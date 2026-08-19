2026. augusztus 19. szerda Huba
23 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Novo-Ogarjovo, 2024. augusztus 16.Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) az orosz biztonsági tanács ülésén elnököl a Moszkva melletti, novo-ogarjovói vidéki elnöki rezidencián 2024. augusztus 16-án.MTI/AP/Szputnyik uszoda/Alekszej Babusk
Világ

Őrület! Maga Putyin ismerte be: az ukrán támadások működnek, hatalmas bajban van az orosz gazdaság

Pénzcentrum
2026. augusztus 19. 19:45

Vlagyimir Putyin elismerte, hogy az orosz olajfinomítók és infrastrukturális létesítmények elleni ukrán dróntámadások egyértelmű károkat okoznak Oroszország gazdaságának. Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek komoly belpolitikai válsággal kell szembenéznie, miután korábbi védelmi minisztere új választások kiírását követeli - írta a Sky News.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az orosz elnök a moszkvai Stratégiai Fejlesztési és Nemzeti Projektek Tanácsának ülésén értékelte az ország helyzetét. Bár a gazdaság jövőjét illetően továbbra is magabiztosnak mutatkozott, és hangsúlyozta, hogy a statisztikai adatok alapján a gazdasági teljesítmény – ha szerény mértékben is, de – pozitív tartományban marad, kénytelen volt beismerni az ukrán katonai akciók hatásait.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Putyin kifejtette, hogy a gazdasági növekedés ütemét jelenleg számos tényező hátráltatja, köztük a folyamatos külső nyomás, valamint az ipari és infrastrukturális létesítmények elleni – általa terrortámadásnak minősített – csapások.

Kijelentette ugyan, hogy ezek az akciók nem jártak kritikus következményekkel, de nyíltan elismerte azok negatív hatásait. Mint fogalmazott, a támadások nyilvánvalóan károkat okoznak az országnak, amit teljes mértékben felismernek és megértenek.

Címlapfotó: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA 
#választások #ukrajna #oroszország #világ #drón #olajfinomító #vlagyimir putyin #orosz gazdaság #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:03
19:45
19:29
19:03
18:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 19.
Kész, ennyi volt? Hamarosan végleg eltűnhetnek a megszokott SIM-kártyák a magyar mobilokból - ez jöhet helyettük
2026. augusztus 18.
Bemondta a jóslatát Elon Musk: ekkortól mindenki alapjövedelmet kaphat, senkinek nem kell majd dolgoznia – de tényleg ilyen egyszerű?
2026. augusztus 19.
Magyar kertek elfeledett szuperzöldsége: az aszály sem győzi le, és még édes bogyókat is terem
2026. augusztus 19.
Ez már a Holdról is látszik: rengeteg magyar gyerek tengődik a szegénységi küszöb alatt, innen borzasztó nehéz lesz kitörni
2026. augusztus 19.
Így verik át pofonegyszerűen a kocsikulcsot a tolvajok: itt a márkalista, ezek az autók vannak veszélyben 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 19. szerda
Huba
34. hét
Augusztus 19.
Humanitárius világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Brüsszel is megszólalt Paks ügyében: rendkívüli lépésre készül az Európai Bizottság
2
2 hete
Amerikai hírszerzés: Putyin olyasmire készül, ami darabokra szaggathatja a NATO-t
3
1 hete
Gyászolnak a rajongók és az irodalmi élet: születésnapján halt meg a legendás író
4
2 hete
Újabb római kori kincsek váltak láthatóvá a Dunában: izgatottak a régészek, felbukkant az ókor egyik leghosszabb hídja
5
5 napja
Rendkívüli! Most közölte a hadsereg: szövetséges vadászgépek lőttek le egy behatoló drónt a határnál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ajánlati ársáv
A legmagasabb és a legalacsonyabb árra tett ajánlatok közötti sáv a tőzsdei határidős (futures) piacon.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 19. 20:03
Súlyos krízis közeleg Zsiday Viktor szerint: brutálisan pórul járhat, aki most nem figyel a pénzére
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 19. 19:03
Magyar kertek elfeledett szuperzöldsége: az aszály sem győzi le, és még édes bogyókat is terem
Agrárszektor  |  2026. augusztus 19. 19:31
Brutális drágulás rengeteg boltban: itt már luxuscikk lett a csirkehús