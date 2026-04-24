Donald Trump amerikai elnök videoüzenete
Egyeztetés Washingtonban: Trump bejelentette a döntést, ami hetekre átírja a véres konfliktus menetét

2026. április 24. 07:37

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.

A döntés azután született meg, hogy a két ország washingtoni nagykövetei egyeztettek egymással. A felek közvetlen tárgyalásai ritkaságnak számítanak, most azonban ezek nyitották meg az utat a tűzszünet meghosszabbítása előtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Trump a Truth Social felületén számolt be a fejleményről. Közlése szerint az Ovális Irodában tartott megbeszélés jól alakult, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Hezbollah szerepe továbbra is komoly kérdéseket vet fel.

Az amerikai elnök jelezte, hogy a közeljövőben a Fehér Házban fogadná Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Joseph Aoun libanoni elnököt.

Az Irán által támogatott Hezbollah elutasította a tárgyalásokat, és a múlt pénteken életbe lépett tűzszünet óta mindkét oldalon történtek megsértések. A most meghosszabbított megállapodás eredetileg tíz napra szólt, és azt követően jött létre, hogy Libanon és Izrael több évtized után először folytatott közvetlen egyeztetéseket.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
#világ #konfliktus #donald trump #irán #amerikai egyesült államok #külpolitika #Közel-Kelet #benjamin netanjahu #tűzszünet #fehér ház #diplomácia

