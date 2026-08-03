Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: ekkortól lesz látható a képernyőn

Az Avatar Aang – The Last Airbender (Aang avatár – Az utolsó léghajlító) augusztus 22-én érkezik a kínálatba, és kizárólag a SkyShowtime platformján lesz elérhető.

A streamingszolgáltató bejelentette, hogy az Avatar-sorozat új fejezete augusztus 22-től kizárólag a felületén tekinthető meg.

Michael Dante DiMartino és Bryan Konietzko animációs sorozata nyomán készült új filmben Aang, a világ utolsó léghajlítója egy ősi erő nyomára bukkan, amely megmentheti népét a végső pusztulástól. Barátai segítségével világ körüli küldetésre indul, hogy megtalálja ezt a hatalmas erőt, mielőtt az rossz kezekbe kerülve veszélybe sodorná a békét, amelyért egykor oly nagy áldozatot hoztak.

Az új animációs film eredeti angol változatában a szereplők többek között Eric Nam, Dave Bautista, Jessica Matten, Roman Zaragoza, Steven Yeun és Dionne Quan hangján szólalnak meg. Mellékszerepekben Freida Pinto, Ke Huy Quan, Taika Waititi, Geraldine Viswanathan, Ronny Chieng és Ken Jeong hallható, míg Aang kedvenc állatai, Appa és Momo ezúttal is Dee Bradley Baker hangján szólalnak meg.

Az animációs film rendezői székét Lauren Montgomery foglalja el, társrendezőként pedig Steve Ahn és William Mata működik közre. A produceri feladatokat Latifa Ouaou, Maryann Garger, Bryan Konietzko és Michael Dante DiMartino látja el. A forgatókönyvet Tim Hedrick és Christopher Yost írta, a történetet Bryan Konietzko, Michael Dante DiMartino, Tim Hedrick és Kenneth Lin jegyzi, a film forgalmazásáért pedig a Paramount Global Content Distribution felel.

A platform kínálatában emellett megtalálható a 2005-ös Avatar – Az utolsó léghajlító mindhárom évada, valamint a Korra legendája is.

A SkyShowtime szolgáltatásai számos platformon hozzáférhetők, beleértve az Apple és Android okoseszközöket, az Android TV-t, a Google Chromecastot, az LG és Samsung okostévéket, illetve bizonyos piacokon az Amazon Fire TV-t és a Prime felületét, de a tartalmak közvetlenül böngészőből is elérhetők. Emellett egyes országokban a helyi televíziós szolgáltatók kínálatában is megtalálható a platform.

Ami az árazást illeti, a reklámokkal támogatott Standard csomag havi 2590 forintba kerül, a reklámmentes Standard előfizetés díja 3190 forint, míg a Prémium csomagért havi 4390 forintot kell fizetni.