az új Btk. is, amely a jogos védelem körét meglehetősen kitágította. Jelenleg a jogos védelem körét a jogalkotó minden olyan esetben megengedi, amikor valakivel szemben támadólag lépnek fel, és nemcsak a saját, hanem mások testi épségét, illetve vagyonát veszélyeztetik, de közvetlen közérdekből is felléphetünk a támadó magatartással szemben, vagy amikor közvetlen támadás veszélye áll fenn. Korábban viszont szigorúbbak voltak a szabályok:

A bírói gyakorlat érdekes volt, például nekem volt egy olyan ügyem, amikor az ügyfelemhez betörtek a lakásába, megfogta a betörőt és megverte, és őt ítélték el

- mesélte a jogász, aki szerint ebben az esetben az új törvény jóval megengedőbb. Akár felfegyverkezve, csoportosan, vagy éjjel valakit megtámadnak, bemennek a lakásába, telkére, akkor bárhogy lehet védekezni, adott esetben fegyverrel is meg lehet védeni magát annak, akinek erre van engedélye.

Mit lehet és mit nem?

Arra a kérdésünkre, hogy pontosan milyen szabályok vonatkoznak jelenleg az önvédelmi fegyverekre, Vass Gábor leszögezte:

Magyarországon civil ember éles lőfegyvert önvédelmi vagy lakásvédelmi célra nem tarthat, soha nem is fog rá engedélyt kapni.

A szabadon tartható fegyverek, önvédelmi eszközök között a legalapvetőbb és a legolcsóbb termékek a különféle gázsprayk. Ezek teljesen szabadon tarthatóak, de csak a 20 grammnál kisebb töltettömegű változat vásárolható meg szabadon.

És csak a nem paprika hatóanyagot lehet közterületen viselni, ami egy elképesztő hülyeség, hiszen a paprika a legkevésbé káros hatóanyag

- tette hozzá. A különféle gáz- és riasztófegyverek. Ez a termékcsoport is szabadon hordható, de a gáz- és riasztófegyvernek a közterületi viselése már engedélyköteles, viszont ezt könnyen megszerezheti bárki, csak a nagykorúság és a büntetlen előélet az előfeltétele, és online, Ügyfélkapun keresztül is intézhető 2000 forintért. Ma Magyarországon több mint 60 ezer embernek van gáz- vagy riasztófegyvere, viselési engedélye - árulta el a bolt tulajdonosa.

Mint kifejtette, vannak olyan az eszközök, amelyek pont úgy néznek ki, mint egy igazi pisztoly, ugyanakkorát durrannak, ugyanolyan torkolattüzük is van, nagyjából úgy is működnek, csak lövedék helyett egy könnygázfelhőt lőnek ki - egy lövésnél megy ki annyi hatóanyag, mint egy egész flakon gázspray-ből.

Az emberek gyakran nem is másik ember támadása, hanem vidéken főleg kutyatámadás ellen vásárolják ezeket. Közterületi viseléshez kell ez a 2000 forintos engedély, tehát bárki bejön, megveheti szabadon. Minden egyes fegyverre külön viselési engedélyt kell kiváltani. Ez azt jelenti, hogyha valaki 20 darab fegyvert akar hordani, vagy 20 különböző fegyvert különböző időpontban, 20 ilyen kártyát kell kiváltani

- húzta alá. Egy kisebb gázpisztoly 9 milliméteres, azok 35 ezer forint környékétől kezdődnek, és elmennek extrém esetben akár 160-170 ezer forintig, de náluk a vásárlók a 35 ezer és 60 ezer forint közötti termékeket keresik. A gumilövedékes fegyvereket pedig otthonvédelmi célból keresik - ezekre nem lehet viselési engedélyt kérni, és közterületen nem is viselhetőek. A hatótávolságuk típustól függően 5-7 méter, egy gumilövedék akkorát üt, hogy egy bordát is el tud törni, egy tenyérnyi véraláfutást okoz, de általában nem hatol be a testbe, maximum a zsírrétegbe.

