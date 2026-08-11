Súlyos doppingbotrány rázta meg az amerikai sportéletet: 1500-as futóbajnok bukott meg

A sportolót biológiai útlevele buktatta le, amelyben atipikus értékeket találtak, így egy évre visszamenőleg az eredményeit is törölték - írta a BBC Sport.

Hároméves eltiltást kapott vérdopping miatt Jonah Koech amerikai középtávfutó, miután az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynöksége (USADA) atipikus értékeket azonosított a sportoló biológiai útlevelében. A USADA közleménye szerint Koech minden versenyeredményét törölték 2025. július 30-tól, az első rendellenes vérminta levételének időpontjától kezdve, beleértve az érmek, pontok és díjak visszavonását is.

A biológiai útlevél a sportoló vérvizsgálati eredményeit követi nyomon hosszabb időszakon keresztül, így akkor is lehetővé teszi a doppingolás kimutatását, ha a hagyományos doppingteszt nem hoz pozitív eredményt. Koech esetében a 2025. július 30-i és augusztus 8-i, azaz az amerikai szabadtéri bajnokság előtti és utáni vérmintákban azonosítottak rendellenességeket.

A 29 éves futó tavaly meglepetésre nyerte meg a férfi 1500 méteres versenyt az amerikai szabadtéri bajnokságon, megelőzve Ethan Strandot és a 2024-es olimpiai bajnok Cole Hockert, ráadásul 3:30,17-es idővel új versenycsúcsot állított fel. Bajnoki címét most visszavonták, miután elfogadta a tiltott szer vagy módszer alkalmazása miatt kiszabott eltiltást.

Koech legutóbb tavaly szeptemberben állt rajthoz a tokiói világbajnokság 1500 méteres döntőjében, ahol a 13. helyen zárt. A kenyai születésű sportoló 2015 és 2019 között az Egyesült Államokban versenyezett egyetemi szinten, majd 2021 júniusában vált jogosulttá arra, hogy az amerikai válogatottat képviselje.