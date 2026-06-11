Különleges vendég költözött a vidéki tófürdőre: végül kilakoltatták a négylábú „fürdőmestert” + Videó

Nem mindennapi vendég költözött a szombathelyi Tófürdő területére: egy hód jelent meg a strandnál a nyitás előtti munkálatok idején. A négylábú „fürdőmester” azonban végül új otthont kapott, az Őrségi Nemzeti Park szakemberei biztonságosan befogták és elszállították.

A Szombathelyi Tófürdő még május elején számolt be közösségi oldalán arról, hogy a látványtó leengedésekor különleges felfedezést tettek: egy hód költözött a területre. A váratlan vendég azóta is a strand környékén tartózkodott, miközben javában zajlottak a nyitás előtti munkálatok - írta a Nyugat.hu.

A napokban azonban újabb fejleményről adott hírt a fürdő. Mint írták, a négylábú „fürdőmestert” sikerült befogni, így hamarosan egy számára jóval megfelelőbb élőhelyen folytathatja életét. A műveletben az Őrségi Nemzeti Park szakemberei is részt vettek. Segítségükkel biztonságosan befogták az állatot, amelyet ezt követően elszállítottak. A Tófürdő tréfás megfogalmazása szerint a hód új helyszínen folytathatja „faipari és vízépítési tevékenységét”.

A hódok az elmúlt évtizedekben egyre több hazai vízparton jelentek meg. Az egykor szinte teljesen eltűnt faj állománya természetvédelmi programoknak és a kedvezőbb életfeltételeknek köszönhetően jelentősen megerősödött Magyarországon. Ma már nem ritka, hogy folyók, patakok, tavak, sőt városi vízpartok közelében is felbukkannak.

A szombathelyi Tófürdőn azonban a nyári vendégforgalom miatt nem maradhatott hosszú távon az állat. A strand egyébként június 20-án nyitja meg kapuit a látogatók előtt.