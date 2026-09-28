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Ütik a forintot: háromhetes mélypontra zuhant a magyar deviza

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 13:55

Hétfő délelőtt tovább gyengült a forint, az euró jegyzése megközelítette a 368, a dolláré pedig a 323,4 forintos szintet. A magyar deviza régiós társaival szemben is veszített értékéből. Az erős dollár és az emelkedő energiaárak kedvezőtlen környezetet teremtenek a térség fizetőeszközeinek, miközben ismét előtérbe került az idei magyar kamatcsökkentés lehetősége.

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Szeptember 28-án, hétfőn a délelőtt második felére az euróval szemben 2,6 forinttal, mintegy 0,7 százalékkal gyengült a forint. Az euró árfolyama így 368 forint közelébe emelkedett, ami a magyar deviza háromhetes mélypontját jelenti. A dollár jegyzése 2,7 forinttal, 0,8 százalékkal került feljebb, 323,4 forint környékére. A lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,6 százalékkal erősödött a forinthoz képest.

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A reggeli órákban az euró még 366–367 forint között mozgott, a dollárért pedig valamivel több mint 322 forintot kellett adni. A délelőtti ingadozások után a forint vesztesége tovább nőtt. A nemzetközi devizapiacon közben az euró 0,12 százalékkal gyengült a dollárral szemben, jegyzése 1,138 dollár körül alakult.

Az olajpiacon is emelkedéssel indult a hét. A Brent ára hétfő reggel több mint 1 százalékkal nőtt, hordónkénti jegyzése 106 dollár fölé került. A japán jen eközben 0,3 százalékkal gyengült, így egy dollárért mintegy 157,7 jent adtak.

Az energiaárak és az erős dollár is nyomást jelentenek

Az olaj drágulását az váltotta ki, hogy Donald Trump amerikai elnök elutasította az Iránnal kötendő békemegállapodást, amely a konfliktus rendezését és a Hormuzi-szoros megnyitását célozta volna. Az energiaellátási kockázatok az amerikai gazdaság erős teljesítményével együtt fokozták az inflációs aggodalmakat. A befektetők emiatt szigorúbb amerikai monetáris politikára számítanak, ami a dollárt is támogatja.

A közép-kelet-európai devizáknak az erősebb dollár mellett a magasabb üzemanyagárak és az emelkedő kötvényhozamok is ellenszelet jelentenek. A régiós gazdasági eseménynaptár a hét elején viszonylag üres, ezért a nemzetközi folyamatok maradhatnak meghatározók.

A zloty kilátásait külön is terheli a régió legmagasabb inflációja és a laza jegybanki politika. Az elemzői várakozások szerint emiatt a lengyel deviza a későbbiekben gyengébben teljesíthet régiós társainál, hétfő délelőtt azonban a forintnál még ellenállóbbnak bizonyult.

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Eltérő kamatkilátások a régióban

A forint szempontjából ismét előtérbe került a Magyar Nemzeti Bank idei kamatcsökkentésének lehetősége. Kurali Zoltán, az MNB alelnöke a hétvégén arról beszélt, hogy a kormány által rövidesen bemutatandó hiteles költségvetési pálya mérsékelheti az ország kockázati felárát, és hozzájárulhat a hitelminősítői felminősítésekhez. Ez érdemben megváltoztathatná a gazdasági és pénzpiaci környezetet.

Csehországban ezzel szemben a kamatemelés is napirenden maradt. Eva Zamrazilová jegybanki alelnök megerősítette, hogy a novemberi kamatdöntő ülésen a kamattartás és a kamatemelés között mérlegelnek majd. Az S&P pénteken, a piaczárás után pozitívra javította az ország AA mínusz adósbesorolásának kilátását, a döntés közvetlen piaci hatása ugyanakkor várhatóan korlátozott marad.

Hétfőn nem várható fontos magyar makrogazdasági adat. Az Egyesült Államokban az augusztusi chicagói Fed-index jelenik meg, amely az amerikai gazdasági aktivitás alakulásáról adhat újabb jelzést.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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