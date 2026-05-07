Minden harmadik kerékpáros bevallotta: már volt komoly konfliktusa az utakon, de a biciklisek sem ártatlanok
Tavasztól őszig a magyarok egyharmada heti rendszerességgel kerékpározik, ötöde pedig még télen is ennyit biciklizik. A válaszadók több mint negyede gondolkodik azon, hogy egy éven belül kerékpárt vásárol, és egyhetedük hitelből fedezné az árát – derül ki egy friss reprezentatív kutatásából. A kerékpározók harmada keveredett már konfliktusba az utakon, és a megkérdezettek háromnegyede szerint szigorúbban kellene szabályozni a kerékpáros közlekedést – ezzel még a biciklizők 70 százaléka is egyetért.
Tíz éve indította el kerékpáros programját Magyarországon a Cofidis, amelynek keretein belül többek közt a Tour de Hongrie-t támogatja és civil együttműködési programokat valósít meg. A pénzügyi intézmény ennek apropóján mérte fel a magyarok kerékpározási szokásait, kerékpározással kapcsolatos véleményét, tapasztalatait.
Télen-nyáron biciklizünk
A kutatás eredményei szerint Magyarországon a megkérdezettek kétharmada (66%) szokott kerékpározni valamilyen rendszerességgel. Különösen igaz ez a Kelet-Magyarországon élőkre, a magasabb jövedelműekre és a gyerekesekre, míg jóval a hatvan év felettiek és a budapestiek az átlagnál ritkábban bringáznak.
Tavasszal, nyáron és ősszel hasonló gyakorisággal pattanunk biciklire – a megkérdezettek bő egyharmada legalább hetente egyszer így közlekedik, ötödük pedig még télen is hasonló rendszerességgel kerékpározik.
Főleg közlekedési eszköz, de majdnem annyira hobbi és sport is
A kerékpározó magyarok több mint fele (52%) közlekedési céllal is kerékpározik. Kicsivel kevesebben (47%) számoltak be hobbicélú használatról is, és a kerékpározók harmada sportolásra is szokta használni az eszközt – utóbbi kettő a diplomásokra átlag felett jellemző. Budapesten egyértelműen a hobbicélú használat dominál: a fővárosiak kétharmada (66%) használja kikapcsolódásképp, 27 százalékuk pedig közlekedésre is.
A megkérdezettek túlnyomó többsége (85%) egyetért abban, hogy a kerékpár fenntartható és anyagilag is kedvező módja a közlekedésnek, és háromnegyedük szórakoztató időtöltésnek, kikapcsolódásnak is tartja.
Többnyire saját kerékpárral tekerünk. Bérelt vagy közösségi kerékpárt a biciklizők mindössze tizede használ, főként a fiatalok és a budapestiek. Szintén egytized az elektromos kerékpárok használati aránya. Kerékpározni a többség egyedül szokott, de kikapcsolódáskor a válaszadók bő harmada párjával is biciklizik. A 18 év alatti gyerekkel rendelkezők 57 százaléka a gyerekével is szokott hobbiból kerékpározni.
Kerékpárvásárlási tervek
Éven belüli kerékpárvásárlásban a megkérdezettek mintegy negyede (27%) gondolkodik – 15 százalékuk saját magának, 11 százaléka gyermekének, 6 százaléka pedig partnerének (is) venne kerékpárt. A megkérdezettek 29 százaléka úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligencia véleményét is kikérné a választáshoz.
A vásárlók 43 százaléka szánna százezer forint feletti összeget a kerékpárra, és 22 százalék 50 ezer forint alatt szeretné megúszni a kiadást. A költséget legtöbben havi jövedelemből fedeznék, de a vásárlásban gondolkodók harmada megtakarításaiból is használna fel erre. Banki hitelt – elsősorban áruhitelt vagy folyószámlahitelt – 14, ismerősi kölcsönt pedig 5 százalék venne igénybe. A hitelt igénybe vevők aránya jelentősen növekedett 2017-hez képest: akkor mindössze 3 százalék gondolta úgy, hogy hitelből vagy személyi kölcsönből fedezné az új kerékpár árát.
Konfliktusok, problémák
A kerékpározók harmada keveredett már konfliktusba az utakon, legtöbbször autóssal. Ugyanakkor minden ötödik bringával közlekedő (19%) ezt fordított felállásban is megélte, vagyis autósként volt konfliktusa más kerékpárossal. Nem ritkák a kerékpáros-gyalogos, illetve a kerékpáros-kerékpáros közötti konfliktusok sem.
Kerékpárosként átlag felett konfrontálódnak a férfiak (39%), a harminc év alattiak (45%), a városiak (38%), illetve mindenekelőtt a kerékpárral dolgozók – utóbbiak 56 százaléka számolt be nézeteltérésről.
A válaszadók mintegy háromnegyede (73%) szerint szigorúbban kellene szabályozni a kerékpáros közlekedést – ezzel még a biciklizők 70 százaléka is egyetért. A megkérdezettek közel fele nem elégedett a kerékpáros infrastruktúrával. Budapesten valamelyest jobb a helyzet – itt 63 százalék gondolja megfelelőnek az infrastruktúrát, például a biciklisávok meglétét és a közbringarendszert.
A kerékpározók közel harmadának lopták már el biciklijét, ami az esetek bő háromnegyedében soha nem is került elő. A váratlan helyzetekre a saját kerékpárral rendelkezők más és más módon készülnek föl. Kétharmaduk védekezésképpen lelakatolja a biciklijét (főként a városokban), 44 százalék zárt helyen tárolja, riasztót, illetve GPS nyomkövetőt egyelőre kevesen (4-5%) használnak. Kerékpárbiztosítással is mindössze a biciklitulajdonosok 3 százaléka rendelkezik, elsősorban a budapestiek.
