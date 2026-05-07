Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Egy rózsaszín bicikli virágkosárral áll a dunaföldvári folyóparti sétányon. Mögötte a Dunán átívelő acél rácsos híd, a Dunántúl és az Alföld közötti kulcsfontosságú átkelőhely. A jelenet az ipari infrastruktúrát színes utca
Utazás

Minden harmadik kerékpáros bevallotta: már volt komoly konfliktusa az utakon, de a biciklisek sem ártatlanok

Pénzcentrum
2026. május 7. 20:01

Tavasztól őszig a magyarok egyharmada heti rendszerességgel kerékpározik, ötöde pedig még télen is ennyit biciklizik.  A válaszadók több mint negyede gondolkodik azon, hogy egy éven belül kerékpárt vásárol, és egyhetedük hitelből fedezné az árát – derül ki egy friss reprezentatív kutatásából. A kerékpározók harmada keveredett már konfliktusba az utakon, és a megkérdezettek háromnegyede szerint szigorúbban kellene szabályozni a kerékpáros közlekedést – ezzel még a biciklizők 70 százaléka is egyetért.  

Tíz éve indította el kerékpáros programját Magyarországon a Cofidis, amelynek keretein belül többek közt a Tour de Hongrie-t támogatja és civil együttműködési programokat valósít meg. A pénzügyi intézmény ennek apropóján mérte fel a magyarok kerékpározási szokásait, kerékpározással kapcsolatos véleményét, tapasztalatait.

Télen-nyáron biciklizünk

A kutatás eredményei szerint Magyarországon a megkérdezettek kétharmada (66%) szokott kerékpározni valamilyen rendszerességgel. Különösen igaz ez a Kelet-Magyarországon élőkre, a magasabb jövedelműekre és a gyerekesekre, míg jóval a hatvan év felettiek és a budapestiek az átlagnál ritkábban bringáznak.

Tavasszal, nyáron és ősszel hasonló gyakorisággal pattanunk biciklire – a megkérdezettek bő egyharmada legalább hetente egyszer így közlekedik, ötödük pedig még télen is hasonló rendszerességgel kerékpározik.

 

Főleg közlekedési eszköz, de majdnem annyira hobbi és sport is

A kerékpározó magyarok több mint fele (52%) közlekedési céllal is kerékpározik. Kicsivel kevesebben (47%) számoltak be hobbicélú használatról is, és a kerékpározók harmada sportolásra is szokta használni az eszközt – utóbbi kettő a diplomásokra átlag felett jellemző. Budapesten egyértelműen a hobbicélú használat dominál: a fővárosiak kétharmada (66%) használja kikapcsolódásképp, 27 százalékuk pedig közlekedésre is.

A megkérdezettek túlnyomó többsége (85%) egyetért abban, hogy a kerékpár fenntartható és anyagilag is kedvező módja a közlekedésnek, és háromnegyedük szórakoztató időtöltésnek, kikapcsolódásnak is tartja.

Többnyire saját kerékpárral tekerünk. Bérelt vagy közösségi kerékpárt a biciklizők mindössze tizede használ, főként a fiatalok és a budapestiek. Szintén egytized az elektromos kerékpárok használati aránya. Kerékpározni a többség egyedül szokott, de kikapcsolódáskor a válaszadók bő harmada párjával is biciklizik. A 18 év alatti gyerekkel rendelkezők 57 százaléka a gyerekével is szokott hobbiból kerékpározni.

Kerékpárvásárlási tervek

Éven belüli kerékpárvásárlásban a megkérdezettek mintegy negyede (27%) gondolkodik – 15 százalékuk saját magának, 11 százaléka gyermekének, 6 százaléka pedig partnerének (is) venne kerékpárt. A megkérdezettek 29 százaléka úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligencia véleményét is kikérné a választáshoz.

Drágulással indul a bringaszezon: sokan nem engedhetnek meg maguknak egy új kerékpárt
Hiába bicikliznek többen Magyarországon, egyre jobban meggondolják az emberek, hogy adjanak-e a jelenlegi gazdasági környezetben nagyobb összeget egy-egy új kerékpárért.

A vásárlók 43 százaléka szánna százezer forint feletti összeget a kerékpárra, és 22 százalék 50 ezer forint alatt szeretné megúszni a kiadást. A költséget legtöbben havi jövedelemből fedeznék, de a vásárlásban gondolkodók harmada megtakarításaiból is használna fel erre. Banki hitelt – elsősorban áruhitelt vagy folyószámlahitelt – 14, ismerősi kölcsönt pedig 5 százalék venne igénybe. A hitelt igénybe vevők aránya jelentősen növekedett 2017-hez képest: akkor mindössze 3 százalék gondolta úgy, hogy hitelből vagy személyi kölcsönből fedezné az új kerékpár árát.

Konfliktusok, problémák

A kerékpározók harmada keveredett már konfliktusba az utakon, legtöbbször autóssal. Ugyanakkor minden ötödik bringával közlekedő (19%) ezt fordított felállásban is megélte, vagyis autósként volt konfliktusa más kerékpárossal. Nem ritkák a kerékpáros-gyalogos, illetve a kerékpáros-kerékpáros közötti konfliktusok sem.

Kerékpárosként átlag felett konfrontálódnak a férfiak (39%), a harminc év alattiak (45%), a városiak (38%), illetve mindenekelőtt a kerékpárral dolgozók – utóbbiak 56 százaléka számolt be nézeteltérésről.

A válaszadók mintegy háromnegyede (73%) szerint szigorúbban kellene szabályozni a kerékpáros közlekedést – ezzel még a biciklizők 70 százaléka is egyetért. A megkérdezettek közel fele nem elégedett a kerékpáros infrastruktúrával. Budapesten valamelyest jobb a helyzet – itt 63 százalék gondolja megfelelőnek az infrastruktúrát, például a biciklisávok meglétét és a közbringarendszert.

A kerékpározók közel harmadának lopták már el biciklijét, ami az esetek bő háromnegyedében soha nem is került elő. A váratlan helyzetekre a saját kerékpárral rendelkezők más és más módon készülnek föl. Kétharmaduk védekezésképpen lelakatolja a biciklijét (főként a városokban), 44 százalék zárt helyen tárolja, riasztót, illetve GPS nyomkövetőt egyelőre kevesen (4-5%) használnak. Kerékpárbiztosítással is mindössze a biciklitulajdonosok 3 százaléka rendelkezik, elsősorban a budapestiek.
#hitel #vásárlás #utazás #közlekedés #kerékpár #kutatás #lakossági pénzügyek #ai #megtakarítások #közlekedésbiztonság #kerékpárosok

Felix DeSouza
12 perce
Római parton, Pünkösdfürdői gáton pl elég paraszt módon tolják le a sétányól a gyalogosokat, nyugodtan sétálni már csak a susnyásban lehet. Meg kéne oldani a biztonságos elválasztásukat a többi közlekedőtől, mert ez így egyre tarthatatlanabb.
Lehetséges legnagyobb kár (MPL)
az az elvileg legrosszabb eset, amelyhez az objektum megsemmisülése mellett az összes még adódó költségeket (bontás, jogi védelem stb.) is figyelembe veszik.

AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
