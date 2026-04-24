Egyeztetés Washingtonban: Trump bejelentette a döntést, ami hetekre átírja a véres konfliktus menetét

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.

A döntés azután született meg, hogy a két ország washingtoni nagykövetei egyeztettek egymással. A felek közvetlen tárgyalásai ritkaságnak számítanak, most azonban ezek nyitották meg az utat a tűzszünet meghosszabbítása előtt.

Trump a Truth Social felületén számolt be a fejleményről. Közlése szerint az Ovális Irodában tartott megbeszélés jól alakult, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Hezbollah szerepe továbbra is komoly kérdéseket vet fel.

Az amerikai elnök jelezte, hogy a közeljövőben a Fehér Házban fogadná Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Joseph Aoun libanoni elnököt.

Az Irán által támogatott Hezbollah elutasította a tárgyalásokat, és a múlt pénteken életbe lépett tűzszünet óta mindkét oldalon történtek megsértések. A most meghosszabbított megállapodás eredetileg tíz napra szólt, és azt követően jött létre, hogy Libanon és Izrael több évtized után először folytatott közvetlen egyeztetéseket.

