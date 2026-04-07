Egykori csárdából lett lélegzetelállító luxusvilla: elképesztő árat kérnek a magyar tenger ikonikus épületéért

HelloVidék
2026. április 7. 14:18

Egykori csárdából lett luxusvilla keresi új gazdáját a Balatonnál: eladó a balatonalmádi Villa Aurora. Az ikonikus épület nemcsak látványos, hanem sokoldalúan hasznosítható befektetés is lehet.

Eladóvá vált Balatonalmádi központjában egy különleges ingatlan: a Villa Aurora néven ismert épületegyüttes egykori csárdából alakult át luxusingatlanná, és most már új tulajdonosát keresi – akár befektetési, akár üzleti célra.

Az egykori Határ Csárda helyén álló villa 2021 és 2023 között teljes felújításon esett át, és 2023. júliusában nyitotta meg kapuit étteremként az alsó szinten, ahol két szezonon át működött sikeresen. A kétszintes épület alsó szintje 340 nm-es vendégtér éttermi funkcióval, 160 nm‑es terasszal és 12 saját parkolóval rendelkezik, míg a felső szint 250 nm‑es luxus loft lakásként szolgál – több hálóval, saját fürdőkkel, dolgozó- és olvasószobával, szaunával és prémium anyagokkal felszerelt közösségi terekkel.

Mégis mi történik a Balatonnál? A szezon közeledtével három népszerű vendéglátóhely is gazdát keres a tónál, ami a befektetők figyelmét is felkeltheti.

A telek különlegessége nem csak az épület: a kertet számos ritka és nagyra nőtt fa díszíti, köztük egy 300 éves toszkán olajfa, magnóliák, ciprusok és egy impozáns cédrusfasor is megtalálható.

A Villa Aurora nem csak lakófunkcióra alkalmas: az Ingatlan.com hirdetése szerint a felső és alsó szint könnyen átalakítható luxuslakásokra, irodáknak, márkaképviseletnek, autószalonoknak vagy akár kiállítótereknek, de akár delikáteszbolt, klubhelyiség vagy jachtkereskedés céljára is. A kiemelkedő közlekedési adottságok és a jelentős reklám‑ és szponzorációs lehetőségek miatt a villa befektetésként is vonzó lehet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Fotó Ingatlan.com

A Villa Aurora 1,25 milliárd forintért kínálják eladásra, és 715 négyzetméteren terül el egy 1802 négyzetméteres telken a Dr. Óvári Ferenc utcában.
