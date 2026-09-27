Kvíz: Te is szívesen megszállnál Magyarország ikonikus, nagymúltú szállodáiban? Lássuk, mennyi tudsz a híres üdülőkről, hotelekről!

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Magyarország turizmusát nemcsak a tájak, fürdőhelyek és kirándulóhelyek tették ismertté: az ország ikonikus szállodái is fontos részei a hazai turizmus történetének. A Balaton legendás üdülőitől a budapesti nagyszállodákon át a hegyvidéki üdülőhelyek patinás épületeiig számos olyan hely akad, amelyhez történetek, korszakok és emlékek kapcsolódnak. A Turizmus Világnapját minden évben szeptember 27-én ünneplik a világon, az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) kezdeményezésére 1980 óta. Ebből az alkalomból a mai kvíz során a híres magyarországi szállodáknak és üdülőknek az eredetét, történetét és érdekességeit idézzük fel.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Kvíz: Te is szívesen megszállnál Magyarország ikonikus, nagymúltú szállodáiban? Lássuk, mennyi tudsz a híres hotelekről! 1/10 kérdés Melyik az a budapesti közterület, amely az itt álló szállodáról kapta a nevét, mely előbb csak a köznyelvben honosodott meg, később metró-, villamos- és buszmegállókat is a szálló után neveztek el a környéken? Lehel tér Astoria Oktogon Szent Gellért tér Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik kerületben állt az ikonikus Körszálló (hivatalos nevén: Danubius Hotel Budapest), a jellegzetes vasbeton toronyszálloda? a Margit-szigeten V. II. XII. Következő kérdés 3/10 kérdés Mi Lillafüred híres szállodájának neve? Kastélyszálló Várszálló Palotaszálló Bástyaszálló Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik budapesti luxusszálloda működik a Lánchíd pesti hídfőjénél álló egykori Gresham-palotában? Corinthia Budapest Kempinski Hotel Four Seasons Hotel InterContinental Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik hegycsúcson áll Magyyarország legmagasabban fekvő szállodája? Csóványos Galya-tető Istállós-kő Kékes Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik város jellegzetes szállodája volt a Hotel Lővér, mely jelentős átépítéssel, de ma is működik? Szombathely Zalaegerszeg Sopron Kaposvár Következő kérdés 7/10 kérdés Hol működött az a "szállodagyár" néven is emlegetett házgyár-telep, ahol az építőanyagot gyártották a SZOT-üdülők és más ikonikus balatoni szállodák (Annabella, Marina, a Tihany Hotel, vagy a keszthelyi Helikon) felépítéséhez? Dunaújváros Nagykanizsa Siófok Székesfehérvár Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik két balatoni településen álltak az ikonikus SZOT Postás üdülők? Balatonfüred és Balatonfenyves Balatonszárszó és Csopak Siófok és Keszthely Balatonlelle és Balatonalmádi Következő kérdés 9/10 kérdés Hol található helyileg az egykori MSZMP üdülő és Kádár-villa? Balatonakarattya Balatonaliga (Balatonvilágos) Gárdony Balatonszéplak (Siófok) Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbi magyarországi szállodák közül melyik nem ötcsillagos? Lotus Therme Hotel & Spa Hévíz Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest Hotel Vinifera Wine & Spa Balatonfüred Danubius Hotel Hungaria City Center Eredmények Tetszett a kvíz? Próbáld ki ezt a kérdéssort is: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! EZ IS ÉRDEKELHET Kvíz: A 70-es években voltál fiatal, vagy csak imádod a retrót? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból! Mennyire ismered a hetvenes éveket? Retro kvízünkkel most felelevenítheted a korszak legnagyobb slágereit, filmjeit és eseményeit! Címlapkép: Fortepan / Záray Péter

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