Nem kertelt tovább Leó pápa: pontot tett a Donald Trumppal kapcsolatos balhé végére, de keményen odaszúrt az Egyesült Államoknak

XIV. Leó pápa szerint félreértés volt, hogy afrikai körútján elhangzott szavait Donald Trumppal folytatott vitaként értelmezték. Az egyházfő hangsúlyozta: prédikációja nem az amerikai elnök reakciója volt, és nem kíván politikai szócsatába keveredni, miközben továbbra is kritikusan szól a háborús konfliktusokról.

A pápa szerint nincs szó Donald Trumppal folytatott vitáról. XIV. Leó, aki afrikai körútja során Kamerunból Angolába repült szombaton, újságíróknak azt mondta: a róla szóló tudósítások félrevezetőek voltak, mert azt a benyomást keltették, mintha összetűzésbe került volna az amerikai elnökkel.

A pápa csütörtöki kameruni prédikációjában egy „néhány zsarnok által megtépázott világról” beszélt, és bírálta azokat a vezetőket, akik hatalmas összegeket költenek háborúkra. Ezt több beszámoló úgy értelmezte, mintha válasz lenne Donald Trump előző vasárnapi közösségi médiás bejegyzésére, amelyben az elnök a bűnözés elleni fellépést illetően „gyengének”, külpolitikai kérdésekben pedig „csapnivalónak” nevezte a pápát a Truth Social platformon.

„Úgy tűnt, mintha vitába akarnék szállni Donald Trumppal, pedig ez egyáltalán nem áll érdekemben” – fogalmazott XIV. Leó. Hozzátette, hogy a prédikáció szövege már két héttel korábban elkészült, még azelőtt, hogy Trump bármilyen megjegyzést tett volna rá vagy a békeüzeneteire.

A Reutersnek adott interjújában a pápa ugyanakkor megerősítette: továbbra is bírálni fogja az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját. Donald Trump a bejegyzésének eltávolítása után kedden ismét megismételte kritikáját a pápával szemben.