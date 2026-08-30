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Ilyet még sosem lőtt ki ember az űrbe: a láthatatlant fogják vizsgálni vele

MTI
2026. augusztus 30. 14:13

Felbocsátották az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új generációs űrteleszkópját a Roman Space Telescope-ot a floridai Cape Canaveral űrközpontból vasárnap.

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A Roman Space Telescope a SpaceX Falcon Heavy hordozórakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahonnan jelenleg a Webb űrteleszkóp működik.

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Címlapkép: Getty Images
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