Sok magyar kereskedésben nem lehet most új kocsit venni: az autópiacot is megütötte a gyenge forint

Teljesen keresztülhúzta a magyar autóimportőrök számításait a forint bezuhanása: ugyanis jóelőre meg kell határozniuk, hogy a gépkocsik magyarországi árát milyen árfolyamon számolják ki, hogy ne legyen veszteségük. Gablini Gábor szerint a piaci szereplők ezt a "biztonságos" euróárfolyamot 370 forintra lőtték be az év elején, úgyhogy most zajlik az újratervezés, ami azzal is jár, hogy a kereskedések felfüggesztették a szerződéskötést. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke szerint várhatóan a hosszú hétvége után reagálhatnak a folyamatokra a kereskedők.

Épphogy lecsengett az ötödik járványhullám Magyarországon, amikor a háború kitörésével, egy újabb váratlan helyzetet kaptak a nyakukba a magyar autókereskedők. Az orosz-ukrán konfliktus kiéleződésével járó gazdasági hatások, a szektorban is vastagon jelentkeznek.

Főképp az egekbe szökő euró árfolyamot érzik meg az importőrök, akiknek jó előre meg kell határozniuk, hogy a gépkocsik magyarországi vételárát milyen árfolyamon számolhatják át biztonsággal forintra – árfolyamveszteségek nélkül. Egyébként a gyakorlat szerint, ha az előre eltervezettnél kedvezőbb az árfolyam, azt rendszerint kedvezmények útján kapják vissza az autóvásárlók.

Mindenki azzal számolt, hogy a Magyar Nemzeti Bank tovább fogja erősíteni a forintot, mert a magas euró árfolyam végső soron senkinek sem jó. Volt is olyan, amikor már a 350-355 forintos szinten is járt a forint az euróval szemben. Ez azt jelezte előre, hogy ha 2022-re az importőrök 370 körüli árfolyamra tervezik az eurót, akkor vélhetően a forintgyengülés miatt nem lesz szükség áremelésre. Más okból amúgy is emelnek az áraikon a gyártók, hiszen idén tovább szigorodnak a károsanyag-kibocsátási szabályok, és az idei év második felétől, új biztonsági, környezetvédelmi elemek is bekerülnek a járművekbe. Ezek legtöbbször emelik az árakat

- fogalmazott a Pénzcentrumnak Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke. Hozzátette, az importőrök most az újratervezésen dolgoznak,

ami többek között azzal is jár, hogy több autókereskedésben, néhány napra felfüggesztették a szerződéskötéseket.

Mint az elnök kifejtette, a szereplők most arra várnak, hogy kiderüljön, mi történik a 400-as euró árfolyam után: elkezd a forint visszakorrigálni, vagy nem?

Újra előkerült az árgarancia kérdése is: 12-18 hónapos szállítási határidővel lehetetlen előre látni a folyamatokat, óriási rizikó garanciát vállalni az autók leszállításkori árára, az akkori árfolyamra. Most a legtöbb importőr egyeztet a gyártóval, hogyan kezeljék, mit lépjenek erre a helyzetre. Mindenki árgus szemekkel figyeli a piacot, hogy jön-e olyan lépés, amelynek hatására a forint kitettsége csökkenhet, ez az extrém magas euró árfolyam vissza tud korrigálni, legalább a 370-es szint környékére

- fogalmazott a GÉMOSZ elnöke.

A már leadott rendelés is megdrágulhat? Az árgarancia kapcsán a Pénzcentrum egyik olvasója is szolgált némi információval: ő októberben rendelte meg új autóját, és miután Gablini Gábor legutóbb is az árgaranciával kapcsolatos problémákról beszélt, megkérdezte a kereskedőt, mi a helyzet azokkal, akik már aláírták a szerződést. A Volkswagen-szalon arról tájékoztatta, hogy egyelőre még azt sem tudják, mikor kerül gyártásba az autója. Az ár kapcsán pedig közölték, hogy ugyan a szerződésben van olyan kitétel, hogy az importőrnek jogában áll változtatni az áron, de ez jellemzően nem szokott megtörténni a már megrendelt autóknál.

