Jó hír érkezett azoknak, akik már az idei karácsonyt is hosszabb pihenéssel töltenék.
Ebben már utolértük és le is hagytuk Nyugat-Európa nagy részét: meglepő lista élmezőnyébe került Magyarország
Magyarországot csak Szlovákia és Finnország előzi meg a gyermek születéséhez kapcsolódó fizetett szabadságok hosszát illetően. Az anyáknak és apáknak fenntartott, valamint a közöttük megosztható idő nálunk összesen közel 171 hét, miközben több gazdag országban egy évnél is rövidebb a keret.
Van, ahol néhány hónap után véget ér a fizetett szabadság, máshol évekig járhat valamilyen ellátás a gyermekkel otthon maradó szülőnek. Az OECD összeállítása alapján a különböző országokban igen nagyok a különbségek, és nemcsak az időtartamban, hanem abban is, mennyi jut ebből az anyáknak, az apáknak, és mit oszthatnak fel egymás között.
Éppen ezért egy friss összehasonlítás kapcsán megnéztük, hol a leghosszabb a keret, és hogyan áll Magyarország a többi országhoz képest.
Van, ahol évekig otthon lehet maradni a gyerekkel - és fizetnek is érte
Az OECD 2024-es adatai alapján Szlovákia magasa vezeti a rangsort 192 héttel, Finnország 177,2 héttel a második, Magyarország pedig 170,8 héttel a harmadik. Utánuk azonban már nagyobb az ugrás, a negyedik Dél-Koreában 118,9 hét az összesített lehetséges, fizetett otthonmaradási idő. Száz hét fölé ezeken az országon kívül ráadásul csak Lettország és Norvégia jutott.
Fontos kiemelni, hogy az OECD számai az anyáknak és az apáknak fenntartott, illetve a közöttük megosztható időszakokat adják össze. A szlovák 192 hét tehát nem azt jelenti, hogy egyetlen szülő ennyi ideig maradhat otthon teljes fizetéssel. A lista a pénzbeli ellátással járó idő teljes hosszát mutatja, az ellátás összegét értelemszerűen nem.
Érdemes megemlíteni azt is ,hogy az OECD átlaga nagyjából 15 hónap, de több gazdag országban ennél jóval rövidebb a keret. Kanadában 56, az Egyesült Királyságban 41, Hollandiában 40 hét szerepel az összeállításban, míg Ausztráliában 20, Svájcban pedig mindössze 16 hét.
Magyarország az abszolút élbolyban
Ha közelebbről megnézzük a magyar adatokat, a 170,8 hétből 24 tartozik az anyáknak, 10,8 az apáknak fenntartott kategóriába, a legnagyobb részt pedig a szülők között megosztható 136 hét adja. Ez utóbbi a teljes idő közel négyötödét teszi ki, tehát elsősorban ennek köszönhető a harmadik helyezésünk.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Fontos azonban, hogy ezek a kategóriák többféle jogosultságot is összefoghatnak, az apáknál feltüntetett idő például nem azonos a közvetlenül a születés után kivehető apaszabadsággal. Ahogy pedig az adatokból látjuk, a magyar keret a régiós összehasonlításban is hosszúnak számít, hiszen az osztrák 73 hétnek és a cseh 70,5 hétnek is több mint a kétszerese, Lengyelországban pedig 63 hét szerepel az összesítésben. A listavezető Szlovákiától ugyan 21,2 héttel maradunk el, a második Finnországtól viszont mindössze 6,4 hét választ el minket.
Amerikában a nulla sem jelenti azt, hogy senki sem kap támogatást
A rangsor másik végén az Egyesült Államokat találjuk, amely mindhárom kategóriában nullával szerepel. Ennek oka, hogy az OECD tagjai közül egyedül itt nincs országosan garantált fizetett szülési szabadság, és az apák számára sem biztosított országos fizetett szabadságjogosultság.
Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy az amerikai szülők tagállami programokon vagy a munkáltatójukon keresztül ettől még hozzájuthatnak fizetett szabadsághoz. A táblázatban szereplő nulla tehát az országos jogosultság hiányát mutatja, az egyes családok lehetőségeit pedig nagyban befolyásolhatja, hol élnek és dolgoznak.
A fizetett szabadság jelentősége ráadásul a munkába való visszatérésnél is megmutatkozhat. A forrásban idézett amerikai vizsgálat szerint az első gyermekük születésekor fizetett szabadságot igénybe vevő anyák 92,3 százaléka tért vissza ugyanahhoz a munkáltatóhoz, míg azoknál, akik nem vettek igénybe ilyen szabadságot, mindössze 73,3 százalék volt az arány. Bár a különbséget önmagában nem lehet a fizetett szabadságnak tulajdonítani, az eredmény arra utal, hogy az otthon töltött idő támogatása a szülők munkahelyének megtartásában is szerepet játszhat.
Akár napi 18 ezer forintot is fizetnek ezért az idénymunkáért itthon: mégis lasszóval kell fogni az embereket
Ennyit kereshet, aki idén szüretelni áll, régiónként és munkakörönként is nagyok a különbségek.
Ezek a legveszélyesebb munkahelyek: egyetlen ágazatban történik minden negyedik halálos munkahelyi baleset
Az Európai Unióban 2024-ben 3 367 ember nem tért haza élve a munkahelyéről, az Eurostat friss adatai szerint pedig közel negyedük ugyanabban a szakmában dolgozott.
Nem vicc: havi félmillió forintot is hazavisznek ezek a magyar diákok, itt a titok, hogyan csinálják
Tanév közben a diákok jellemzően 15–20 óra diákmunkát szoktak vállalni, azonban vannak olyan diákok, akiknek az élethelyzete lehetővé teszi, hogy teljes munkaidőben dolgozzanak.
A munkát keresők átlagosan csaknem egy évig próbáltak elhelyezkedni, és jelentősen nőtt azok aránya is, akik már több mint egy éve keresnek állást.
Döbbenetes bérszakadék Magyarországon: ami a fővárosban átlagbér, az egyik megyében már csúcsfizetés
A kereseti statisztikákban gyakran találkozunk az átlagbérrel, ezt azonban a kiugróan magas fizetések könnyen felfelé húzhatják.
Mesés álommeló vár a magyarokra ebben a luxushotelben: még bőven vannak helyek, tapasztalat sem kell
A kanadai Sziklás-hegységnél kínál munkalehetőségeket a 2027-es nyári szezonra a Fairmont Chateau Lake Louise.
Öt büntetés-végrehajtási intézetben összesen 76 fogvatartott tett sikeres vizsgát burkolóképzésből.
Az ORFK közzétette a rendőrségi fluktuáció friss adatait: csaknem négy hónap alatt 288-an távoztak.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
Mutatjuk, hogyan változott az OTP Csoport létszáma, fluktuációja és személyi jellegű ráfordítása az elmúlt években.
Minden eddiginél nagyobb létszámleépítésről érkeztek hírek a sárvári Flex üzeméből. Az amerikai óriáscégtől származó értesülések szerint akár 2000 munkavállalótól is megválhatnak.
Már idén munkaszüneti nap lehet december 24.: benyújtotta a Tisza a törvénymódosítást, itt vannak a részletek
Már idén munkaszüneti nappá válhat december 24. egy frissen benyújtott törvényjavaslat szerint: a kezdeményezés elfogadása esetén szenteste a munkavállalók többségének nem kellene dolgoznia.
Komoly bajban lehetnek ezek a magyar álláskeresők: egyetlen hiba miatt azonnal kukázzák az önéletrajzukat
Az életkor sajnos sokszor hátrány is lehet az álláskeresésben, de ezzel a hét módszerrel sokat tehetünk a jobb első benyomásért.
Év végén bezárja vácrátóti akkumulátoripari üzemét a japán Nippon Paper,
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank