Hiába a ravasz trükközés a hitelekkel: nagyon durva veszélyre hívták fel a figyelmet a nemzetközi szakértők

2026. április 16. 14:48

Az európai kormányok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, miután az elmúlt hetekben meredeken emelkedtek az államkötvényhozamok, ami jelentősen megdrágítja az államadósság finanszírozását és tovább szűkíti a költségvetési mozgásteret, írja a Reuters. A folyamat hátterében elsősorban a közel-keleti háború miatt megugró energiaárak, valamint az ebből fakadó inflációs aggodalmak állnak. A befektetők attól tartanak, hogy az újabb inflációs hullám miatt az európai jegybankok kénytelenek lehetnek ismét kamatot emelni.

A Reuters szerint bár a piacok részben megnyugodtak azután, hogy tűzszünet körvonalazódott a Közel-Keleten, a kötvényhozamok továbbra is magasan maradtak. Ez azért jelent komoly problémát, mert a magasabb hozam azt jelenti, hogy az államok csak drágábban tudnak új hitelt felvenni, illetve lejáró adósságaikat megújítani. A helyzet különösen érzékenyen érinti azokat az országokat, amelyeknek nagy mennyiségű állampapírt kell refinanszírozniuk a következő években.

A legnagyobb figyelem Olaszországra irányul, amelynek 2026-ban a GDP-je mintegy 17 százalékának megfelelő államadósságot kell újrafinanszíroznia. Az ország Európa egyik legeladósodottabb gazdasága, ezért minden hozamemelkedés gyorsan megjelenik a költségvetésben is. A Reuters korábbi elemzése szerint az olasz kötvénypiac már most is fokozott nyomás alatt van, mivel a befektetők egyre érzékenyebben reagálnak az ország gyenge növekedési kilátásaira és magas hiányára.

Kapcsolódó cikkeink:

Nagy-Britanniában sem kedvezőbb a helyzet. A brit költségvetési hivatal előrejelzése szerint a 2026–2027-es pénzügyi évben az államadósság kamatterhei elérhetik a 109 milliárd fontot. Ez különösen azért jelent gondot, mert az Egyesült Királyság adósságállományának jelentős része inflációkövető konstrukcióban van, így az infláció emelkedése automatikusan növeli a kamatkiadásokat is.

Az európai országok már eleve feszes költségvetési helyzetben vannak. Az elmúlt években a koronavírus-járvány, az energiaválság, a védelmi kiadások növekedése, valamint az idősödő társadalmak miatt jelentősen megugrottak az állami terhek. Erre rakódik most rá a dráguló finanszírozás, amely tovább szűkítheti a kormányok lehetőségeit arra, hogy újabb gazdaságélénkítő programokat vagy válságkezelő intézkedéseket indítsanak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Több ország ezért rövidebb lejáratú állampapírok kibocsátásával próbálja kordában tartani a finanszírozási költségeit, mivel ezek kamata jellemzően alacsonyabb, mint a hosszú lejáratú papíroké. A Reuters szerint azonban a Nemzetközi Valutaalap figyelmeztetett: ez csak átmeneti megoldás, mert növeli annak kockázatát, hogy az államoknak gyakrabban kell a piacra lépniük új forrásért, így sérülékenyebbé válnak egy későbbi piaci sokkal szemben.

A Reuters értékelése szerint a mostani folyamat azt jelzi, hogy Európa fiskális helyzete ismét egyre törékenyebbé válik. Ha a kötvényhozamok tartósan magasan maradnak, az hosszabb távon lassíthatja a gazdasági növekedést, miközben tovább növeli az eladósodott államokra nehezedő pénzügyi nyomást.
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 16.
Nagyban megy a kiárusítás? 780 milliót kérnek a legendás Tőzsdepalotáért: rengeteg iskola épületétől is szabadulnának
2026. április 16.
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
2026. április 16.
Gyűrűzik a botrány: rákkeltő azbeszt kerülhetett a vidéki utakba, nem csak Szombathely lehet érintett
1
3 napja
Megszólalt a Kreml Orbánék buktája után: erre számíthat Magyarország, erre készül Oroszország
2
6 napja
Kiszivárgott a Kreml jóslata az április 12-i magyarországi választásról: sokakat meglephet, mire számítanak Putyinék
3
1 hete
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
4
1 napja
Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek
5
2 hete
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 14:14
Vlagyimir Putyin asztalra csapott a váratlan adatok láttán: komoly bajban van Oroszország?
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 13:01
Nagyban megy a kiárusítás? 780 milliót kérnek a legendás Tőzsdepalotáért: rengeteg iskola épületétől is szabadulnának
Agrárszektor  |  2026. április 16. 15:33
Óriási botrány robbant ki az agrártámogatások körül ebben a térségben