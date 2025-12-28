Mi a f* volt ez az év?! Íme 2025 legdurvább autós esetei, karamboljai - eredeti dashcam felvételek!

A BpiAutósok idén is összegyűjtötte a magyar utak legdurvább pillanatait. A 2025-ös évösszegző első részében hajmeresztő szabályszegések és veszélyes manőverek követik egymást. A dashcam-felvételek sokkoló képet adnak a hazai közlekedés valóságáról.

A BpiAutósok idén is elkészítette az év egyik legvártabb, ugyanakkor legfelkavaróbb válogatását: megérkezett a 2025-ös év legdurvább autós eseteit bemutató videó első része. A felvételek ismét rávilágítanak arra, hogy sajnos ebben az évben sem volt hiány megdöbbentő, sokszor hajmeresztő közlekedési helyzetekből a magyar utakon.

Az évösszegző válogatás kizárólag a legdurvább dashcam-felvételekből (a fedélzeti kamerákra vonatkozó jogszabályokról ebben a cikkünkben írtunk részletesen) áll össze. Szabályszegések, veszélyes manőverek és döbbenetes döntések követik egymást egy pörgős, impulzív összeállításban, amely egy teljes év legkeményebb pillanatait sűríti néhány percbe.

A videó jól mutatja, mennyire kiszámíthatatlan helyzetek alakulhatnak ki a közlekedésben, ahol sok esetben csak a szerencsén múlik, hogy nem történik súlyos baleset. A felvételek egyszerre sokkolók és tanulságosak, és komoly kérdéseket vetnek fel a közlekedési kultúráról.

Ez az összeállítás nem csupán évzáró válogatás, hanem figyelmeztetés is minden közlekedő számára. Érdemes végignézni, levonni a tanulságokat, és egy kicsit tudatosabban, körültekintőbben részt venni a forgalomban a jövőben.