Brutálisan bezuhant Putyin népszerűsége Oroszországban: egy influenszer videója indította el a lavinát - ezt üzente a Kreml urának

Egy egykori valóságshow-sztár nyilvános bírálata kavart vihart Oroszországban: Viktorija Bonya videója négy nap alatt 26 millió megtekintést ért el, miközben Vlagyimir Putyin népszerűségi mutatói hatodik hete csökkennek - írja a The Guardian.

Viktorija Bonya, aki a Dom-2 nevű valóságshow-ból lett ismert 2006-ban, hétfőn tette közzé tizennyolc perces Instagram-videóját. Ebben arra figyelmeztette az orosz elnököt, hogy az egymásra tornyosuló problémák kicsúszhatnak az irányítás alól.

"Az emberek félnek öntől, a művészek félnek, a kormányzók félnek" - mondta az országon kívül élő influenszer. Ezt követően felsorolta azokat a gondokat, amelyeket szerinte egyetlen regionális vezető sem merne Putyin elé tárni. Megemlítette a dagesztáni árvizeket, a fekete-tengeri olajszennyezést, a szibériai kényszervágásokat, az internetkimaradásokat, valamint a kis- és középvállalkozásokat fojtogató inflációt és adóterheket.

A Kreml csütörtökön szokatlan lépésre szánta el magát: nyilvánosan reagált a bírálatra. Közölték, hogy már dolgoznak a Bonya által felvetett problémák megoldásán. Mivel az influenszer személyesen Putyint és az ukrajnai háborút nem támadta, felmerült a gyanú, hogy a megnyilvánulást Moszkva koordinálhatta. Ennek célja részben az lehetett, hogy az idei parlamenti választások előtt azt az üzenetet közvetítsék: a hatalom meghallja az emberek panaszait. Ez tökéletesen illeszkedik abba az ismert kremli narratívába, amely Putyint "jó cárként" ábrázolja, akit a beosztottai tartanak sötétben.

Politikai elemzők szerint ugyanakkor nem előre megrendezett akcióról van szó, hanem az országban fokozódó elégedetlenség spontán megnyilvánulásáról. "A háborús fáradtság valóban érezhetővé válik" - mondta Andrej Kolesnyikov moszkvai politológus.

Az emberek fejében kezd összeállni a kép, hogy minden, ami történik, a háború következménye. Kolesnyikov hozzátette, hogy a hatóságoknak egyre nehezebb megmagyarázniuk a konfliktus mindennapokra gyakorolt hatását, a gazdasági lassulástól egészen az internetes korlátozásokig.

Abbasz Galljamov, Putyin egykori, jelenleg emigrációban élő tanácsadója szerint Bonya egy "alapvetően új közönséget" terelt az elégedetlenek táborába. "Az ő elégedetlenségük is nő: problémák vannak az internettel, emelkednek a fogyasztói árak, a háború az idegeikre megy, az állam pedig egyre inkább benyomul a magánéletükbe" - fogalmazott a szakértő.

Putyin támogatottsági és bizalmi mutatói az állami és független közvélemény-kutatások szerint a 2022. februári invázió óta a legalacsonyabb szintre süllyedtek. Az elnök szerdán, egy felsővezetői értekezleten maga is elismerte a gazdaságban tapasztalható feszültségeket. Számon kérte a kormányon és a jegybankon, hogy miért marad el az idei gazdasági teljesítmény a várakozásoktól.

Eközben a háborúpárti katonai bloggerek közössége is egyre hangosabban bírálja a frontvonalbeli előrehaladás lassúságát és a növekvő veszteségeket. Andrej Filatov, a Russia Today tudósítója ezen a héten azt írta: "A tényleges veszteségeket vagy teljesen eltitkolják, vagy időben elnyújtva közlik, így a felsővezetésben az a benyomás alakul ki, hogy a helyzet nem annyira kritikus. Ennek eredményeként a hadsereg nem képes alkalmazkodni a körülményekhez."

