Ki nem találod, melyik volt a magyarok kedvenc autója januárban: erre kevesen számítottak

Egyre nagyobb méreteket ölt a chiphiány az autóiparban, az alkatrészellátási gondok miatt Magyarországon is jóval kevesebb autó állt forgalomba idén januárban, mint a korábbi években. Sőt, olyan dolog történt hazánkban az elmúlt hónapban, amire eddig nemigen volt példa: nem a Suzuki vezettte a márkák forgalomba helyezési listáját, és nem a Vitara volt a legkedveltebb modell az országban.

Szinte példátlan, hiánygazdasági helyzetben indult el az év az autók piacán, miközben a finanszírozás rendelkezésre áll, a kereslet is adott, de megtorpant az autópiac az akadozó chipellátás miatt. A Magyar Lízingszövetség főtitkára, Tóth Zoltán is arról beszélt január utolsó napjaiban, hogy a chiphiány nyomán megtorpant a globális autógyártás, egyszerűen nincs elég autó, amire egyébként adott a kereslet.

Hasonló trendekre következtethetünk a Datahouse statisztikáiból, amelyek szerint januárban 8088 darab személyautó kapott magyar rendszámot, ami 8,8 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban volt. 2020 januárjától pedig már elég tetemes, 20 százalékos az elmaradás. Mint a grafikonon is látható, ez volt az utóbbi évek legrosszabb januári adata.

Ami a gyártók versenyét illeti: nagy meglepetés, hogy nem a Suzuki vezeti a januári eladási listát, hanem a Toyota, erre jó ideje nem volt példa. Harmadik helyen a Ford áll, a negyedik helyért a Skoda és a KIA versenyez, a cseh márka áll jobban jelenleg.

Ha a Suzuki trónfosztása nem lenne elég, a modellek versenyében is letaszították a trónról a jó ideje piacvezető Vitarát! A magyarok kedvenc autójaként is emlegetett típusból januárban 381 darab kapott magyar rendszámot, ami csak a második helyre volt elég - és a Skoda Octavia is majdnem beelőzte.

A toplista első helyére januárban az SX4 S-Cross került, amelyből 518 darab ált forgalomba a Datahouse szerint. A Vitara testvérmodellje tavaly év végén kapott egy komolyabb ráncfelvarrást, vélhetően ennek is köszönhető a népszerűsége.

A márkák rangsorát vezető Toyota három modellel is jelen van a top 10-ben: Corollából 301 darabot helyeztek forgalomba, RAV4-esből 214-et, az új Yaris Cross-ból pedig 169 darabot.

Címlapkép: Suzuki