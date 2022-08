Érkeznek a legerősebb Teslák Magyarországra: mutatjuk a hivatalos hazai árlistát

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Magyarországra is megérkeznek a Tesla csúcsmodelljei: a Model S Plaid és a Model X Plaid árcédulája igen vaskos, ha valaki most rendelné meg, annak legalább 60 millió forint körüli összeget kell kicsengetnie, de ez akár 70-ig is felmehet az extrákkal. Az első átadások december és február között lehetnek hazánkban.

Európában is megkezdik a Tesla Model S és Model X Plaid változatainak kiszállítását - közölte a Pénzcentrummal a gyártó. A cég szerint az első átadások november-decemberben lesznek majd a kontinensen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Immáron Magyarországról is lehetséges megrendelni a Tesla csúcsmodelljeit, a Model S Plaid alapára 58 203 900 forint, de ha bézs belsőt, nagy felnit, a legdrágább fényezést és a teljes önvezetést is kérjük, akkor a világ leggyorsabb sorozatgyártású autójának végső ára jelenleg 65 188 900 forint. A magyar oldal szerint idén december és jövő február között lesz az átadás, ha valaki most rendeli meg az 1020 lóerős autót, amely 2,1 másodperc alatt gyorsul 100-ra. Az elektromos szuperautó hatótávja 600 kilométer, a végsebessége pedig 322 kilométer/óra. A Model X Plaid legkevesebb 59 646 900 forintba kerül itthon, ha pedig minden extrából a legdrágábbat kérjük bele, akkor 67 131 900 forintot kell érte fizetni. Ennek az átadása is december-február között várható. Az elektromos SUV 2,6 másodperc alatt van százon, szintén 1020 lóerős, és 528 kilométer a hatótávja. Címlapkép: Tesla Motors

