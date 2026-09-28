Ledobta a bombát az amerikai légierő: láthatatlan vadásszá válik az új csúcsfegyvere

Intenzív manőverek közben teszteli az amerikai légierő azt az F-22A Raptor vadászgépet, amelyet új, csökkentett észlelhetőségű szenzorkonténerekkel szereltek fel. A fejlesztés célja, hogy a repülőgép saját radarjelének kibocsátása nélkül, passzív módon is képes legyen felderíteni az ellenséges célpontokat, ami radikálisan növelheti a gép túlélőképességét a harci helyzetekben - írta meg a Portfolio.

Az Edwards légitámaszpont közelében szeptember végén lefotózott vadászgép tesztelése már jócskán túlmutat a puszta hordozási próbákon. A szakértők szerint a jelenlegi repülések során azt vizsgálják, hogy az új passzív szenzorok megbízhatóan működnek-e extrém fizikai terhelés és éles harci manőverek közben.

A szeptember 25-én közzétett felvételeket néhány nappal korábban olyan fotók előzték meg, amelyeket a FEVER21 hívójelű gépről készítettek, és amelyeken szokatlanul élesen látszódnak a részletek. Ezeken jól kivehető a két külső konténer, valamint a törzs alsó részén elhelyezett, világosabb árnyalatú panelek. A friss felvételek – az idei év korábbi megfigyeléseivel és a hivatalos beszerzési dokumentumokkal kiegészülve – arra utalnak, hogy a légierő már az új képességek integrációjának előrehaladott szakaszában jár.

A látható felszereltség infravörös vagy elektrooptikai szenzorok jelenlétére utal. Ezek az eszközök hatékonyan egészítik ki a Raptor fedélzeti radarját, elektronikai hadviselési rendszereit és a hálózatalapú adatkapcsolaton keresztül érkező külső célmegjelöléseket. A passzív felderítés óriási taktikai előnyt jelent, mivel a vadászgép anélkül képes észlelni és követni a fenyegetéseket – beleértve más lopakodó repülőgépeket is –, hogy a saját radarja használatával elárulná a pozícióját. Ez a képesség kritikus fontosságú lehet egy erősen védett, ellenséges légtérben.

Amennyiben az új rendszerek integrációja sikeresen zárul, az F-22-es célbefogási rugalmassága és harctéri hatékonysága úgy léphet magasabb szintre, hogy közben a gép eredeti, alacsony észlelhetőségű jellemzői nem romlanak. A passzív szenzorfúzió emellett teljesen új bevetési szerepköröket is megnyithat a típus számára.