Hiába a ravasz trükközés a hitelekkel: nagyon durva veszélyre hívták fel a figyelmet a nemzetközi szakértők

Az európai kormányok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, miután az elmúlt hetekben meredeken emelkedtek az államkötvényhozamok, ami jelentősen megdrágítja az államadósság finanszírozását és tovább szűkíti a költségvetési mozgásteret, írja a Reuters. A folyamat hátterében elsősorban a közel-keleti háború miatt megugró energiaárak, valamint az ebből fakadó inflációs aggodalmak állnak. A befektetők attól tartanak, hogy az újabb inflációs hullám miatt az európai jegybankok kénytelenek lehetnek ismét kamatot emelni.
A Reuters szerint bár a piacok részben megnyugodtak azután, hogy tűzszünet körvonalazódott a Közel-Keleten, a kötvényhozamok továbbra is magasan maradtak. Ez azért jelent komoly problémát, mert a magasabb hozam azt jelenti, hogy az államok csak drágábban tudnak új hitelt felvenni, illetve lejáró adósságaikat megújítani. A helyzet különösen érzékenyen érinti azokat az országokat, amelyeknek nagy mennyiségű állampapírt kell refinanszírozniuk a következő években.
A legnagyobb figyelem Olaszországra irányul, amelynek 2026-ban a GDP-je mintegy 17 százalékának megfelelő államadósságot kell újrafinanszíroznia. Az ország Európa egyik legeladósodottabb gazdasága, ezért minden hozamemelkedés gyorsan megjelenik a költségvetésben is. A Reuters korábbi elemzése szerint az olasz kötvénypiac már most is fokozott nyomás alatt van, mivel a befektetők egyre érzékenyebben reagálnak az ország gyenge növekedési kilátásaira és magas hiányára.
Nagy-Britanniában sem kedvezőbb a helyzet. A brit költségvetési hivatal előrejelzése szerint a 2026–2027-es pénzügyi évben az államadósság kamatterhei elérhetik a 109 milliárd fontot. Ez különösen azért jelent gondot, mert az Egyesült Királyság adósságállományának jelentős része inflációkövető konstrukcióban van, így az infláció emelkedése automatikusan növeli a kamatkiadásokat is.
Az európai országok már eleve feszes költségvetési helyzetben vannak. Az elmúlt években a koronavírus-járvány, az energiaválság, a védelmi kiadások növekedése, valamint az idősödő társadalmak miatt jelentősen megugrottak az állami terhek. Erre rakódik most rá a dráguló finanszírozás, amely tovább szűkítheti a kormányok lehetőségeit arra, hogy újabb gazdaságélénkítő programokat vagy válságkezelő intézkedéseket indítsanak.
Több ország ezért rövidebb lejáratú állampapírok kibocsátásával próbálja kordában tartani a finanszírozási költségeit, mivel ezek kamata jellemzően alacsonyabb, mint a hosszú lejáratú papíroké. A Reuters szerint azonban a Nemzetközi Valutaalap figyelmeztetett: ez csak átmeneti megoldás, mert növeli annak kockázatát, hogy az államoknak gyakrabban kell a piacra lépniük új forrásért, így sérülékenyebbé válnak egy későbbi piaci sokkal szemben.
A Reuters értékelése szerint a mostani folyamat azt jelzi, hogy Európa fiskális helyzete ismét egyre törékenyebbé válik. Ha a kötvényhozamok tartósan magasan maradnak, az hosszabb távon lassíthatja a gazdasági növekedést, miközben tovább növeli az eladósodott államokra nehezedő pénzügyi nyomást.
