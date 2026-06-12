Ilyen nincs: többéves csúcsra lőtt ki a forint!

Az iráni békemegállapodás hírére és a kedvező hazai kilátásoknak köszönhetően 2022 februárja óta nem látott szintre, 353 forint alá erősödött a forint az euróval szemben. A kiugró teljesítményt követően jelenleg a dollár erősödése okoz enyhe korrekciót a piacon, miközben a befektetők a friss makrogazdasági adatokra és a diplomáciai fejleményekre várnak.

Donald Trump amerikai elnök bejelentése, amely szerint akár már a hétvégén aláírhatják az iráni békeszerződést, határozottan javította a nemzetközi piaci hangulatot. A hír hatására csökkenni kezdett a kőolaj ára, a tőzsdék pedig emelkedésnek indultak, és ez a pozitív hullám a forintnak is komoly lendületet adott. Az euróárfolyam egy ponton a 353-as szint alá süllyedt, ami többéves csúcsot jelent a magyar fizetőeszköz szempontjából. A piacok ugyanakkor óvatosak maradnak, hiszen a múltban már többször meghiúsultak a karnyújtásnyira lévőnek hitt diplomáciai megállapodások - számolt be a Portfolio.

A forint erősödése egy hosszabb, a legutóbbi választások óta tartó kedvező trendbe illeszkedik. A befektetők szempontjából kiemelten fontos az országkockázat megítélése, amelyet jelenleg pozitívan befolyásolnak az uniós források megszerzésével, a korrupció elleni fellépéssel, valamint a nyugati szövetségi kapcsolatok erősítésével kapcsolatos várakozások. Erre a stabil alapra érkeztek meg a közel-keleti békével kapcsolatos nemzetközi hírek, amelyek további lendületet adtak a hazai fizetőeszköznek.

A hirtelen jött erősödést követő piacnyitás után a hazai fizetőeszköz a 353 és 354 közötti sávban stabilizálódott az euróval szemben. Jelenleg mérsékelt korrekció látható, amelyet egyértelműen a dollár globális erősödése mozgat. Az amerikai deviza az elmúlt hetekben jelentősen drágult az euróhoz és a japán jenhez képest is. A dollár erősödése miatt a forint az amerikai fizetőeszközzel szemben a 306-os szint alatt kezdte a napot, és egyelőre nem tudta megközelíteni a március elején elért 300,7-es csúcsát.