Mint Gablini Gábor kifejtette, ahogy enyhült az elmúlt hetekben a koronavírus-járvány, úgy érezhetően erősödött a vásárlói igény is. Ugyanakkor az új autó forgalomba helyezések száma még ezt nem tükrözi, ott még sokáig azt fogjuk látni, hogy akár 15-20 százalékkal is elmaradhatnak a tavalyi évhez képest.

Ez azért lehet, mert a gyártók még mindig nem tudnak kellő volumenben szállítani, most erre jött ez a válsághelyzet, amely több fronton is problémát jelent

- húzta alá Gablini Gábor.

Arra a kérdésünkre, hogy mire számítson az, aki mostanában gondolkodik autóvásárláson, azt felelte, a hosszú hétvége után vélhetően ismét mindenhol lehet szerződéseket kötni:

Aki most tervez autó venni, annak nem érdemes sokat gondolkodnia, minél hamarabb el kell menni a kereskedésekbe, ki kell választani az autót, meg kell kötni a szerződést. Ma már senki nem tudja megmondani, hogy fél év múlva az árfolyam milyen lesz, az alapanyagok, az energia ára hogyan alakul. Egyet biztosan ki lehet jelenteni: az autó olcsóbb nem lesz, - a háborús helyzettől függetlenül is - legalább 8-10 százalékos áremelkedéssel számoltunk. Ennek egy része egyébként már január-februárban realizálódott.

Mint kifejtette: a háborút megelőzően mindenki azzal számolt, hogy ugyan még vannak anomáliák egyes gyártóknál, "de azért látható, hogy kifelé tartunk a gödörből". Több vállalat is jelezte az év elején, hogy a második félévben már csökkenni fognak a szállítási határidők. Magyarul: amire fél évvel ezelőtt még azt mondták, hogy idén szeptemberre tudják legyártani, arra az év elején már június-júliust prognosztizáltak - vázolta.

És ehhez jöhetnek most hozzá az orosz-ukrán konfliktus gazdasági hatásai az elnök szerint, aki a háború kapcsán azt is felidézte, hogy Ukrajna fontos része az európai autógyárak beszállítói láncának.

A kábelkorbácsoktól kezdve sok alkatrészt és autót is gyártanak. Ennek kiesése leginkább a Volkswagen-csoportot érinti, nem véletlenül jelentették be nemrég, hogy több modell gyártását is kénytelenek lassítani, vagy leállítani, mert nincs elegendő alkatrész.

Az ukrán beszállítók kiesése mellett a piacon továbbra is jelen van a chiphiány, az alapanyag beszállítási gondok, valamint az energiaárak robbanása is. Gablini Gábor ennek kapcsán arról beszélt: az év elején ezen tényezők arra engedtek következtetni, hogy ha a forintárfolyam stabil is maradna, akkor is benne van egy legalább 10 százalékos áremelés. Ezt a helyzetet írta felül egyik pillanatról a másikra a háború.

Sokkolta a kamatemelés a finanszírozási üzletágat

Nem csak a háború gazdasági hatásai nehezítik az autópiac kilábalását, hanem az is, hogy az MNB az inflációt kamatemelésekkel kényszerül letörni – a szigorítási ciklus már jó pár hónapja tart. Ennek következtében a különféle autóhitel-konstrukciók is megdrágultak. Gablini Gábor úgy fogalmazott, a kamatemelés, a magánvevők esetében, „sokkolóan hatott” a finanszírozási üzletágra.

Az elmúlt időszakban érezhetővé vált, hogy a magánszemélyeknél jelentősen csökkent a hitelre, finanszírozásra vásárlók száma, ismét a készpénzt preferálják az ügyfelek. Ha tovább emelkedik a jegybanki alapkamat, akkor ez a visszaesés még drasztikusabb is lehet

- mondta a GÉMOSZ elnöke.