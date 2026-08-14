Meglépte a kínai óriás, amitől mindenki tartott: brutális drágulás jöhet a slágertermékeknél

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Megemelte egyes gyártókapacitásainak árait a Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Kína legnagyobb szerződéses chipgyártója a növekvő kereslet miatt - közölte a vállalat második negyedéves eredményeinek ismertetésekor.
A cég második negyedéves árbevétele először haladta meg a 3 milliárd dollárt, a részvényesekre jutó nyereség pedig csaknem megháromszorozódott, 479,2 millió dollárra nőtt. Csao Haj-csün társigazgató a vállalat eredménybeszámolóján elmondta: az SMIC az első negyedévben folytatott tárgyalásokat követően emelte árait, és a harmadik negyedévben már magasabb áron számítja fel a gyártási szolgáltatásokat.
Indoklása szerint a vállalat bizonyos területeken elérte az iparág vezető szereplőinek technológiai színvonalát, miközben a SMIC által alkalmazott árak továbbra is elmaradnak az iparági éllovasokéitól. Csao szerint a második negyedévi szállítások növekedését elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó, a CPU- és GPU-chipektől eltérő termékek iránti kínai kereslet megugrása, valamint a vártnál korábban beérkező megrendelések támogatták.
Az SMIC szerint a mesterséges intelligencián alapuló alkalmazások iránti kereslet az év második felében is élénk maradhat, ezért a vállalat meglévő kapacitásait átcsoportosítja, és felgyorsítja az új gyártósorok felfuttatását.
A cél az iparági kapacitáshiány enyhítése. A vállalat havi termelési kapacitása a második negyedévben 1,7 százalékkal, 1,1 millió 8 hüvelykes szilícium ostyának (wafer) megfelelő mennyiségre nőtt. A kapacitáskihasználtság 93,7 százalékra emelkedett az első negyedévi szintről. Az SMIC a negyedév során havi 8000 ostyával bővítette 12 hüvelykes kapacitását.
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A kínai chipgyártó az első fél évben 3,4 milliárd dollárt fordított beruházásokra, szemben az egy évvel korábbi 3,3 milliárd dollárral. Az első hat hónapban 2,3 milliárd értékcsökkenést számolt el, az egész évre pedig mintegy 5 milliárd dollárral számol, ami 30 százalékos növekedés éves összevetésben. Az SMIC bevételének mintegy 90 százaléka a második negyedévben Kínából származott, míg az Egyesült Államok részesedése 8 százalék volt. A vállalat a harmadik negyedévre a második negyedévhez képest 2 és 4 százalék közötti bevételnövekedést vár, miközben az ostyaszállítások további emelkedésére számít.
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