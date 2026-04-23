Vége a hónapokig tartó drámának: a Barátság-vezeték újraindulásával Ukrajna megkaphatja a vétózott kölcsönt

Ukrajna újraindította az orosz kőolaj tranzitját Magyarország és Szlovákia felé a Barátság (Druzsba) kőolajvezetéken. Ezzel véget ért a hónapokig tartó patthelyzet, amely egy Kijev számára létfontosságú, 90 milliárd eurós uniós hitel körül alakult ki. Az EU nagyköveti tanácsa ezt követően előzetesen jóváhagyta a kölcsönt, valamint az Oroszországgal szembeni huszadik szankciócsomagot is - tudósított a BBC.

A hitelkeretet még tavaly decemberben hagyták jóvá. Orbán Viktor azonban februárban megvétózta a folyósítást, miután Ukrajna – egy orosz támadás okozta károkra hivatkozva – leállította a szállítást. A magyar miniszterelnök a vétó visszavonását az olajszállítás újraindításához kötötte. Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter közölte, hogy az Ukrtransznaftától kapott tájékoztatás szerint szerdán megkezdték a vezeték nyomás alá helyezését. Ennek köszönhetően csütörtökön, január 27-e óta először, ismét nyersolaj érkezik Szlovákiába, a Mol szintén csütörtökre várta az első szállítmányokat. Orbán a hétvégén már jelezte: amint az olajszállítás helyreáll, nem áll a hitel útjába.

A 90 milliárd eurós csomagot Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes "élet-halál kérdésének" nevezte. A hitel kétharmadát Ukrajna védelmi kiadásaira fordítják, a fennmaradó részt pedig általános makrofinanszírozási támogatásként kapja meg Kijev.

Volodimir Zelenszkij elnök szerdán kijelentette, hogy Ukrajna teljesíti uniós kötelezettségeit. Kiemelte, hogy a hitel feloldása "helyes jelzés a jelenlegi körülmények között". Hozzátette, fontos lenne a támogatás mielőbbi felhasználhatósága, bár az ukrán sajtó szerint a tényleges folyósítás még heteket vehet igénybe.

A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban egy másik fejlemény is figyelmet érdemel. Oroszország bejelentette, hogy május 1-jétől leállítja a Kazahsztánból Németországba irányuló olajszállítást, amely a vezeték egy másik szakaszán halad. Berlin még 2022-ben, az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió után állította le az orosz olaj importját a lengyel határ közelében található schwedti PCK finomítóba, amelyet kazah szállítmányokkal pótolt. A kazah export az orosz Novorosszijszk kikötőjén keresztül zajlik, amelyet az utóbbi hónapokban ukrán drónok is elértek. Katharina Reiche német gazdasági miniszter szerint a gdański és a rostocki kikötőkön keresztül alternatív útvonalak is rendelkezésre állnak, így a finomító képes lesz fenntartani a termelést.