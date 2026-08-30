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Az elmúlt évtizedek technológiai és társadalmi változásai nemcsak a munkavégzést alakították át, hanem új szakmákat is létrehoztak. Sokukat nap mint nap halljuk, de nem biztos, hogy azt is pontosan tudjuk, milyen munka rejlik az elnevezés mögött. Ebben a kvízben tíz modern szakmáról kell eldöntened, mivel foglalkoznak a gyakorlatban. Lássuk, mennyire vagy képben napjaink szakmáival!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Tudod, mit csinál a tájépítész vagy az adatelemző? Lássuk, képben vagy-e a modern szakmákkal! 1/10 kérdés Melyik szakember készít és kezel tartalmakat egy cég vagy márka közösségimédia-felületeire? Compliance officer Scrum master Social media manager Adatmérnök Következő kérdés 2/10 kérdés Mit csinál egy tájépítész? Erdők kezelésével és fenntartásával foglalkozik. Területek pontos méretét és határait méri fel. Mezőgazdasági termelési folyamatokat tervez és irányít. Kertek, parkok és más szabadtéri területek térbeli kialakítását és növényzetét tervezi meg. Következő kérdés 3/10 kérdés Mi a feladata egy recruiternek? Megfelelő jelölteket keres és választ ki egy vállalat betöltetlen állásaira. Reklámszövegeket és szlogeneket ír. Digitális termékek megjelenését tervezi. Adatokból előrejelzéseket készítő modelleket fejleszt. Következő kérdés 4/10 kérdés Mivel foglalkozik egy UX/UI designer? Adatbázisokat épít és karbantart. Weboldalak keresőoptimalizálását végzi. Szerverek működését felügyeli és automatizálja. Weboldalak és alkalmazások felhasználói felületét és felhasználói élményét tervezi meg. Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik szakember dolgozik azon, hogy egy weboldal minél jobb helyen jelenjen meg a Google találatai között? Kontroller Rendszergazda SEO-szakértő Animátor Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik szakember feladata nagy adatmennyiségek elemzése és az azokból levonható összefüggések feltárása? Webdesigner Tartalommoderátor Adatelemző Kontroller Következő kérdés 7/10 kérdés Mivel foglalkozik egy copywriter? Szoftverek hibáit keresi és dokumentálja. Informatikai rendszerek biztonsági kockázatait vizsgálja. Projektek határidejét és résztvevőit koordinálja. Reklámszövegeket, weboldalszövegeket és egyéb marketinganyagokat ír. Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik szakember vizsgálja egy szervezet informatikai rendszereit, hogy felismerje a támadásra vagy adatlopásra utaló jeleket? Webfejlesztő Kiberbiztonsági elemző Etikus hacker Terméktervező Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik szakember feladata egy vállalat kommunikációjának és nyilvános megítélésének alakítása? PR-szakember Szoftverarchitekt Adatbázis-fejlesztő Energetikai auditor Következő kérdés 10/10 kérdés Mivel foglalkozik egy projektmenedzser? Háromdimenziós digitális modelleket készít. Engedéllyel informatikai rendszerek biztonsági réseit keresi. Összehangolja egy projekt feladatait, határidőit és résztvevőit. Véleményvezérekkel és tartalomgyártókkal való együttműködéseket szervez. Eredmények

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