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Szórakozás

Hazetomika azt sem tudja, mennyi pénze van: ennyit szór el havonta a 19 éves magyar előadó

Pénzcentrum
2026. augusztus 11. 14:34

A 19 éves rapper, Hazetomika alig több mint egy éve robbant be a hazai trapszíntérre, ma pedig már fellépésekkel, streamelésből és saját ruhamárkájából is komolyabb bevételekre tesz szert. A Mahlzeit podcastban beszélt arról, mennyit kér egy koncertért, mennyit költ havonta, és mekkora összeget hoznak neki a merch dropok. 

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Oláh Tamás, a Hazetomika néven futó dunaújvárosi rapper és producer alig több mint egy éve tűnt fel a színen a SoundCloudra feltöltött Gitano című dallal. A 19 éves előadónak azóta megjelent Átlag felett című, hatszámos debütáló EP-je is, amelynek öt dalának saját maga a producere is.

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A Mahlzeit podcastban beszélt arról, hogy mennyit keres a fellépésekkel és a saját ruhamárkájával, mire költi a pénzét, valamint azt is elárulta, hogy bár egy év alatt a magyar trapszíntér egyik ismert szereplőjévé vált, még soha nem ült repülőn, és a tengert sem látta.

Akár két fellépést is vállal egy este

A rapper szerint az emberek hajlamosak túlbecsülni, mennyit keresnek az előadók a koncertekkel. Hazetomika jelenleg fellépésenként 200–300 ezer forintot kér, és olyan is előfordul, hogy egyetlen este két koncertet vállal. Ugyan a fellépések az egész estéjét elviszik, ennek ellenére nem érzi úgy, hogy túlhajtaná magát. 

Hazetomika azt is elmondta a beszélgetés során, hogy a pénz jelenti számára a legnagyobb motivációt, azonban nem kizárólag az anyagiak miatt foglalkozik zenével. „Bármit csinálhatnék pénzért, mégis ezt csinálom” – fogalmazott. Hozzátette: érdekli és szereti a zenét, a pénzt azonban a legnagyobb függőségnek tartja, szerinte az emberek nagyrészét ez tudja motiválni.

Havonta mintegy 800 ezer forintot költ el

A rapper ugyan nem tudta pontosan megmondani, mekkora a havi jövedelme, mivel bevételei nem egyenletesen érkeznek. A keresete többek között attól függ, hány koncertet ad, mennyi pénz folyik be a zenei streamelésekből, illetve mikor jelenik meg új kollekció a ruhamárkájánál, vagyis mikor van új "merch drop."

A kiadásait ugyanakkor havi átlagban körülbelül 800 ezer forintra becsüli. Saját bevallása szerint a pénz jelentős részét nem kézzelfogható dolgokra költi el, ezért amikor azt látja, hogy egy nagyobb összeg egy része már elfogyott, igyekszik vásárolni valamit, ami tartósan megmarad. Emellett fizet adóra, támogatja az édesapját és időnként más családtagjait is. Amikor pedig Budapesten a barátaival szórakozni vagy étterembe megy, gyakran ő állja a társaság költségeit.

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Milliókat hozott a saját ruhamárkája

A rappernek jelentős bevétele származik a merch dropokból is. A ruhamárkát egyik barátjával közösen működteti, a bevételen pedig fele-fele arányban osztoznak. A februárban megjelent kollekció 2,6 millió forintos bevételt termelt, amiből Hazetomika része 1,3 millió forint lehetett - ebből persze még lejönnek a költségek is, többek között a ruhák beszerzési árai is. A legújabb drop összforgalma a podcast felvételekor már elérte a egymillió forintot.

Az anyagi sikerek ellenére a rapper elárulta azt is, hogy egyelőre alig járt külföldön: csak európai úti célokon járt, még soha nem utazott repülőgépen, és a tengert sem látta. Hosszabb távon azonban nemzetközi tervei vannak, és az amerikai zenei piacot célozza meg.
Címlapkép: Getty Images
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