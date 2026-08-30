Dr. Szabó Antal régész szerint a Duna még korántsem fedte fel minden titkát: azt is elárulta, miért páratlan a terület, és milyen újabb leletekre bukkanhatnak.
Ilyet még sosem lőtt ki ember az űrbe: a láthatatlant fogják vizsgálni vele
Felbocsátották az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új generációs űrteleszkópját a Roman Space Telescope-ot a floridai Cape Canaveral űrközpontból vasárnap.
A Roman Space Telescope a SpaceX Falcon Heavy hordozórakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahonnan jelenleg a Webb űrteleszkóp működik.
Valóságos baktériumtanya lehet az egyik leggyakrabban használt tárgyunk: napokig túlélhetnek rajta a kórokozók
Egy gyors chips vagy szendvics munka közben ártalmatlan szokásnak tűnhet, ám a billentyűzetünkön könnyen elszaporodhatnak a kórokozók.
Hiába hozták meg a szigorú tiltást, hatalmas a bukás: így játsszák át a korlátozást tömegével a gyerekek
Ausztrália 2025 decemberében vezette be a 16 év alattiak közösségimédia-tilalmát,
Bár Kína hatalmas erőforrásokat fektet a humanoid robotok fejlesztésébe, a jelenlegi technológia még messze nem tart ott, hogy tömegesen váltsa ki az emberi munkaerőt.
A szlovák kormány jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a 16 év alattiaknak, hogy felhasználói profilt hozzanak létre a közösségi platformokon
A magyar egyetemisták és főiskolások egy teljes évig díjmentesen használhatják a Google fizetős mesterségesintelligencia-szolgáltatását.
A NASA jelenlegi tervei szerint augusztus 30-án indulhat a Roman a floridai Kennedy Űrközpontból.
Mi lenne, ha a jövő elektromos autóit és okoseszközeit nem a nehezen bányászható lítium, hanem egy olyan egyszerű anyag hajtaná, ami szó szerint minden háztartásban...
Az OpenAI augusztus 24-től 31 európai piacra terjeszti ki a ChatGPT Ads programot, így a hirdetési rendszer már 40 országban lesz elérhető
Rendkívüli bejelentés a YouTube-tól: brutális áremelés jön, megduplázódott a magyarok kedvenc csomagja
Újabb áremelést jelentett be a YouTube Magyarországon, így ismét többet kell fizetniük azoknak, akik reklámmentesen szeretnék használni a videómegosztót.
Olyan változás közeleg, amire senki sincs felkészülve: megállíthatatlan űrroham indulhat éveken belül
A Fehér Ház célja, hogy 2030-ra évente legalább ezer indítást és visszatérést tegyenek lehetővé.
Kész, ennyi volt? Hamarosan végleg eltűnhetnek a megszokott SIM-kártyák a magyar mobilokból - ez jöhet helyettük
Évről évre nő az eSIM-et használók száma.
Itt a Telekom bejelentése: méregdrága, ingyenes ajándékot kap minden felhasználó - igényelni se kell, automatikusan jár
Augusztus 20-tól él a különleges akció.
Jelentős eltérés mutatkozik a Microsoft AI-infrastruktúrájáról szóló nyilvános kommunikációja és a valóság között.
Újabb és újabb, egyre hihetőbb módszerekkel próbálják megszerezni a csalók a banki ügyfelek pénzét.
A vállalat a fenyegetés kivédésére a beépített Zárt mód (Lockdown Mode) használatát javasolja.
A bank nem közölte, mi okozza a kiesést, átmeneti fennakadásokról szóló tájékoztatót tettek közzé az alkalmazásban.
Megtörtént, amitől mindenki rettegett: emberi beavatkozás nélkül indítottak pusztító támadást az MI-hackerek
Új szintre léphetett a kiberhadviselés: AI-ügynököket is bevetettek egy Tajvan elleni támadásban, amelyek önállóan kerestek sérülékenységeket és módosították taktikájukat.
Megemelte egyes gyártókapacitásainak árait Kína legnagyobb szerződéses chipgyártója a növekvő kereslet miatt
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Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
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A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.