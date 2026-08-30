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Fejhallgatót viselő fiatal férfi számítógépen dolgozik egy startup irodájában. Fiatal informatikus dolgozik egy coworking irodában, háttérben más dolgozók láthatók.
Kvíz

Kvíz: Tudod, mit csinál a tájépítész vagy az adatelemző? Lássuk, képben vagy-e a modern szakmákkal!

Pénzcentrum
2026. augusztus 30. 18:05

Az elmúlt évtizedek technológiai és társadalmi változásai nemcsak a munkavégzést alakították át, hanem új szakmákat is létrehoztak. Sokukat nap mint nap halljuk, de nem biztos, hogy azt is pontosan tudjuk, milyen munka rejlik az elnevezés mögött. Ebben a kvízben tíz modern szakmáról kell eldöntened, mivel foglalkoznak a gyakorlatban. Lássuk, mennyire vagy képben napjaink szakmáival!  

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Kvíz: Tudod, mit csinál a tájépítész vagy az adatelemző? Lássuk, képben vagy-e a modern szakmákkal!

1/10 kérdés
Melyik szakember készít és kezel tartalmakat egy cég vagy márka közösségimédia-felületeire?
Compliance officer
Scrum master
Social media manager
Adatmérnök
2/10 kérdés
Mit csinál egy tájépítész?
Erdők kezelésével és fenntartásával foglalkozik.
Területek pontos méretét és határait méri fel.
Mezőgazdasági termelési folyamatokat tervez és irányít.
Kertek, parkok és más szabadtéri területek térbeli kialakítását és növényzetét tervezi meg.
3/10 kérdés
Mi a feladata egy recruiternek?
Megfelelő jelölteket keres és választ ki egy vállalat betöltetlen állásaira.
Reklámszövegeket és szlogeneket ír.
Digitális termékek megjelenését tervezi.
Adatokból előrejelzéseket készítő modelleket fejleszt.
4/10 kérdés
Mivel foglalkozik egy UX/UI designer?
Adatbázisokat épít és karbantart.
Weboldalak keresőoptimalizálását végzi.
Szerverek működését felügyeli és automatizálja.
Weboldalak és alkalmazások felhasználói felületét és felhasználói élményét tervezi meg.
5/10 kérdés
Melyik szakember dolgozik azon, hogy egy weboldal minél jobb helyen jelenjen meg a Google találatai között?
Kontroller
Rendszergazda
SEO-szakértő
Animátor
6/10 kérdés
Melyik szakember feladata nagy adatmennyiségek elemzése és az azokból levonható összefüggések feltárása?
Webdesigner
Tartalommoderátor
Adatelemző
Kontroller
7/10 kérdés
Mivel foglalkozik egy copywriter?
Szoftverek hibáit keresi és dokumentálja.
Informatikai rendszerek biztonsági kockázatait vizsgálja.
Projektek határidejét és résztvevőit koordinálja.
Reklámszövegeket, weboldalszövegeket és egyéb marketinganyagokat ír.
8/10 kérdés
Melyik szakember vizsgálja egy szervezet informatikai rendszereit, hogy felismerje a támadásra vagy adatlopásra utaló jeleket?
Webfejlesztő
Kiberbiztonsági elemző
Etikus hacker
Terméktervező
9/10 kérdés
Melyik szakember feladata egy vállalat kommunikációjának és nyilvános megítélésének alakítása?
PR-szakember
Szoftverarchitekt
Adatbázis-fejlesztő
Energetikai auditor
10/10 kérdés
Mivel foglalkozik egy projektmenedzser?
Háromdimenziós digitális modelleket készít.
Engedéllyel informatikai rendszerek biztonsági réseit keresi.
Összehangolja egy projekt feladatait, határidőit és résztvevőit.
Véleményvezérekkel és tartalomgyártókkal való együttműködéseket szervez.
Címlapkép: Getty Images
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