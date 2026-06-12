Óriási blama a világbajnokságon: a FIFA szerint majdnem teltház volt a csehek meccsén, de kongott az ürességtől a lelátó

A guadalajarai Csehország–Dél-Korea világbajnoki mérkőzés élesen rávilágított a FIFA által közölt hivatalos nézőszámok és a valóság közötti ellentmondásra. Bár a szövetség szinte teljesen megtelt stadionról számolt be, a lelátókon láthatóan ezrek hiányoztak, ami nem meglepő, hiszen a belépők ára meghaladja a helyiek átlagos havi jövedelmét.

A pénteki találkozó volt az első igazi próbája annak, hogy a nehézkes jegyértékesítés mennyire veti vissza a vilgágbajnokság látogatottságát. Bár a FIFA korábban példátlan keresletről számolt be, a magas árak miatt egy nappal a torna rajtja előtt még legalább kétszázezer belépő várt gazdára.

Ez az ellentmondás már a világbajnokság második mérkőzésén megmutatkozott. A mexikói stadion több szektorában – különösen a pálya közepénél található VIP-szektorokban – látványosan kevesen ültek, szemmel láthatóan több ezer szék maradt üresen.

FIFA Világbajnokság 1. forduló Dél-Korea 2 1 Csehország Félidő: 0-0 2026. június 12. péntek 04:00 | Estadio Akron, Guadalajara Hazai gólszerzők 67' Hwang In-Beom, 80' Oh Hyeon-Gyu Vendég gólszerzők 59' Ladislav Krejčí 62 Labdabirtoklási arány 38 98 Támadások 90 38 Veszélyes támadások 42 6 Kaput eltaláló lövések 4 5 Kaput elkerülő lövések 2 4 Szögletek 5 1 Sárga lapok 0 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 4 Blokkolt lövések 0 Adatlap létrehozva: 2026.06.12.

Ezzel szemben a FIFA hivatalos adatai szerint a 45 664 férőhelyes arénában 44 985-en voltak jelen, azaz papíron mindössze hétszáz hely maradt üresen. Amikor a The Athletic újságírói a módszertanról érdeklődtek, a nemzetközi szövetség kitérő választ adott, és csupán a hivatalos statisztikára hivatkozott.

Az üres szektorok oka a jegyárak és a mindennapi gazdasági realitás közötti drámai szakadékban keresendő. Guadalajara a világbajnokság egyik legszegényebb helyszíne, hiszen miközben egy mérkőzésre a belépő 400–500 dollárba, azaz mintegy 120–150 ezer forintba kerül, addig az érintett Jalisco államban az átlagbér csupán százezer forintnyi pesónak felel meg.