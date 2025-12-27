2025. december 27. szombat János
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Fizz Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felnőtt férfi hátulnézetből, amint autóját vezeti a városban
Autó

Elképesztő autós üldözés Budapesten: így állították meg a menekülő autóst a Megyeri hídon+videó

Pénzcentrum
2025. december 27. 13:29

Hajnalban kezdődött, üldözéssel folytatódott, és a Megyeri hídon ért véget annak az autósnak a menekülése, aki a rendőri felszólítás ellenére továbbhajtott karácsony első napján. A sofőrnél és utasainál kábítószergyanús anyagokat találtak, mindhárman pozitív gyorstesztet produkáltak, a jármű pedig nem a saját rendszámával közlekedett.

Egy autós menekülni próbált a rendőri ellenőrzés elől Budapesten karácsony első napján, a hajsza pedig végül a Megyeri hídon ért véget – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A járőrök december 25-én hajnalban, nem sokkal 5 óra után akartak igazoltatni egy autót a Rákóczi úton, az Astoria közelében. A sofőr azonban fittyet hányt a rendőri jelzésre, és továbbhajtott. Az egyenruhások megkülönböztető jelzéssel követték, majd a Megyeri hídon sikerült elállniuk az útját, így megállásra kényszerítették a járművet.

A rendőrök a 28 éves vezetőt és két utasát is előállították. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a 26 éves nő ellen szabálysértés miatt körözés volt érvényben, míg a 27 éves férfit több elfogatóparancs alapján keresték. A sofőrről az is kiderült, hogy engedély nélkül vezetett, ruházatából pedig egy fecskendő került elő kábítószergyanús folyadékkal. A férfi utas zoknijában bruttó 13,1 gramm fehér port találtak, amely szintén kábítószergyanús anyagnak minősült. Mint később kiderült, ő volt a jármű tulajdonosa is.

A BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányságán elvégzett gyorsteszt mindhárom személy esetében pozitív eredményt mutatott, ezért a rendőrök mintavételt rendeltek el. Az óbudai nyomozók a sofőrt és két utasát kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az intézkedés során az is kiderült, hogy az autón nem a hozzá tartozó hatósági jelzés volt. Emiatt a jármű tulajdonosával szemben nemcsak kábítószer birtoklása vétség, hanem egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt is eljárás indult. A férfit egy korábban kiadott elfogatóparancs alapján őrizetbe vették. A közlekedési szabályszegéseket a rendőrség külön eljárásban vizsgálja.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #Budapest #rendőrség #kábítószer #brfk #autós #bűnügy #elfogatóparancs #üldözés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:33
14:01
13:29
13:03
12:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 27.
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
2025. december 26.
Szilágyi Áron: Aki a pénz vagy a hírnév miatt választaná a vívást, azt őszintén eltántorítanám
2025. december 27.
Így verik át a magyarokat a legnagyobb cégek is: ezekkel a sötét trükkökkel húznak le mindenkit
2025. december 26.
Döbbenet, mennyi pénzt szórt el 2025-ben a pesti elit karácsonykor: bezzeg a vidéki magyarok...
2025. december 26.
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 27. szombat
János
52. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
3 hete
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
3
1 hónapja
Most érkezett! Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja: itt vannak a részletek
4
4 hete
Autópálya matrica árak 2026: az országos és a vármegyei matrica is drágul jövőre
5
4 hete
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatváltoztatási mutató
A kamatváltoztatási mutató határozza meg, hogy a fix kamatozású hitel kamata milyen feltételek mellett módosulhat. A hitelünk mutatója megtalálható a szerződésben, a mutatók típusait pedig az MNB teszi közzé. Több típusa is létezik, 3, 4, 5, és 10 évente változó és teljes futamidőre fixált mutatók a jellemzőek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 27. 13:03
Így verik át a magyarokat a legnagyobb cégek is: ezekkel a sötét trükkökkel húznak le mindenkit
Pénzcentrum  |  2025. december 27. 10:02
Ne gondold túl a szilveszteri lakomát! Így készül a retro lencsefőzelék füstölt hússal, nincs ennél finomabb
Agrárszektor  |  2025. december 27. 12:29
Rengeteg ilyen növényt ültettek itthon: már lassan mindenhol ez lesz