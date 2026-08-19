Az elmúlt években a hagyományos tűzijátékot sok kritika érte a magas költségei és az állatokra gyakorolt káros hatásai miatt.
Őrület! Maga Putyin ismerte be: az ukrán támadások működnek, hatalmas bajban van az orosz gazdaság
Vlagyimir Putyin elismerte, hogy az orosz olajfinomítók és infrastrukturális létesítmények elleni ukrán dróntámadások egyértelmű károkat okoznak Oroszország gazdaságának. Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek komoly belpolitikai válsággal kell szembenéznie, miután korábbi védelmi minisztere új választások kiírását követeli - írta a Sky News.
Az orosz elnök a moszkvai Stratégiai Fejlesztési és Nemzeti Projektek Tanácsának ülésén értékelte az ország helyzetét. Bár a gazdaság jövőjét illetően továbbra is magabiztosnak mutatkozott, és hangsúlyozta, hogy a statisztikai adatok alapján a gazdasági teljesítmény – ha szerény mértékben is, de – pozitív tartományban marad, kénytelen volt beismerni az ukrán katonai akciók hatásait.
Putyin kifejtette, hogy a gazdasági növekedés ütemét jelenleg számos tényező hátráltatja, köztük a folyamatos külső nyomás, valamint az ipari és infrastrukturális létesítmények elleni – általa terrortámadásnak minősített – csapások.
Kijelentette ugyan, hogy ezek az akciók nem jártak kritikus következményekkel, de nyíltan elismerte azok negatív hatásait. Mint fogalmazott, a támadások nyilvánvalóan károkat okoznak az országnak, amit teljes mértékben felismernek és megértenek.
Címlapfotó: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA
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