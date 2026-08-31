Ráfaragott, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1504,75 pontos, 1 százalékos csökkenéssel, 149 161,68 ponton zárt hétfőn. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 39,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Takács András, az Equilor elemzője az MTI-nek elmondta, az iráni konfliktus kiújulása miatt borúsra fordult a hangulat a nemzetközi tőzsdéken, ami alól a budapesti börze sem tudta kivonni magát. Alacsony forgalom mellett zajlott a kereskedés egész nap, zárás előtt azonban a négy vezető papírban jelentős értékben születtek kötések. Az emelkedő olajárak miatt a nap nyertese a Mol volt, a geopolitikai bizonytalanság miatt az OTP esett a legnagyobbat - fogalmazott az elemző.