Hajszálon múlt a példátlan katasztrófa? Ezért fújta le az utolsó pillanatban Zelenszkij a legveszélyesebb akciót

Egy ukrán hadműveleti terv szerint több ezer, mesterséges intelligenciával vezérelt drónnal bénították volna meg a moszkvai repülőtereket, hogy a polgári légi közlekedés leállításával kényszerítsék béketárgyalásokra az orosz elitet. A példátlan és rendkívül kockázatosnak ítélt elképzelést Volodimir Zelenszkij elnök sokáig mérlegelte, idén júliusban azonban végleg elvetették.

A The Atlantic értesülései szerint az M&Ms fedőnevű – a bevetésre szánt apró, egyforma eszközök sokaságára utaló – művelet keretében éjszakánként akár ezer kis méretű, olcsó és teljesen autonóm drónt indítottak volna a moszkvai és a főváros környéki repülőterek ellen. Az emberi beavatkozás nélkül, önállóan célpontot kereső rajok tartósan megbénították volna az orosz légi közlekedést. Ekkora léptékű, mesterséges intelligenciára épülő fegyverrendszert még soha nem vetettek be éles hadműveletben.

A stratégia elsősorban a Vlagyimir Putyinhoz hű orosz elitet és az oligarchákat célozta. A nyugati szankciók miatt jelenleg eleve kevés légitársaság – köztük a Turkish Airlines és az Emirates – üzemeltet moszkvai járatokat, amelyeket a tehetős réteg főként isztambuli és dubaji utazásokra használ. A tervek szerint ezen útvonalak ellehetetlenítése olyan nyomást gyakorolt volna az orosz felsőtízezerre, amely rákényszeríthette volna az orosz elnököt a háború lezárását célzó tárgyalások megkezdésére.

Amikor a koncepciót idén év elején Zelenszkij elé terjesztették, az ukrán elnök komoly aggályokat fogalmazott meg. Főként attól tartott, hogy a drónok polgári repülőgépeket is eltalálhatnak, ami a nemzetközi közvélemény szemében kalózkodásnak minősült volna. Bár a tervezők a légitársaságok előzetes figyelmeztetését javasolták megoldásként, az elnök fenntartásokkal kezelte az ötletet, ám tavaszra és kora nyárra mégis engedélyezte az előkészületek folytatását.

A művelet kidolgozója az ukrán katonai drónprogramot is megalkotó Mihajlo Fedorov védelmi miniszter volt, aki a legszűkebb környezete előtt is titokban tartotta a projektet. Ő állította össze az autonóm vezérlőrendszert fejlesztő programozócsapatot, és európai szövetségesektől szerzett forrásokat a tömeggyártáshoz.

A hadművelet előkészületeit végül idén júliusban állították le, amikor Zelenszkij váratlanul menesztette Fedorovot. Az ukrán elnöki hivatal egyik névtelenséget kérő tisztviselője teljes képtelenségnek nevezte és tagadta a terv létezését. Bár elismerte, hogy Ukrajna folyamatosan – és időnként sikeresen – próbálja akadályozni az orosz repülőterek működését, hangsúlyozta: az ország nem rendelkezik olyan precíziós, nagy hatótávolságú fegyverekkel, amelyek bevetése ne jelentene indokolatlan kockázatot a civil lakosságra nézve.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA