A Szigeten nemcsak a koncertek, hanem az ételek miatt is érdemes körülnézni: a fesztivál gasztronómiai kínálata idén is rendkívül színes.
Hazetomika azt sem tudja, mennyi pénze van: ennyit szór el havonta a 19 éves magyar előadó
A 19 éves rapper, Hazetomika alig több mint egy éve robbant be a hazai trapszíntérre, ma pedig már fellépésekkel, streamelésből és saját ruhamárkájából is komolyabb bevételekre tesz szert. A Mahlzeit podcastban beszélt arról, mennyit kér egy koncertért, mennyit költ havonta, és mekkora összeget hoznak neki a merch dropok.
Oláh Tamás, a Hazetomika néven futó dunaújvárosi rapper és producer alig több mint egy éve tűnt fel a színen a SoundCloudra feltöltött Gitano című dallal. A 19 éves előadónak azóta megjelent Átlag felett című, hatszámos debütáló EP-je is, amelynek öt dalának saját maga a producere is.
A Mahlzeit podcastban beszélt arról, hogy mennyit keres a fellépésekkel és a saját ruhamárkájával, mire költi a pénzét, valamint azt is elárulta, hogy bár egy év alatt a magyar trapszíntér egyik ismert szereplőjévé vált, még soha nem ült repülőn, és a tengert sem látta.
Akár két fellépést is vállal egy este
A rapper szerint az emberek hajlamosak túlbecsülni, mennyit keresnek az előadók a koncertekkel. Hazetomika jelenleg fellépésenként 200–300 ezer forintot kér, és olyan is előfordul, hogy egyetlen este két koncertet vállal. Ugyan a fellépések az egész estéjét elviszik, ennek ellenére nem érzi úgy, hogy túlhajtaná magát.
Hazetomika azt is elmondta a beszélgetés során, hogy a pénz jelenti számára a legnagyobb motivációt, azonban nem kizárólag az anyagiak miatt foglalkozik zenével. „Bármit csinálhatnék pénzért, mégis ezt csinálom” – fogalmazott. Hozzátette: érdekli és szereti a zenét, a pénzt azonban a legnagyobb függőségnek tartja, szerinte az emberek nagyrészét ez tudja motiválni.
Havonta mintegy 800 ezer forintot költ el
A rapper ugyan nem tudta pontosan megmondani, mekkora a havi jövedelme, mivel bevételei nem egyenletesen érkeznek. A keresete többek között attól függ, hány koncertet ad, mennyi pénz folyik be a zenei streamelésekből, illetve mikor jelenik meg új kollekció a ruhamárkájánál, vagyis mikor van új "merch drop."
A kiadásait ugyanakkor havi átlagban körülbelül 800 ezer forintra becsüli. Saját bevallása szerint a pénz jelentős részét nem kézzelfogható dolgokra költi el, ezért amikor azt látja, hogy egy nagyobb összeg egy része már elfogyott, igyekszik vásárolni valamit, ami tartósan megmarad. Emellett fizet adóra, támogatja az édesapját és időnként más családtagjait is. Amikor pedig Budapesten a barátaival szórakozni vagy étterembe megy, gyakran ő állja a társaság költségeit.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
@klippelesek ♬ original sound - klippelesek
Milliókat hozott a saját ruhamárkája
A rappernek jelentős bevétele származik a merch dropokból is. A ruhamárkát egyik barátjával közösen működteti, a bevételen pedig fele-fele arányban osztoznak. A februárban megjelent kollekció 2,6 millió forintos bevételt termelt, amiből Hazetomika része 1,3 millió forint lehetett - ebből persze még lejönnek a költségek is, többek között a ruhák beszerzési árai is. A legújabb drop összforgalma a podcast felvételekor már elérte a egymillió forintot.
Az anyagi sikerek ellenére a rapper elárulta azt is, hogy egyelőre alig járt külföldön: csak európai úti célokon járt, még soha nem utazott repülőgépen, és a tengert sem látta. Hosszabb távon azonban nemzetközi tervei vannak, és az amerikai zenei piacot célozza meg.
Elképesztő, mi történt éjszaka a kiszáradt Duna medrében: durva vitát váltott ki egy Margit híd alatti buli
A Duna rekordalacsony budapesti vízállása már nemcsak aggodalmat kelt, hanem spontán buliknak is helyet ad.
Húzós árak a 2026-os Sziget Fesztiválon: 3500 a sajtos-tejfölös lángos, 6500 a prémium burger, 1850 a sör
Idén is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik a Sziget Fesztiválon ennének vagy innának.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/32. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 880 millió forintos főnyereményt!
A belépőkből a legóvatosabb számítás szerint is több, mint másfél milliárd forint folyhatott be.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1 milliárd 555 millió forintos főnyereményt a 32. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Soha nem látott őrület Budapesten: Sebestyén Balázs gigabulija miatt megbénulhat a közlekedés, erre minden utazónak készülnie kell
Telt ház előtt lép fel szombaton DJ OTI-ként Sebestyén Balázs a Hajógyári-szigeten: a szervezők szerint akár 65 ezer ember is érkezhet a rendezvényre.
Telitalálat az európai szuperlottón, valaki 11 milliárd forintot nyert! Mutatjuk a giganyereményt érő számokat
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/32. heti, pénteki nyerőszámait, egyvalaki majdnem 12 milliárd forintot nyert!
Több hónapos kényszerszünet után augusztus 6-án újra megnyitotta kapuit a Békés vármegyei fürdő.
Elmehet az áram a Szigeten az energiaválság miatt? Megszólalt Gerendai Károly, erre a forgatókönyvre készülnek
A Sziget szervezői szerint a fesztiválozóknak nem kell áram- vagy vízellátási problémáktól tartaniuk.
Friss foglalási adatok alapján 82 különböző országból érkeznek repülővel utazók Budapestre a Sziget Fesztivál idején,
Vajon elvitte valaki az 770 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/32. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 600 millió forintos főnyereményt.
A magyar előadók koncertjeinek felvételét még a nyár folyamán láthatják az M1 nézői, a fellépések korlátozott ideig a Médiaklikken is visszanézhetők lesznek.
Egy dél-olaszországi lottójátékos véletlenül kidobta az egymillió eurót érő nyertes szelvényét, ám a szemétszállítók kétnapos kutatás után megtalálták azt a hulladékhegyben.
Életveszélyesen megfenyegették koncertje előtt Majkát: azonnal elhalasztotta a bulit, ekkor pótolhatnak csak
Majka a privát telefonszámára érkezett zaklató üzenet miatt ügyvédi tanácsra feljelentést tesz, a koncertet pedig csak a körülmények megnyugtató tisztázása után pótolják.
Pénzügyi okok miatt hamarosan befejezi sugárzását az országos elérésű Jazz TV.
Annyira alacsony a Duna, hogy át lehet sétálni a Sziget Fesztiválra: megszólaltak a szervezők, senki ne próbálja meg!
A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt olyan videó kezdett terjedni a TikTokon, amely azt sugallja: gyakorlatilag gyalog is át lehet jutni a Hajógyári-szigetre.
Így harcol a kánikulával a Barátok közt Magdi anyusa és a Szomszédok Janka nénije: nyugdíjas hőségpraktikákat árultak el a művésznők
Három idős művésznő mesélt arról, hogyan vészelik át a brutális hőséget úgy, hogy ők koruk miatt még inkább ki vannak téve a brutális meleg hatásainak.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.