Rendkívüli bejelentést tett Oroszország Paks II-ről: ez a függvénye annak, hogy a Tisza-kormány alatt is folytatódik-e a projekt

Alekszandr Uvarov orosz atomenergetikai szakértő szerint a Paks II. beruházás jövője tisztán politikai kérdés. Ennek sorsa leginkább attól függ majd, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt mennyire tervez hosszú távra a hatalomban. Az orosz AtomInfoCenter vezetője egy friss interjúban kifejtette: a projekt beígért felülvizsgálatát a leendő kormány stabilitása, valamint az elérhető politikai haszon fogja meghatározni.

A szakértő az MK.ru orosz hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy a paksi atomerőmű jelenlegi blokkjai megbízhatóan működnek ugyan, de idővel elkerülhetetlen lesz a leállításuk. A helyükre tervezett, orosz, magyar, francia és német részvétellel zajló Paks II. projektet azonban évek óta politikai és jogi viták, valamint az amerikai szankciók hatásai is hátráltatják. Uvarov hangsúlyozta, hogy a technikai és finanszírozási nehézségek ellenére a bővítés sorsa egyértelműen a politikusok kezében van.

Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter egy esetleges kormányváltás után felülvizsgálná az építkezést, Uvarov úgy reagált: az új vezetés minden bizonnyal átvilágítja majd a szerződéseket. Ezzel azt fogják felmérni, hogy a megállapodások mennyire szolgálják a saját érdekeiket. A szakértő szerint Magyar a döntéskor elsősorban a saját politikai kilátásait és hatalmon maradásának várható idejét mérlegeli majd. Bár az okokat részletesen nem fejtette ki, Uvarov még a leendő kormány esetleges instabilitását és egy új választás kiírásának esélyét is felvetette.

A helyzet érzékeltetésére egy bolgár példát hozott fel. Ebben az esetben az atomerőmű-építést elindító kormány után a következő vezetésre maradtak a költségek, míg a politikai sikert már egy harmadik kabinet aratta le.

Uvarov úgy véli, ha Magyar Péter és szövetségesei bíznak a tartós kormányzásban, akkor folytatni fogják a beruházást. Ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a megváltozott geopolitikai körülmények, valamint Magyarország EU- és NATO-tagsága miatt felmerülhet a kérdés, hogy valóban szükség van-e az orosz részvétellel zajló bővítésre. A szakértő gondolatait azzal zárta, hogy az ügyben végül kizárólag politikai döntés fog születni.

Címlapfotó: Jánossy Gergely, MTI/MTVA