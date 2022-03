Fontos alkatrészből lehet hiány az autógyárakban: kicsinálta az utánpótlást az orosz-ukrán háború

A háború miatt hiánycikké vált a kábelkorbács, amelynek jelentős részét Ukrajnából szerezte be az európai autóipar. A szakértők szerint nem elképzelhetetlen, hogy egyszercsak elfogy a fontos alkatrész, ami visszafoghatja a gyárak kapacitásait. Az autóipari vállalatok igyekeznek menteni a menthetőt.

Az orosz–ukrán háború miatt hiány alakult ki az európai autópiacon az elektromos kábelelosztó egységekből, azaz a kábelkorbácsokból, amelyek számos autóalkatrész gyártásához szükségesek - erre már egyébként egy hete figyelmeztetett Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke. Ez végső soron ahhoz vezethet, hogy jelentősen lelassulhat vagy akár szinte teljesen leállhat az autógyártás Magyarországon is.

Ugyanis a nagy cégek jelentős része Ukrajnából szerzi be a kábelkorbácsokat, a gyárak pedig javarészt Közép- és Nyugat-Ukrajnában vannak. Egy hazánkban is működő beszállítócég munkatársa a napi.hu-nak arról beszélt, hogy teljesen elvesztették a kapcsolatot a z ukrajnai gyárakkal, sőt, azt sem tudják, hogy az épületek megvannak-e még.

A termelés minden bizonnyal leállt, mert a dolgozók jelentős részét behívták az ukrán seregbe, a kárpátaljai üzembe még a melósok egy része bejár, ez az egyetlen kivétel - mondta Kozma Zsolt, a Lear Munkavállalók Szakszervezetének elnöke. Hozzátette, a vállalatok igyekeznek kimenteni a gyártást Ukrajnából, de ez több hetet is igénybe vehet. Az európai autóiparban a becslések szerint 30-40 százalékos volt az Ukrajnában gyártott kábelkorbácsoknak az aránya. Ha most ezek kiesnek a piacról, akkor azáltal várhatóan az egész autóipar visszaesik majd.

A BMW és a Volkswagen már észleli a hiányt, a Porsche is leállította a lipcsei gyárát, az Audi hazai üzemében is megkongatták a vészharangot, a kecskeméti Mercedesnél már a műszakcsökkentést is elrendelték.

László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke többek között kifejtette nem lehetetlen, hogy az elkövetkező hetekben teljesen elfogy a kábelkorbács, és akkor le kell állítani az egész autógyártást Magyarországon. A gyártók egy része jelenleg abban reménykedik, hogy képes lesz észak-afrikai és közép-amerikai beszállítókkal kiváltani az ukrán partnereket.