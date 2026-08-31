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Megtakarítás

Ráfaragott, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 18:23

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1504,75 pontos, 1 százalékos csökkenéssel, 149 161,68 ponton zárt hétfőn. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

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A részvénypiac forgalma 39,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

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Takács András, az Equilor elemzője az MTI-nek elmondta, az iráni konfliktus kiújulása miatt borúsra fordult a hangulat a nemzetközi tőzsdéken, ami alól a budapesti börze sem tudta kivonni magát. Alacsony forgalom mellett zajlott a kereskedés egész nap, zárás előtt azonban a négy vezető papírban jelentős értékben születtek kötések. Az emelkedő olajárak miatt a nap nyertese a Mol volt, a geopolitikai bizonytalanság miatt az OTP esett a legnagyobbat - fogalmazott az elemző.

  • A Mol 5 forinttal, 0,1 százalékkal 5055 forintra erősödött, 7,9 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 760 forinttal, 1,65 százalékkal 45 240 forintra csökkent, forgalmuk 22,2 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 26 forinttal, 1,04 százalékkal 2530 forintra nőtt, forgalma 1,7 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 240 forinttal, 1,8 százalékkal 13 130 forintra esett, a részvények forgalma 7,6 milliárd forintot ért el.
  • A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9539,95 ponton zárt hétfőn, ez 27,77 pontos, 0,29 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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