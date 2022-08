Erre minden magyar szülőnek készülnie kell holnaptól: fontos közúti változások várhatóak

Szeptember 1-jén kezdetét veszi az újabb iskolai tanév, ezzel párhuzamosan pedig forgalomnövekedésre is számíthatnak a közlekedők szerte az országban. Nemcsak az iskolák környezetében, hanem várhatóan valamennyi nagyobb városba, településre vezető úton is megnövekszik majd a forgalom a nyári időszakhoz képest, különösen a reggeli és a délutáni csúcsidőszakokban.

Az iskola kezdetével a nyáron megszokotthoz képest érdemes hosszabb menetidővel számolnia a közlekedőknek a reggeli és a délutáni órákban is. Fontos, hogy midenki időben induljon el úticéljához, utazás előtt pedig tájékozódjon az aktuális forgalmi helyzetről a, illetve érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk az autósoknak az optimális útvonaluk megtervezéséhez – figyelmezetet a Magyar Közút.

Fontos észben tartani, hogy az utakon ismét több gyerek lesz majd, ezért a balesetek elkerülése érdekében fokozott figyelemmel szükséges közlekedni az oktatási intézmények környékén is. A szülőknek pedig érdemes a gyerekeket is felkészíteni a helyes közlekedési magatartásra, a KRESZ alapvető szabályaira. A közútkezelő arra is kéri az autósokat, hogy a hamarosan beköszöntő őszi időjárás miatt megfelelően felkészített, kivilágított járművekkel, az út- és látási viszonyoknak megfelelően vezessenek. A telítettebb sávokon pedig tartsanak megfelelő követési távolságot, alakítsanak ki biztonsági folyosót a többsávos utakon a mentőknek, tűzoltóknak, rendőröknek, közútkezelőknek és minden esetben csak a vezetésre, a forgalomra koncentráljanak.