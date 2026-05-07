Minden harmadik kerékpáros bevallotta: már volt komoly konfliktusa az utakon, de a biciklisek sem ártatlanok

Tavasztól őszig a magyarok egyharmada heti rendszerességgel kerékpározik, ötöde pedig még télen is ennyit biciklizik. A válaszadók több mint negyede gondolkodik azon, hogy egy éven belül kerékpárt vásárol, és egyhetedük hitelből fedezné az árát – derül ki egy friss reprezentatív kutatásából. A kerékpározók harmada keveredett már konfliktusba az utakon, és a megkérdezettek háromnegyede szerint szigorúbban kellene szabályozni a kerékpáros közlekedést – ezzel még a biciklizők 70 százaléka is egyetért.

Tíz éve indította el kerékpáros programját Magyarországon a Cofidis, amelynek keretein belül többek közt a Tour de Hongrie-t támogatja és civil együttműködési programokat valósít meg. A pénzügyi intézmény ennek apropóján mérte fel a magyarok kerékpározási szokásait, kerékpározással kapcsolatos véleményét, tapasztalatait.

Télen-nyáron biciklizünk

A kutatás eredményei szerint Magyarországon a megkérdezettek kétharmada (66%) szokott kerékpározni valamilyen rendszerességgel. Különösen igaz ez a Kelet-Magyarországon élőkre, a magasabb jövedelműekre és a gyerekesekre, míg jóval a hatvan év felettiek és a budapestiek az átlagnál ritkábban bringáznak.

Tavasszal, nyáron és ősszel hasonló gyakorisággal pattanunk biciklire – a megkérdezettek bő egyharmada legalább hetente egyszer így közlekedik, ötödük pedig még télen is hasonló rendszerességgel kerékpározik.

Főleg közlekedési eszköz, de majdnem annyira hobbi és sport is

A kerékpározó magyarok több mint fele (52%) közlekedési céllal is kerékpározik. Kicsivel kevesebben (47%) számoltak be hobbicélú használatról is, és a kerékpározók harmada sportolásra is szokta használni az eszközt – utóbbi kettő a diplomásokra átlag felett jellemző. Budapesten egyértelműen a hobbicélú használat dominál: a fővárosiak kétharmada (66%) használja kikapcsolódásképp, 27 százalékuk pedig közlekedésre is.

A megkérdezettek túlnyomó többsége (85%) egyetért abban, hogy a kerékpár fenntartható és anyagilag is kedvező módja a közlekedésnek, és háromnegyedük szórakoztató időtöltésnek, kikapcsolódásnak is tartja.

Többnyire saját kerékpárral tekerünk. Bérelt vagy közösségi kerékpárt a biciklizők mindössze tizede használ, főként a fiatalok és a budapestiek. Szintén egytized az elektromos kerékpárok használati aránya. Kerékpározni a többség egyedül szokott, de kikapcsolódáskor a válaszadók bő harmada párjával is biciklizik. A 18 év alatti gyerekkel rendelkezők 57 százaléka a gyerekével is szokott hobbiból kerékpározni.

Kerékpárvásárlási tervek

Éven belüli kerékpárvásárlásban a megkérdezettek mintegy negyede (27%) gondolkodik – 15 százalékuk saját magának, 11 százaléka gyermekének, 6 százaléka pedig partnerének (is) venne kerékpárt. A megkérdezettek 29 százaléka úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligencia véleményét is kikérné a választáshoz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Drágulással indul a bringaszezon: sokan nem engedhetnek meg maguknak egy új kerékpárt Hiába bicikliznek többen Magyarországon, egyre jobban meggondolják az emberek, hogy adjanak-e a jelenlegi gazdasági környezetben nagyobb összeget egy-egy új kerékpárért.

A vásárlók 43 százaléka szánna százezer forint feletti összeget a kerékpárra, és 22 százalék 50 ezer forint alatt szeretné megúszni a kiadást. A költséget legtöbben havi jövedelemből fedeznék, de a vásárlásban gondolkodók harmada megtakarításaiból is használna fel erre. Banki hitelt – elsősorban áruhitelt vagy folyószámlahitelt – 14, ismerősi kölcsönt pedig 5 százalék venne igénybe. A hitelt igénybe vevők aránya jelentősen növekedett 2017-hez képest: akkor mindössze 3 százalék gondolta úgy, hogy hitelből vagy személyi kölcsönből fedezné az új kerékpár árát.

Konfliktusok, problémák

A kerékpározók harmada keveredett már konfliktusba az utakon, legtöbbször autóssal. Ugyanakkor minden ötödik bringával közlekedő (19%) ezt fordított felállásban is megélte, vagyis autósként volt konfliktusa más kerékpárossal. Nem ritkák a kerékpáros-gyalogos, illetve a kerékpáros-kerékpáros közötti konfliktusok sem.

Kerékpárosként átlag felett konfrontálódnak a férfiak (39%), a harminc év alattiak (45%), a városiak (38%), illetve mindenekelőtt a kerékpárral dolgozók – utóbbiak 56 százaléka számolt be nézeteltérésről.

A válaszadók mintegy háromnegyede (73%) szerint szigorúbban kellene szabályozni a kerékpáros közlekedést – ezzel még a biciklizők 70 százaléka is egyetért. A megkérdezettek közel fele nem elégedett a kerékpáros infrastruktúrával. Budapesten valamelyest jobb a helyzet – itt 63 százalék gondolja megfelelőnek az infrastruktúrát, például a biciklisávok meglétét és a közbringarendszert.

A kerékpározók közel harmadának lopták már el biciklijét, ami az esetek bő háromnegyedében soha nem is került elő. A váratlan helyzetekre a saját kerékpárral rendelkezők más és más módon készülnek föl. Kétharmaduk védekezésképpen lelakatolja a biciklijét (főként a városokban), 44 százalék zárt helyen tárolja, riasztót, illetve GPS nyomkövetőt egyelőre kevesen (4-5%) használnak. Kerékpárbiztosítással is mindössze a biciklitulajdonosok 3 százaléka rendelkezik, elsősorban a budapestiek.