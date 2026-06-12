A dél‑koreai válogatott hátrányból felállva, 2–1‑es győzelemmel kezdte a világbajnokságot
Óriási blama a világbajnokságon: a FIFA szerint majdnem teltház volt a csehek meccsén, de kongott az ürességtől a lelátó
A guadalajarai Csehország–Dél-Korea világbajnoki mérkőzés élesen rávilágított a FIFA által közölt hivatalos nézőszámok és a valóság közötti ellentmondásra. Bár a szövetség szinte teljesen megtelt stadionról számolt be, a lelátókon láthatóan ezrek hiányoztak, ami nem meglepő, hiszen a belépők ára meghaladja a helyiek átlagos havi jövedelmét.
A pénteki találkozó volt az első igazi próbája annak, hogy a nehézkes jegyértékesítés mennyire veti vissza a vilgágbajnokság látogatottságát. Bár a FIFA korábban példátlan keresletről számolt be, a magas árak miatt egy nappal a torna rajtja előtt még legalább kétszázezer belépő várt gazdára.
Ez az ellentmondás már a világbajnokság második mérkőzésén megmutatkozott. A mexikói stadion több szektorában – különösen a pálya közepénél található VIP-szektorokban – látványosan kevesen ültek, szemmel láthatóan több ezer szék maradt üresen.
Ezzel szemben a FIFA hivatalos adatai szerint a 45 664 férőhelyes arénában 44 985-en voltak jelen, azaz papíron mindössze hétszáz hely maradt üresen. Amikor a The Athletic újságírói a módszertanról érdeklődtek, a nemzetközi szövetség kitérő választ adott, és csupán a hivatalos statisztikára hivatkozott.
Az üres szektorok oka a jegyárak és a mindennapi gazdasági realitás közötti drámai szakadékban keresendő. Guadalajara a világbajnokság egyik legszegényebb helyszíne, hiszen miközben egy mérkőzésre a belépő 400–500 dollárba, azaz mintegy 120–150 ezer forintba kerül, addig az érintett Jalisco államban az átlagbér csupán százezer forintnyi pesónak felel meg.
Június 11-én elrajtol a 23. labdarúgó-világbajnokság, amely minden eddiginél nagyobb mezőnnyel, 48 csapattal startol.
Itt a teljes, 2026-os vb-menetrend: mind a 104 meccs időpontjai, kezdések, fontos tudnivalók egy helyen!
Ebben a cikkben megtalálsz minden meccskezdési időpontot, a párosításokat a csoportkörben: mutatjuk a kieséses szakasz időpontjait is!
Az I-csoport könnyen kétszereplőssé válhat, azonban ha Szenegál borítani tudja a papírformát, akkor vagy a norvégok, vagy a franciák dolgát is megnehezíthetik.
Erre biztosan nem számítottak a Realnál: százmillió feletti ajánlatot tettek a riválisnak, szabályosan körberöhögték őket
A Real Madrid 150 millió eurós ajánlatot tett Julián Álvarezért, ám az Atlético Madrid viszont elutasította a városi rivális próbálkozását - nem minden él nélkül.
Biztonsági aggályok és szervezési nehézségek miatt törölte a MotoGP a magyarországi Balaton Park-i pályára tervezett futamát a 2027-es versenynaptárból.
A német szakember hangsúlyozta, hogy csapata jó formában várja a rajtot, és tudatos, kemény munkával akár a végső győzelemről is álmodhat.
A jól megszokott névhez tér vissza a hazai első osztályú fociliga azután, hogy a most véget ért szezonban nevet adó webáruház működése véget ér.
Egy befektetési kutatócég statisztikai modellje szerint Franciaország nyeri meg a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot, miután a döntőben legyőzi Portugáliát.
Didier Deschamps azt mondja: komolyan újra kellett mindent gondolni a csapatnál a legutolsó vébé ta, de híres alkalmazkodókészsége is segítette ebben.
Ijesztő baleset a magyar válogatott meccsén: lángolva zuhant le a pókkamera, pár méteren múlt a súlyos baleset
A magyar válogatott 3–1-es győzelmet aratott Kazahsztán ellen a kedden barátságos mérkőzésen, a találkozót azonban egy veszélyes incidens árnyékolta be.
Vezetőedzője után a sportigazgatóját is elveszítette a májusban magyar bajnoki címet ünneplő győri klub.
A futballszövetség úgy látja, hogy az új politikai helyzetben elkerülhetetlen a felelősebb gazdálkodás.
Marco Rossi együttese a gyengébb első félidő után a második játékrészben már egyértelműen az ellenfele fölé kerekedett, a találkozón három újonc játékos is bemutatkozhatott.
Újabb pofátlan lehúzás a FIFA-tól: megint őrjöngenek a szurkolók, ez nem jó jel a vb előtt két nappal
A torna csütörtöki rajtja előtt újabb vitát váltott ki a nemzetközi szövetség árazási politikája.
Elsőre ránézésre ugyan semmilyen gondot nem fog okozni a sima továbbjutás, ám a spanyolok nem egyszer buktak már hatalmasat vébén.
Claudia Sheinbaum mexikói elnök békés és zavartalan megnyitót ígért a csütörtökön kezdődő 2026-os világbajnokságra; az országban sztrájkok és tüntetések sorozata nehezíti a felkészülést.
Ez se hiányzott most a FIFA-nak: egykori főnöke tett feljelentést Gianni Infantino ellen, a vébé előtt napokkal
Alig néhány nappal a világbajnokság kezdete előtt büntetőfeljelentést tett Gianni Infantino, a FIFA jelenlegi elnöke ellen egykori főnöke, Michel Platini.
John Souttar Skóciát, öccse, Harry pedig Ausztráliát képviseli a majd a világbajnokságon - a testvéri köteléken kívül egy közös veszteség és egy közös hős emléke...
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.