Újabb csúcsra ért a forint, nagyon régen nem volt ilyen erős a magyar pénz: már 358 alatt az euró

Határozott erősödésbe kezdett a forint csütörtök reggel. A hazai fizetőeszköz többéves csúcsot döntött az euróval, a dollárral és a lengyel zlotyval szemben is. A kiemelkedő teljesítményt a globális dollárgyengülés, az iráni–amerikai béketárgyalásokkal kapcsolatos remények, valamint a Tisza Párt választási győzelme nyomán kialakult piaci bizalom fűti.

A nemzetközi piacok nyitásával párhuzamosan a hazai deviza látványos lendületet vett. Az euróval szemben négyéves csúcsra, 357,5-ig erősödött, miután az elmúlt napokban a 365-ös szintről szinte folyamatosan süllyedt az árfolyam. A dollárral szemben még szembetűnőbb a mozgás. A jegyzés 305 alá, 304,1 környékére esett, ami már nagyon közel van a többéves mélypontot jelentő 303-as szinthez. A forint régiós összevetésben is kimagaslóan teljesít: a lengyel zlotyval szemben két és fél éves csúcson, 84,65 körül jár - tudósított a Portfolio.

A forint szárnyalásának egyik fő mozgatórugója a dollár széles körű nemzetközi gyengülése. A befektetők szorosan figyelik az iráni–amerikai konfliktus esetleges enyhülését. Ez átmenetileg lejjebb nyomta az olajárakat, mérsékelve ezzel az inflációs aggodalmakat és az amerikai államkötvényhozamokat. Ennek hatására a dollárindex 98 pont alá süllyedt. Az amerikai deviza gyengélkedését az euró is kihasználta, így az EUR/USD jegyzés kéthetes csúcsra, 1,1757 környékére emelkedett. Az európai közös pénzt az is támogatja, hogy az olajárak mérséklődése különösen kedvez az energiaimportnak kitett európai gazdaságnak. Mindez annak ellenére igaz, hogy a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára csütörtök reggel ismét emelkedni kezdett, és továbbra is 102 dollár körül mozog.

A japán jen szintén erősödést mutatott. A piacon egyre többen számítanak arra, hogy a tokiói vezetés devizapiaci intervenciót hajt végre a hazai fizetőeszköz védelmében. A japán pénzügyi döntéshozók egyértelművé tették, hogy készek beavatkozni, ami óvatosságra inti a spekulánsokat. A tartós fordulathoz azonban a piaci elemzők szerint a japán jegybank szigorúbb monetáris politikájára is szükség lenne.

A nap folyamán érkező makrogazdasági adatok várhatóan csak korlátozottan befolyásolják a kialakult devizapiaci trendeket. A hazai kiskereskedelmi és devizatartalék-adatok mellett a befektetők a német ipari megrendelésekre, valamint az amerikai termelékenységi és munkaerőpiaci mutatókra figyelhetnek.