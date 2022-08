Ki nem találod, melyik a magyarok kedvenc sportkocsija: simán veri a Mercedest, Porschét

Őrületes mennyiségű luxusautó érkezett 2022-ben Magyarországra, hogy mást ne mondjunk, csak Ferrariból és Aston Martinból több milliárd forintnyi kapott magyar rendszámot. A friss adatokból kiderült, hogy a sportautók között még mindig nem a legdrágább a módos magyarok kedvence. A Tesla pedig nem véletlenül hozza el Európába is a legerősebb modelljeit: bizony, itthon is van igény az elektromos luxusautókra.

Meg sem kottyan a leggazdagabb magyaroknak a válság, még mindig szép számmal érkeznek luxusautók az országba. A Datahouse friss adataiból most kiszemezgettük, milyen méregdrága különlegességek kaptak magyar rendszámot ebben az évben.

Mint kiderült júlisuban:

4 Ferrari

3 Bentley

és 1-1 Aston Martin és Rolls-Royce is magyar rendszámot kapott.

De 37 Porschét is regisztráltak, a többi nagy gyártó közül pedig a Mercedes 524, a BMW 390, az Audi pedig 219 forgalomba helyezést jelentett.

Összességében Ferrariból már 18 kapott magyar rendszámot 2022-ben, mégpedig az alábbi eloszlásban:

FERRARI SF90 - 6 db (átlagára kb. 200-230 millió forint)

FERRARI ROMA - 5 db (kb. 90-120 millió forint)

FERRARI PORTOFINO - 3 db (kb. 70-100 millió forint)

FERRARI F8 SPIDER - 2 db (kb. 120-140 millió forint)

FERRARI 812 GTS - 1 db (kb. 210-220 millió forint)

FERRARI F8 TRIBUTO - 1 db (kb. 120-140 millió forint)

A brit luxusautók is szép számmal érkeztek hazánkba: érkezett egy Rolls-Royce Phantom, amely alsó hangon 150-160 millióba kerül, egy Ghost, szintén 100 millió körüli árcédulával, valamint öt Cullinan terepjáró is magyar rendszámos lett, ez a modell nagyjából 110 millió forintról indul. A Bentley is elég kevelt a dúsgazdag magyarok körében: 2022-ben eddig 7 Bentayga terepjáró (alsó hangon 60-65 millió), 8 Continental (70-80 millió) és két Flying Spur (kb. 70 millió legalább) állt itthon forgalomba. Magyar rendszámot kapott még 6 darab Aston Martin DBX (kb. 80 millió), 3 darab Vantage (kb. 55 millió), két DBS (nagyjából 100 millió), illetve egy darab Speedster (kb. 290-300 millió forint), illetve egy szintént a százmilliós ligában játszó DB11 is.

A luxus-kategóriában az új, legkevesebb 36 milliós Mercedes S-osztályból 7 hónap alatt 191 darab állt forgalomba, a mégextrásabb, legkevesebb 68 milliós Maybach-változatból pedig 33 darab kapott magyar rendszámot. Érkezett még 46 darab az alsó hangon 46 milliós, elektromos EQS-ből, és 11 az AMG-s sportváltozatból - aminek alapára több mint 67 millió forint. A luxus-kategória toplistáján az első "nem Mercedes" a negyedik helyzetett, 30 millió fölötti alapárú 7-es BMW, amiből 26 darab állt itthon forgalomba, Porsche Panamerából 18, Audi A8-asból pedig 17 érkezett.

A magyarok kedvenc sportautója még mindig a 20 millió feletti indulóárú Ford Mustang, amiből 90 darab kapott magyar rendszámot idén. Második helyen a Mercedes AMG GT, amiből 79 darabot helyzetek forgalomba, ennek az alapára 42 millió forint. Porsche 911-esből július végéig 48 darab kapott magyar rendszámot, a szintén 40 millió feletti indulóárú Audi e-Tron GT-ből pedig 19 érkezett - és akad még az összesítésben 42 darab méregdrága 8-as BMW is.

Megnéztük, mi a helyzet az elektromos luxusautók terén is, az e-Tron GT-t már említettük, a nagy rivális Porsche Taycan 35 darab honosítással áll a listán. Tesla Model 3-ból 135, Model Y-ból pedig 74 kapott eddig magyar zöld rendszámot.

Az igazi dömping azonban az év végén és 2023 elején várható: a Tesla pont a héten jelentette be, hogy már Magyarországon is megindult a két csúcsmodell, a Model S Plaid és a Model X Plaid forgalmazása. Előbbi jelenleg a legerősebb szériagyártású autó, 1020 lóerős, 2,1 másodperc alatt futja a 100-at, és alapára több mint 58 millió forint (nagyon felextrázva 65 fölé is lehet menni). A X még ennél is drágább, majdnem 60 millióról indul, és ha mindenből a legdrágábbat kérjük bele, akkor könnyen hagyhatunk 67 milliónál is többet a szalonban.