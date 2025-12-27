Frontálisan ütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton.
Elképesztő autós üldözés Budapesten: így állították meg a menekülő autóst a Megyeri hídon+videó
Hajnalban kezdődött, üldözéssel folytatódott, és a Megyeri hídon ért véget annak az autósnak a menekülése, aki a rendőri felszólítás ellenére továbbhajtott karácsony első napján. A sofőrnél és utasainál kábítószergyanús anyagokat találtak, mindhárman pozitív gyorstesztet produkáltak, a jármű pedig nem a saját rendszámával közlekedett.
Egy autós menekülni próbált a rendőri ellenőrzés elől Budapesten karácsony első napján, a hajsza pedig végül a Megyeri hídon ért véget – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
A járőrök december 25-én hajnalban, nem sokkal 5 óra után akartak igazoltatni egy autót a Rákóczi úton, az Astoria közelében. A sofőr azonban fittyet hányt a rendőri jelzésre, és továbbhajtott. Az egyenruhások megkülönböztető jelzéssel követték, majd a Megyeri hídon sikerült elállniuk az útját, így megállásra kényszerítették a járművet.
A rendőrök a 28 éves vezetőt és két utasát is előállították. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a 26 éves nő ellen szabálysértés miatt körözés volt érvényben, míg a 27 éves férfit több elfogatóparancs alapján keresték. A sofőrről az is kiderült, hogy engedély nélkül vezetett, ruházatából pedig egy fecskendő került elő kábítószergyanús folyadékkal. A férfi utas zoknijában bruttó 13,1 gramm fehér port találtak, amely szintén kábítószergyanús anyagnak minősült. Mint később kiderült, ő volt a jármű tulajdonosa is.
A BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányságán elvégzett gyorsteszt mindhárom személy esetében pozitív eredményt mutatott, ezért a rendőrök mintavételt rendeltek el. Az óbudai nyomozók a sofőrt és két utasát kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
Az intézkedés során az is kiderült, hogy az autón nem a hozzá tartozó hatósági jelzés volt. Emiatt a jármű tulajdonosával szemben nemcsak kábítószer birtoklása vétség, hanem egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt is eljárás indult. A férfit egy korábban kiadott elfogatóparancs alapján őrizetbe vették. A közlekedési szabályszegéseket a rendőrség külön eljárásban vizsgálja.
