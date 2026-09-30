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Olyan támadás érte Ukrajnát, amire még nem volt példa: egy teljes iparág ment a levesbe, minden termelést leállt
Orosz rakétatámadások sorozata gyakorlatilag megsemmisítette Ukrajna acéliparát. Az ország összes még működő kohászati üzemét találat érte, így a termelés szinte teljesen leállt, a szektor GDP-hez való hozzájárulása pedig a becslések szerint nullára esett vissza.
A zaporizzsjai Zaporizsstal acélművet – amely 8500 embernek adott munkát, és a város gazdasági gerincét jelentette – augusztusban és szeptemberben négy hullámban összesen 17 orosz rakétatalálat érte. A csapásokban nyolc munkás életét vesztette, 31-en megsebesültek. Az üzem berendezései szinte teljesen megsemmisültek, a nagyolvasztók romokban hevernek, az épületek tetőszerkezete pedig beszakadt. Az acélmű határozatlan időre leállt, és egyáltalán nem biztos, hogy valaha is újraindulhat.
Az acélgyárak elleni szisztematikus légitámadás-sorozat augusztusban kezdődött, és mára az összes ukrajnai kohászati létesítményt elérte. A Zaporizsstal tulajdonosa, a Metinvest üzemeltetési igazgatója, Olekszandr Mironenko közölte, hogy vállalatuk – amely korábban Ukrajna legnagyobb acél- és vasgyártója volt – mindegyik üzeme leállt.
Az ágazat stratégiai jelentősége vitathatatlan, hiszen a 2022-es teljes körű invázió előtt a kohászat és a bányászat az ukrán GDP mintegy 10 százalékát és az export harmadát adta, több mint félmillió embert foglalkoztatva. Ekkor még minden tizenharmadik ukrajnai munkahely valamilyen módon az iparághoz kapcsolódott. Mironenko szerint az orosz támadások célja egyértelműen Ukrajna gazdaságának megbénítása, az exportbevételek elapasztása, valamint az adó- és bérfizetési képesség aláásása. "Eddig nagyon hatékonyak voltak" – ismerte el a cégvezető.
A háború kirobbanása előtt Ukrajna tizenkét kohászati üzemmel rendelkezett, de a 2014-es harcok nyomán elveszített kelet-ukrajnai ipari területek miatt ez a szám kilencre csökkent. A teljes körű háború harmadik évére, 2025-re már csak hat maradt a mariupoli Azovsstal és az Illics üzem elvesztése után, mostanra pedig a fennmaradó hat létesítmény is romokban hever.
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