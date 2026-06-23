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Világ

Elképesztő bejelentés a magyar bázisról: olyan csúcsfegyverek álltak szolgálatba, amiktől megremeg az égbolt

Pénzcentrum
2026. június 23. 16:26

Hivatalosan is szolgálatba állt a Magyar Honvédség két új JAS 39 Gripen harcászati repülőgépe, amelyeket kedden fogadtak a kecskeméti MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisán. A svéd gyártmányú vadászgépek június 18-án érkeztek Magyarországra, ezzel tizennyolcra emelkedett a hazai Gripen-flotta létszáma.

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Az ünnepség egyben a svéd-magyar katonai együttműködés húszéves évfordulójáról is megemlékezett. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára beszédében hangsúlyozta, hogy a két ország kapcsolatát nem csupán a védelmi együttműködés határozza meg. Felidézte, hogy Magyarország és Svédország egyaránt tagja az Európai Uniónak és a NATO-nak, valamint rámutatott arra is, hogy Svédországban mintegy 40 ezer magyar él, akik a helyi társadalom megbecsült tagjai.

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Az államtitkár történelmi példákkal is érzékeltette a két ország kapcsolatának jelentőségét. Kiemelte Raoul Wallenberg svéd diplomatát, aki a második világháború idején magyar zsidók ezreinek életét mentette meg a deportálástól.

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Arra is emlékeztetett, hogy Svédország az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után mintegy 8 ezer magyar menekültet fogadott be.

A két új repülőgép érkezésével tovább erősödik a Magyar Honvédség légi képessége, miközben a beszerzés a Svédországgal fennálló stratégiai és védelmi együttműködés újabb mérföldkövét jelenti.
Címlapkép: Getty Images
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