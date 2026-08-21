Súlyos fordulat a katonai erőviszonyokban: új szuperszövetség alakult az Egyesült Államok árnyékában

Az Egyesült Államok világcsendőri szerepe átalakulóban van, mivel katonai erőforrásai egyre inkább megoszlanak a különböző globális válságövezetek között. Ennek hatására a Közel-Keleten és az indo-csendes-óceáni térségben is új, regionális védelmi hálózatok formálódnak, amelyekben a helyi hatalmak – a kizárólagos amerikai garanciák helyett – egyre nagyobb részt vállalnak saját biztonságuk szavatolásában. Ez a folyamat egy többpólusú, egymást átfedő helyi együttműködésekre épülő biztonsági rend kialakulása felé mutat - számolt be a Portfolio.

Az amerikai katonai kapacitások korlátai egyre nyilvánvalóbbá válnak. Jól mutatja ezt a USS George Washington repülőgép-hordozó közelmúltbeli, Közel-Keletre történő átvezénylése, amelynek következtében a Csendes-óceán nyugati térsége átmenetileg amerikai hordozó nélkül maradt. Ezt a vákuumot Kína fokozott katonai, gazdasági és információs nyomásgyakorlással igyekszik kihasználni, hogy apránként megváltoztassa a régió biztonsági egyensúlyát, miközben Washington figyelme megoszlik a különböző frontok között.

Eközben a Közel-Keleten is paradigmaváltás zajlik, hiszen augusztus 7-én Szaúd-Arábia, Pakisztán és Törökország közös védelmi megállapodást kötött. Bár a paktum tartalmaz a NATO 5. cikkéhez hasonló, kölcsönös védelemre vonatkozó elveket, egyelőre egy lazább stratégiai keretet jelent, amelynek célja a regionális önállóság és a saját biztonsági mechanizmusok kiépítése. Az új, jelentős katonai és gazdasági potenciállal bíró szövetség komoly elrettentő erőt képvisel Iránnal szemben, és Izrael számára is új helyzetet teremt, hiszen az eddiginél összehangoltabb szunnita blokkal kell számolnia. Ez a többpólusúvá váló közel-keleti környezet Kína számára is kedvező, mivel növeli geopolitikai mozgásterét az amerikai befolyás árnyékában.

Hasonló önszerveződés zajlik az indo-csendes-óceáni térségben is, ahol egy formális szervezet létrehozása helyett egy sűrűsödő, két- és többoldalú védelmi hálózat jön létre. Ennek ékes példája a Japán és a Fülöp-szigetek között idén januárban megkötött, logisztikát és csapatmozgásokat megkönnyítő egyezmény, valamint a júliusi japán–dél-koreai–amerikai biztonsági egyeztetések.

Ebbe a rendszerbe "hallgatólagosan" Tajvan is bekapcsolódik, hiszen földrajzi elhelyezkedése és a globális félvezetőgyártásban betöltött kulcsszerepe miatt megkerülhetetlen. A Pentagon friss, augusztusi iránymutatása is megerősíti ezt a stratégiát, jelezve, hogy Washington már nem klasszikus védnök akar lenni, hanem partnerként tekint szövetségeseire, akiktől elvárja, hogy építsenek ki egy önálló, a hozzáférés megakadályozásán alapuló védelmi vonalat az ázsiai szigetlánc mentén.

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Ebben az alakuló rendszerben India különutas politikát folytat. Új-Delhi ugyan szorosabb biztonsági kapcsolatokat épít az Egyesült Államokkal, Japánnal, Ausztráliával, sőt a közelmúltban az Európai Unióval is lezárta szabadkereskedelmi és védelmi tárgyalásait, de mindezt stratégiai autonómiájának megőrzése mellett teszi. Célja, hogy önálló nagyhatalomként gátat szabjon Kína óceáni terjeszkedésének anélkül, hogy bármelyik tömb mellé véglegesen elkötelezné magát.

Mindezek a folyamatok nem az amerikai világrend hirtelen összeomlását, hanem annak logikus átalakulását jelzik. Az Egyesült Államok továbbra is a legerősebb katonai hatalom, de a jövőben egyre kevésbé képes egyedüli világcsendőrként garantálni minden térség biztonságát. A korábban dominánsan amerikai garanciákra épülő status quo helyét fokozatosan átveszi egy olyan rend, amelyben a globális erőegyensúlyt az önállóbb, de egymással együttműködő regionális védelmi szövetségek és hatalmi központok hálózata tartja fenn.