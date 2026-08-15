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A Chelsea Football Club otthona, a Stamford Bridge a londoni Chelsea-ben található. A stadion légi felvételen látható, amelyen a lelátó és a pálya látható.
Sport

Lemaradt a Chelsea Európáról, mégis BL-meccsek lehetnek a stadionjában: ukrán csapatot fogadhatnak be

Pénzcentrum
2026. augusztus 15. 17:02

Az ukrán Sahtar Donyeck a Chelsea londoni otthonában, a Stamford Bridge-en szeretné megrendezni a Bajnokok Ligája-mérkőzéseit az idei szezonban, a tárgyalások jelenleg is zajlanak a két klub között - írta a BBC Sport.

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Az ukrán Sahtar Donyeck a Chelsea otthonában, a Stamford Bridge-en szeretné megrendezni a Bajnokok Ligája-mérkőzéseit az idei szezonban, a tárgyalások jelenleg is zajlanak a két klub között.

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A Sahtar 2014 óta nem tudja használni saját stadionját, a Donbasz Arénát, miután Oroszország annektálta a donyecki régiót. A csapat azóta a hazai bajnoki mérkőzéseit Kijevben és Lvivben, míg az európai kupatalálkozóit Németországban, Szlovéniában és Lengyelországban játszotta, most azonban London felé fordult a figyelmük.

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Ukrán források szerint a Chelsea a legfőbb kiszemelt, elsősorban a Stamford Bridge 40 ezres befogadóképessége miatt. A két klub közötti kapcsolat 2023 óta erősödik, amikor a londoniak leigazolták Mihajlo Mudrikot, emellett a Game4Ukraine jótékonysági gála is közelebb hozta az egyesületeket. A felek hangsúlyozzák, hogy a kezdeményezés mögött nem kereskedelmi megfontolások állnak.

A Sahtar a Fulham otthonának számító Craven Cottage-ot és a Brentford Gtech Community Stadionját is mérlegelte lehetséges helyszínként, ám mindkét stadion kisebb kapacitású. A klub vezetői úgy vélik, hogy Európa legnagyobb csapatait vagy akár az angol riválisokat fogadva a nagyobb arénát is meg tudják majd tölteni.

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A költözéssel a londoni ukrán közösséget is szeretnék megszólítani. A brit statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint mintegy 32 ezer Ukrajnában született lakos él a brit fővárosban, országszerte pedig körülbelül 100 ezer ukrán származású ember lakik.

A Stamford Bridge rendelkezésre állását megkönnyíti, hogy a Chelsea a legutóbbi tizedik helyével nem kvalifikálta magát egyik európai kupasorozatba sem, így az idei szezonban nem várhatók komolyabb menetrendi ütközések. A mérkőzések megrendezéséhez ugyanakkor Hammersmith és Fulham kerület önkormányzatának, valamint az UEFA-nak a hozzájárulása is szükséges.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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