Nagyon fájdalmas, de semmilyen módon nem veszélyes az ember élete. Gumilövedékeseknek, amik ugye riasztótörténnyel lőnek ki gumilövedéket. Ezeknek a többsége már 100 ezer forint fölött van, de vannak egyes típusok, amik megközelítik a 300 ezer forintot is. Emiatt ezeknek a jelen gazdasági viszonyok közt nagyon durván visszaesett a népszerűsége

- ismertette Vass Gábor.

Óvatosan hadonássz velük!

Ami talán sokakban félreértést okoz, hogy önvédelmi fegyver az a lőfegyver, tehát az éles fegyver, a gáz- és riasztófegyver az nem minősül önvédelmi fegyvernek, és a szakértők azt mondják, hogy azzal igazából nem is lehet nagyon megvédenie magát az embernek. Sőt, ugye most gondoljunk bele, ha valaki mondjuk egy gázfegyverrel megtámad valakit, és utána lelövik, akkor tulajdonképpen még a tévedésre is lehet hivatkozni, hiszen ugyanúgy néz ki maga a gázfegyver, mint egy normális, éles fegyver

- hívta fel a figyelmet Dr. Gerő Tamás. A szakértő kifejtette, ő nem tágítaná ki Magyarországon a fegyverviselési szabályokat, mert szerinte a túlzottan liberális szabályozás az visszaüthet, csak olyan embereknek legyen lőfegyvere, akik megbízhatóak, ezt pedig csak a hatóságok tudják elbírálni. A jogos védelem kapcsán pedig egy nagyon fontos szabályra is felhívta a figyelmet:

Hogyha két ember összeverekedik, akkor ez a jogos védelmi helyzet az nem áll fenn, tehát olyanra nem alkalmazható ez a jogszabály

- húzta alá. Csak akkor büntethetőséget kizáró ok a jogos védelem, hogy ha egy jogtalan támadás elhárításánál védekezik valaki, és így okoz a másiknak valamilyen sérelmet.

Nem mutogatni kell

Azt, hogy mutogassuk a fegyvert, azt el kell felejteni, ugyanis a bűnözők is nagyon jól tudják, hogy Magyarországon szinte senkinek nincsen éles lőfegyvere, önvédelmi célból engedélye. Tehát, hogyha valaki nem egy kormányzati szuperből száll ki, akkor teljesen kizárható, hogy éles pisztoly legyen nála. Ha mutogatjuk, akkor pontosan eláruljuk, hogy egy gázpisztoly van nálunk, és ez esetben a meglepetés ereje elvész

- magyarázta Vass Gábor. A kereskedőt arról is kérdeztük, hogy milyebn indíttatásból térnek be önvédelmi eszközöket vásárolni az emberek: szerinte gyakori az eső után köpönyeg, amikor már egy támadás után keresnek önvédelmi eszközt. Mások felmérik azt, hogy milyen reális veszélyek leselkednek rájuk, ilyenek a dohánybolti eladók.

Az egy tipikusan olyan közeg, akik nagyon jó vásárlók, hiszen őket nem az a kérdés, hogy kirabolják-e, hanem hogy mikor, mert az meg fog velük történni a statisztikai adatok alapján. Ugyanúgy például a taxisofőrök is, akik az éjszakában dolgoznak. És nyilván van a nettó paranoia is, a nettó fegyverszeretet, amikor kijön egy új típus, akkor azt rögtön meg kell vennem, kijön egy új színben, rögtön meg kell vennem. Ez egy ugyanolyan divatcikk, mint egy óra, vagy egy új mobiltelefon

- sorolta. Végül pedig megosztotta velünk az önvédelem egyik legfontosabb alapszabályát:

A legokosabb, hogyha a balhéból kimaradunk, ha el lehet menekülni, bármilyen eszköz használat nélkül meneküljünk el. Tehát ha leköpnek, megpofoznak, az még mindig egy kisebb ár, minthogyha esetleg a hatóságok tudomására jut, és minket hurcolnak meg. Magyarországon hiába nagyon jó ez a jogos védelmi jogszabályi rendelkezés, ettől még a joggyakorlat teljesen eltér. Ha valaki a legtisztább esetben is védekezik, és ezt még kamerával is bizonyítja, akkor is majd két-három év múlva fogják felmenteni, és addig ő fogja fizetni a drága ügyvédet, addig büntetőeljárás hatálya alatt áll

- húzta alá Vass Gábor.