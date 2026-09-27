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Fortepan / Záray Péter balatoni üdülő 1986 80-as évek
Kvíz

Kvíz: Te is szívesen megszállnál Magyarország ikonikus, nagymúltú szállodáiban? Lássuk, mennyi tudsz a híres üdülőkről, hotelekről!

Pénzcentrum
2026. szeptember 27. 17:58

Magyarország turizmusát nemcsak a tájak, fürdőhelyek és kirándulóhelyek tették ismertté: az ország ikonikus szállodái is fontos részei a hazai turizmus történetének. A Balaton legendás üdülőitől a budapesti nagyszállodákon át a hegyvidéki üdülőhelyek patinás épületeiig számos olyan hely akad, amelyhez történetek, korszakok és emlékek kapcsolódnak. A Turizmus Világnapját minden évben szeptember 27-én ünneplik a világon, az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) kezdeményezésére 1980 óta. Ebből az alkalomból a mai kvíz során a híres magyarországi szállodáknak és üdülőknek az eredetét, történetét és érdekességeit idézzük fel. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kvíz: Te is szívesen megszállnál Magyarország ikonikus, nagymúltú szállodáiban? Lássuk, mennyi tudsz a híres hotelekről!

1/10 kérdés
Melyik az a budapesti közterület, amely az itt álló szállodáról kapta a nevét, mely előbb csak a köznyelvben honosodott meg, később metró-, villamos- és buszmegállókat is a szálló után neveztek el a környéken?
Lehel tér
Astoria
Oktogon
Szent Gellért tér
2/10 kérdés
Melyik kerületben állt az ikonikus Körszálló (hivatalos nevén: Danubius Hotel Budapest), a jellegzetes vasbeton toronyszálloda?
a Margit-szigeten
V.
II.
XII.
3/10 kérdés
Mi Lillafüred híres szállodájának neve?
Kastélyszálló
Várszálló
Palotaszálló
Bástyaszálló
4/10 kérdés
Melyik budapesti luxusszálloda működik a Lánchíd pesti hídfőjénél álló egykori Gresham-palotában?
Corinthia Budapest
Kempinski Hotel
Four Seasons Hotel
InterContinental
5/10 kérdés
Melyik hegycsúcson áll Magyyarország legmagasabban fekvő szállodája?
Csóványos
Galya-tető
Istállós-kő
Kékes
6/10 kérdés
Melyik város jellegzetes szállodája volt a Hotel Lővér, mely jelentős átépítéssel, de ma is működik?
Szombathely
Zalaegerszeg
Sopron
Kaposvár
7/10 kérdés
Hol működött az a "szállodagyár" néven is emlegetett házgyár-telep, ahol az építőanyagot gyártották a SZOT-üdülők és más ikonikus balatoni szállodák (Annabella, Marina, a Tihany Hotel, vagy a keszthelyi Helikon) felépítéséhez?
Dunaújváros
Nagykanizsa
Siófok
Székesfehérvár
8/10 kérdés
Melyik két balatoni településen álltak az ikonikus SZOT Postás üdülők?
Balatonfüred és Balatonfenyves
Balatonszárszó és Csopak
Siófok és Keszthely
Balatonlelle és Balatonalmádi
9/10 kérdés
Hol található helyileg az egykori MSZMP üdülő és Kádár-villa?
Balatonakarattya
Balatonaliga (Balatonvilágos)
Gárdony
Balatonszéplak (Siófok)
10/10 kérdés
Az alábbi magyarországi szállodák közül melyik nem ötcsillagos?
Lotus Therme Hotel & Spa Hévíz
Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest
Hotel Vinifera Wine & Spa Balatonfüred
Danubius Hotel Hungaria City Center

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Címlapkép: Fortepan / Záray Péter
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