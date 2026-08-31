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Manchester, Egyesült Királyság - 2018. május 19: Sir Alex Ferguson bronzszobra az Alex Ferguson lelátó előtt az Old Trafford stadionban, a Manchester United otthonában.
Sport

Bottal és lábvédőben kapták lencsevégre a United legendás mesterét: nagy a baj?

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 18:15

Sir Alex Ferguson botra támaszkodva jelent meg volt csapata bajnokiján, bár a kaoun már segítség nélkül tudott bemenni. 

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Sir Alex Fergusont védőcsizmában és sétabottal a kezében fotózták le, amint megérkezett az Old Traffordra a Manchester United és az Ipswich Town közötti bajnoki mérkőzésre. A 84 éves, legendás vezetőedző a mérkőzés kezdete előtt egy fekete autóból szállt ki, amihez láthatóan segítségre volt szüksége.

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Sir Alex a bal lábán, az öltönynadrágja felett védőcsizmát viselt, és sétabottal támaszkodott. Az első lépések után azonban már önállóan ment be a Stretford End felőli bejáraton, miközben a stadion előtt összegyűlt szurkolók hangos üdvrivalgással fogadták.

Ferguson a 2012–2013-as szezon végén vonult vissza a szakvezetői posztról, ezt követően tizenkét éven keresztül a klub nagyköveteként tevékenykedett. Ezt a pozícióját, amely évi kétmillió fontos díjazással járt, tavaly szüntette meg a klub társtulajdonosa, Jim Ratcliffe - komoly felháborodást okozva ezzel a surikolók körében.

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A skót szakember edzői pályafutása során összesen 49 jelentős trófeát nyert, ebből 38-at a Manchester United élén szerzett, köztük 13 Premier League-címet és két Bajnokok Ligája-győzelmet. A klubnál eltöltött 1500 mérkőzésén közel 60 százalékos győzelmi arányt ért el.

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Ferguson egészségi állapota az utóbbi években többször is aggodalomra adott okot. 2018 májusában agyvérzést kapott, ami miatt sürgős műtétet kellett rajta végrehajtani, és az orvosok akkor mindössze 20 százalékos túlélési esélyt adtak neki. Tavaly májusban, a Liverpool elleni hazai mérkőzés előtt ismét rosszul lett a stadionban, ezért mentővel szállították kórházba kivizsgálásra, miközben a United 3–2-es győzelmet aratott.

A mostani bajnoki találkozón a jelenlegi vezetőedző, Michael Carrick – aki korábban játékosként Ferguson irányítása alatt futballozott – vezette a csapatot. A Manchester United az új idény első hazai mérkőzésén lépett pályára, miután a nyitófordulóban 2–0-s vereséget szenvedett a Hull City vendégeként.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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