Rengetegen várták már: ilyen lesz az új, 7 üléses Dacia

Hamarosan érkezik a legújabb Dacia, amelyre igényelhető lesz Magyarországon a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása is. A Jogger névre keresztelt modell ugyanis 7 üléssel is rendelhető lesz.

Új modellt mutat be szeptember 3-án a Dacia márka Jogger néven, amely hétszemélyes változatban is kapható lesz. A premier online lesz, az autót néhány nappal később a Müncheni Autószalonon a élőben is láthatjuk majd.

Az új családi járgányról már egy videót is közzétett a gyártó, és azt is elárulták, hogy 7 üléssel is kapható lesz, szóval a Lodgy mellett már az új Joggerre is lehet majd igényelni Magyarországon a nagycsaládosok autóvásárlási rámogatását.

Az új Jogger a hvg.hu szerint egyfajta emelt kombi lesz, amely ötvözi a Lodgy és a Logan MCV jó tulajdonságait. Vélhetően rendelhető lesz a jelenlegi kínálat egyliteres, háromhengeres, 90 lóerős motorral, ami a belépő szint, de minden bizonnyal a 130 lóerős, 1,3 literes, négyhengeres motorral felszerel változat is elérhető lesz.