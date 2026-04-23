2026. április 23. csütörtök Béla
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Részlet a hatalmas kék színű vízvezetékekről, egy különös rendszerről, amelyet arra használnak, hogy kiszivattyúzzák a talajvizet az építkezések elárasztott alapjaiból.
Világ

Vége a hónapokig tartó drámának: a Barátság-vezeték újraindulásával Ukrajna megkaphatja a vétózott kölcsönt

Pénzcentrum
2026. április 23. 12:17

Ukrajna újraindította az orosz kőolaj tranzitját Magyarország és Szlovákia felé a Barátság (Druzsba) kőolajvezetéken. Ezzel véget ért a hónapokig tartó patthelyzet, amely egy Kijev számára létfontosságú, 90 milliárd eurós uniós hitel körül alakult ki. Az EU nagyköveti tanácsa ezt követően előzetesen jóváhagyta a kölcsönt, valamint az Oroszországgal szembeni huszadik szankciócsomagot is - tudósított a BBC.

A hitelkeretet még tavaly decemberben hagyták jóvá. Orbán Viktor azonban februárban megvétózta a folyósítást, miután Ukrajna – egy orosz támadás okozta károkra hivatkozva – leállította a szállítást. A magyar miniszterelnök a vétó visszavonását az olajszállítás újraindításához kötötte. Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter közölte, hogy az Ukrtransznaftától kapott tájékoztatás szerint szerdán megkezdték a vezeték nyomás alá helyezését. Ennek köszönhetően csütörtökön, január 27-e óta először, ismét nyersolaj érkezik Szlovákiába, a Mol szintén csütörtökre várta az első szállítmányokat. Orbán a hétvégén már jelezte: amint az olajszállítás helyreáll, nem áll a hitel útjába.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 90 milliárd eurós csomagot Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes "élet-halál kérdésének" nevezte. A hitel kétharmadát Ukrajna védelmi kiadásaira fordítják, a fennmaradó részt pedig általános makrofinanszírozási támogatásként kapja meg Kijev.

Kapcsolódó cikkeink:

Volodimir Zelenszkij elnök szerdán kijelentette, hogy Ukrajna teljesíti uniós kötelezettségeit. Kiemelte, hogy a hitel feloldása "helyes jelzés a jelenlegi körülmények között". Hozzátette, fontos lenne a támogatás mielőbbi felhasználhatósága, bár az ukrán sajtó szerint a tényleges folyósítás még heteket vehet igénybe.

A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban egy másik fejlemény is figyelmet érdemel. Oroszország bejelentette, hogy május 1-jétől leállítja a Kazahsztánból Németországba irányuló olajszállítást, amely a vezeték egy másik szakaszán halad. Berlin még 2022-ben, az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió után állította le az orosz olaj importját a lengyel határ közelében található schwedti PCK finomítóba, amelyet kazah szállítmányokkal pótolt. A kazah export az orosz Novorosszijszk kikötőjén keresztül zajlik, amelyet az utóbbi hónapokban ukrán drónok is elértek. Katharina Reiche német gazdasági miniszter szerint a gdański és a rostocki kikötőkön keresztül alternatív útvonalak is rendelkezésre állnak, így a finomító képes lesz fenntartani a termelést.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #európai unió #ukrajna #oroszország #világ #orbán viktor #barátság kőolajvezeték #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #szankciók #kőolaj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:33
13:23
13:18
13:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 23.
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
2026. április 23.
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
2026. április 22.
Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt
NAPTÁR
Tovább
2026. április 23. csütörtök
Béla
17. hét
Április 23.
A könyv és a szerzői jogok világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek
2
1 hete
Megszólalt a Kreml Orbánék buktája után: erre számíthat Magyarország, erre készül Oroszország
3
1 hete
Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen
4
5 napja
Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot
5
6 napja
Magyar Péter bejelentése: megvan a parlamenti megállapodás, ekkor választhatja meg miniszterelnöknek az Országgyűlés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felhalmozott Kamat
Az adott állampapír tekintetében a kibocsátás napja, vagy az utolsó kamatfizetés napja óta felgyülemlett, de esedékessé még nem vált kamat. Az állampapír eladásakor ezt a felhalmozott kamatot a vevő kifizeti a eladónak az értékpapír nettó értékén felül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 13:08
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 10:05
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
Agrárszektor  |  2026. április 23. 13:27
Új szintre lépett az invázió Magyarországon: a legtöbb ember nem is tud róla