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Doctors hand with urinalysis and blood sample for drug test or alcohol in the laboratory. Hand doctor holding urine and blood tube test for analysis for doping or drugs
Sport

Súlyos doppingbotrány rázta meg az amerikai sportéletet: 1500-as futóbajnok bukott meg

Pénzcentrum
2026. augusztus 11. 15:14

A sportolót biológiai útlevele buktatta le, amelyben atipikus értékeket találtak, így egy évre visszamenőleg az eredményeit is törölték - írta a BBC Sport.

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Hároméves eltiltást kapott vérdopping miatt Jonah Koech amerikai középtávfutó, miután az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynöksége (USADA) atipikus értékeket azonosított a sportoló biológiai útlevelében. A USADA közleménye szerint Koech minden versenyeredményét törölték 2025. július 30-tól, az első rendellenes vérminta levételének időpontjától kezdve, beleértve az érmek, pontok és díjak visszavonását is.

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A biológiai útlevél a sportoló vérvizsgálati eredményeit követi nyomon hosszabb időszakon keresztül, így akkor is lehetővé teszi a doppingolás kimutatását, ha a hagyományos doppingteszt nem hoz pozitív eredményt. Koech esetében a 2025. július 30-i és augusztus 8-i, azaz az amerikai szabadtéri bajnokság előtti és utáni vérmintákban azonosítottak rendellenességeket.

A 29 éves futó tavaly meglepetésre nyerte meg a férfi 1500 méteres versenyt az amerikai szabadtéri bajnokságon, megelőzve Ethan Strandot és a 2024-es olimpiai bajnok Cole Hockert, ráadásul 3:30,17-es idővel új versenycsúcsot állított fel. Bajnoki címét most visszavonták, miután elfogadta a tiltott szer vagy módszer alkalmazása miatt kiszabott eltiltást.

Koech legutóbb tavaly szeptemberben állt rajthoz a tokiói világbajnokság 1500 méteres döntőjében, ahol a 13. helyen zárt. A kenyai születésű sportoló 2015 és 2019 között az Egyesült Államokban versenyezett egyetemi szinten, majd 2021 júniusában vált jogosulttá arra, hogy az amerikai válogatottat képviselje.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Peekaboo
2 órája
Az élsport valójában a doppinglaborok versenye, az győz akinek a szere még nincs tiltólistán.
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