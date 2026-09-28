2026. szeptember 28. hétfő Vencel
17 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Pentagon komplexum légi felvétele a környező utakkal, parkolókkal és zöldterületekkel. g.
Világ

Ledobta a bombát az amerikai légierő: láthatatlan vadásszá válik az új csúcsfegyvere

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 14:44

Intenzív manőverek közben teszteli az amerikai légierő azt az F-22A Raptor vadászgépet, amelyet új, csökkentett észlelhetőségű szenzorkonténerekkel szereltek fel. A fejlesztés célja, hogy a repülőgép saját radarjelének kibocsátása nélkül, passzív módon is képes legyen felderíteni az ellenséges célpontokat, ami radikálisan növelheti a gép túlélőképességét a harci helyzetekben - írta meg a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Edwards légitámaszpont közelében szeptember végén lefotózott vadászgép tesztelése már jócskán túlmutat a puszta hordozási próbákon. A szakértők szerint a jelenlegi repülések során azt vizsgálják, hogy az új passzív szenzorok megbízhatóan működnek-e extrém fizikai terhelés és éles harci manőverek közben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szeptember 25-én közzétett felvételeket néhány nappal korábban olyan fotók előzték meg, amelyeket a FEVER21 hívójelű gépről készítettek, és amelyeken szokatlanul élesen látszódnak a részletek. Ezeken jól kivehető a két külső konténer, valamint a törzs alsó részén elhelyezett, világosabb árnyalatú panelek. A friss felvételek – az idei év korábbi megfigyeléseivel és a hivatalos beszerzési dokumentumokkal kiegészülve – arra utalnak, hogy a légierő már az új képességek integrációjának előrehaladott szakaszában jár.

Kapcsolódó cikkeink:

A látható felszereltség infravörös vagy elektrooptikai szenzorok jelenlétére utal. Ezek az eszközök hatékonyan egészítik ki a Raptor fedélzeti radarját, elektronikai hadviselési rendszereit és a hálózatalapú adatkapcsolaton keresztül érkező külső célmegjelöléseket. A passzív felderítés óriási taktikai előnyt jelent, mivel a vadászgép anélkül képes észlelni és követni a fenyegetéseket – beleértve más lopakodó repülőgépeket is –, hogy a saját radarja használatával elárulná a pozícióját. Ez a képesség kritikus fontosságú lehet egy erősen védett, ellenséges légtérben.

Amennyiben az új rendszerek integrációja sikeresen zárul, az F-22-es célbefogási rugalmassága és harctéri hatékonysága úgy léphet magasabb szintre, hogy közben a gép eredeti, alacsony észlelhetőségű jellemzői nem romlanak. A passzív szenzorfúzió emellett teljesen új bevetési szerepköröket is megnyithat a típus számára.
Címlapkép: Getty Images
#fejlesztés #teszt #fegyver #technológia #világ #usa #repülőgép #hadsereg #amerikai #fegyverkezés #katonai
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:11
16:04
15:44
15:34
15:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 28.
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
2026. szeptember 27.
Akár napi 18 ezer forintot is fizetnek ezért az idénymunkáért itthon: mégis lasszóval kell fogni az embereket
2026. szeptember 28.
Itt a lista, ezeken az autópályákon már mérik az átlagsebességet: 430 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
2026. szeptember 28.
Atyaég, mit tesz a fiatalok agyával a telefonos fizetés: fájdalmas dolgot azonosítottak svéd és holland kutatók
2026. szeptember 28.
Kitálalt a szakértő von der Leyen bejelentése után: tényleg csatlakozhat az EU-hoz Kanada? Minden egy irányba mutat
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 28. hétfő
Vencel
40. hét
Szeptember 28.
Veszettség elleni világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
65 év felett járhat az olcsóbb áram, mégis alig tudnak róla: az E.ON extrát is ad mellé
2
2 hete
Váratlan bejelentés von der Leyentől: új állam csatlakozhat az Európai Unióhoz - rájuk aztán kevesen számítottak
3
2 hete
Egy hatalmas anakonda bukkant fel a Duna partján: riasztani kellett a rendőrséget
4
2 hete
Beadta a derekát Brüsszel: különleges kiváltságokat kapnak ezek az országok, Magyarország nincs köztük
5
4 napja
Riasztotta Európát a CIA: orosz támadás jöhet, három országot külön is figyelmeztettek
PÉNZÜGYI KISOKOS
EHM - Egységesített Értékpapír Hozam Mutató
A befektetők az egyes értékpapírokat könnyebben össze tudják hasonlítani kötelező az EHM közzététele, azoknál az értékpapíroknál, amelyeknél a még hátralévő futamidőre a kamat a kibocsátó által megállapításra került, kötelező az EHM-et a jogszabályban előírt módon, két tizedesjegy pontossággal közzétenni. Értékpapírok esetén mutatja meg a hátralévő időszakra eső kamatot. Ezt évesített formában tüntetik fel, így a befektetők számára összehasonlíthatóvá válnak egyes papírok hozamai. A kamatadó kivételével minden egyéb díjat figyelembe kell venni a számításakor, így csak a ténylegesen jóváírt összeggel lehet számolni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 28. 16:04
Itt a lista, ezeken az autópályákon már mérik az átlagsebességet: 430 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 28. 13:23
Így nézhet ki a KATA emelés 2026-ban: rengetegen térhetnek vissza a kedvelt adóformába?
Agrárszektor  |  2026. szeptember 28. 15:33
Lehullt a lepel: ezért kérnek el sok élelmiszerért dupla árat is a boltokban