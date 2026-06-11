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Esterházy Mátyás: túl sok pénz megy rossz helyre a magyar futballban, piaci alapú működés kell
A futball világbajnokságának bővítése, a játékosok túlterhelése, a szaúdi pénzek hatása, valamint a magyar futball finanszírozása és utánpótlás-nevelése is szóba került egy interjúban Esterházy Mátyásnál. A futballügynök szerint a magyar kluboknak hosszabb távon a piaci működés felé kell elmozdulniuk, ugyanakkor a sportág tömegbázisa állami szerepvállalás nélkül nehezen lenne fenntartható. A Szoboszlai Dominikot is képviselő szakember arról is beszélt, miért tartja túlzónak az akadémiai rendszer jelenlegi súlyát, és mennyire reális, hogy a magyar válogatott kijusson a következő világbajnokságra.
A futball világbajnokság létszámának bővítésétől a játékosok túlterhelésén át a magyar akadémiai rendszer problémáiig számos kérdésről beszélt Esterházy Mátyás futballügynök a Partizánnak adott interjújában. A Szoboszlai Dominikot, Schäfer Andrást és több magyar válogatott játékost képviselő szakember szerint a nemzetközi futball egyre inkább üzleti logika szerint működik, ugyanakkor a sport tömegbázisát és társadalmi szerepét sem lehet figyelmen kívül hagyni.
A hamarosan rajtoló, immár 48 csapatos labdarúgó-világbajnoksággal kapcsolatban Esterházy úgy fogalmazott: a FIFA döntése egyszerre hordoz kockázatokat és lehetőségeket.
Szerinte várható, hogy a torna színvonala bizonyos mértékben csökken, és több olyan mérkőzés lesz, amely nem vált ki komoly nemzetközi érdeklődést. Ugyanakkor a kisebb futballnemzetek számára fontos fejlődési lehetőséget jelenthet a részvétel, ami hosszabb távon hozzájárulhat a sportág globális terjedéséhez.
A futball egyszerre szórakoztatóipari termék és tömegsport. Ha elveszíti a kapcsolatát a tömegsporttal, hosszú távon saját alapjait számolja fel - fogalmazott.
Egyre nagyobb teher nehezedik a játékosokra
A világbajnokság bővítése és a nemzetközi versenynaptár sűrűsödése kapcsán Esterházy osztotta azokat az aggályokat, amelyeket korábban többek között Jürgen Klopp is megfogalmazott.
A játékosügynök szerint a folyamatosan növekvő mérkőzésszám komoly fizikai terhelést jelent a futballistáknak, és várhatóan csökkenni fog azoknak a játékosoknak a száma, akik hosszú, sérülésektől mentes karriert tudnak befutni.
Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai futballban kialakult bérszintek fenntartásához a kluboknak növelniük kell bevételeiket, amit részben a több mérkőzés és a drágábban értékesített közvetítési jogok tesznek lehetővé.
Az interjúban szóba került az is, hogy a Bajnokok Ligájában egyre kevesebb klub képes tartósan a legjobb nyolc közé kerülni. Esterházy szerint ennek oka részben az, hogy olyan rendkívül tőkeerős befektetők jelentek meg a futballban, akik jelentősen felborították a korábbi erőviszonyokat. Emellett a média globalizációja tovább növelte a hagyományosan legerősebb klubok gazdasági előnyeit.
Ugyanakkor úgy látja, hogy a nemzetközi kupák még mindig lehetőséget adnak a kisebb bajnokságok klubjainak a felzárkózásra, hiszen a főtáblás szereplések jelentős bevételeket generálnak nemcsak az adott klubnak, hanem közvetve az egész nemzeti bajnokságnak.
Szoboszlai márkaértéke új helyzetet teremtett
Az elmúlt napok egyik legtöbbet tárgyalt futballos ügye Szoboszlai Dominik öltözéke körül kialakult mémhullám volt, amely után jogi lépéseket helyezett kilátásba egyes cégekkel szemben.
Esterházy hangsúlyozta, hogy nem a viccekkel vagy az internetes mémekkel van problémájuk, hanem azokkal a vállalatokkal, amelyek kereskedelmi célból, engedély nélkül használták fel a játékos arculatát.
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A menedzser szerint Magyarországon korábban nem volt példa olyan sportolóra, akinek egyéni márkaértéke ilyen mértékben nőtt volna meg, ezért a piacnak és a vállalatoknak is alkalmazkodniuk kell az új helyzethez.
Piacosabb magyar futballra lenne szükség
A magyar futball finanszírozásáról szólva Esterházy ismét hangsúlyozta korábbi álláspontját: hosszabb távon kívánatos lenne, hogy a klubok egyre inkább piaci alapon működjenek. Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a magyar és a régiós sportfinanszírozási modell jelenleg nem képes egyik napról a másikra állami források nélkül működni.
A profi futballnak nem állami támogatásból kellene működnie, de a tömegsport és az utánpótlás fejlesztése nehezen képzelhető el valamilyen állami szerepvállalás nélkül - mondta. Az utánpótlás-nevelésről szólva Esterházy megismételte korábbi kritikáját, miszerint a magyar futballban túl nagy hangsúly került az akadémiai rendszerre.
Szerinte a probléma sokszor már azelőtt kialakul, hogy a tehetséges gyerekek akadémiára kerülnének: 14 éves korukra jelentős technikai és képzési hiányosságokkal érkeznek. A játékosügynök úgy véli, a sportág valódi fejlődésének kulcsa a legalsó szinteken, a grassroots rendszerben és a tömegsportban keresendő.
Két reális út vezet a nemzetközi futballba
A fiatal magyar játékosok külföldi karrierlehetőségeiről Esterházy azt mondta: jelenleg két reális modell létezik. Az egyik, hogy a játékos már 16 éves kor körül külföldre igazol és ott fejlődik tovább. A másik út, hogy gyorsan beépül a magyar felnőtt futballba, majd 18-20 évesen szerződik külföldre.
A későn érő, harminchoz közel nemzetközi szintre jutó pályafutásokat - mint amilyen Varga Barnabás története - kivételes, nehezen tervezhető eseteknek nevezte.
A magyar válogatott esélyeit illetően Esterházy optimista. Úgy látja, hogy a nemzeti csapat jelenlegi szakmai stábja képes új generációt építeni, és a következő világbajnoki selejtezősorozatban reális esély nyílhat arra, hogy Magyarország hosszú évtizedek után ismét kijusson egy világbajnokságra.
A futballügynök szerint Marco Rossi egyik legnagyobb erőssége éppen az, hogy különböző hátterű és gondolkodású játékosokkal is képes közös nyelvet találni, ami a generációváltás időszakában különösen fontos lehet.
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