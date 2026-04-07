Egykori csárdából lett lélegzetelállító luxusvilla: elképesztő árat kérnek a magyar tenger ikonikus épületéért

Eladóvá vált Balatonalmádi központjában egy különleges ingatlan: a Villa Aurora néven ismert épületegyüttes egykori csárdából alakult át luxusingatlanná, és most már új tulajdonosát keresi – akár befektetési, akár üzleti célra.

Az egykori Határ Csárda helyén álló villa 2021 és 2023 között teljes felújításon esett át, és 2023. júliusában nyitotta meg kapuit étteremként az alsó szinten, ahol két szezonon át működött sikeresen. A kétszintes épület alsó szintje 340 nm-es vendégtér éttermi funkcióval, 160 nm‑es terasszal és 12 saját parkolóval rendelkezik, míg a felső szint 250 nm‑es luxus loft lakásként szolgál – több hálóval, saját fürdőkkel, dolgozó- és olvasószobával, szaunával és prémium anyagokkal felszerelt közösségi terekkel.

A telek különlegessége nem csak az épület: a kertet számos ritka és nagyra nőtt fa díszíti, köztük egy 300 éves toszkán olajfa, magnóliák, ciprusok és egy impozáns cédrusfasor is megtalálható.

A Villa Aurora nem csak lakófunkcióra alkalmas: az Ingatlan.com hirdetése szerint a felső és alsó szint könnyen átalakítható luxuslakásokra, irodáknak, márkaképviseletnek, autószalonoknak vagy akár kiállítótereknek, de akár delikáteszbolt, klubhelyiség vagy jachtkereskedés céljára is. A kiemelkedő közlekedési adottságok és a jelentős reklám‑ és szponzorációs lehetőségek miatt a villa befektetésként is vonzó lehet.

A Villa Aurora 1,25 milliárd forintért kínálják eladásra, és 715 négyzetméteren terül el egy 1802 négyzetméteres telken a Dr. Óvári Ferenc utcában: