Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot

A választásokon kétharmados győzelmet arató Magyar Péter bejelentette, hogy kormánya megszakítja a kapcsolatot a Mathias Corvinus Collegiummal (MCC), és megvonja annak állami finanszírozását. Az Orbán-kormányhoz szorosan kötődő tehetséggondozó vezetése az elbocsátások elkerülését ígéri. Eközben a munkatársakat az intézmény nyilvános megvédésére szólították fel a várható politikai nyomással szemben.

Magyar Péter a választási győzelmét követő napon egyértelművé tette, hogy megszüntetik az állam kapcsolatát az MCC-vel, valamint a CPAC nevű konzervatív politikai konferenciával is. A megválasztott miniszterelnök szerint eleve bűncselekmény volt ezek állami finanszírozása. Hozzátette, hogy az ügyet az illetékes hatóságok a jövőben vizsgálni fogják.

A mintegy hétezer diákot és háromszáz munkatársat számláló, államilag finanszírozott MCC szorosan kötődik a leköszönő kormányhoz. A szervezet kuratóriumát Orbán Balázs vezeti, az intézmény pedig az elmúlt években jelentős vagyonra tett szert. Többek között tízszázalékos részvénypakettet kapott a Molból, valamint jelentős részesedést a Richterből. A Tisza Párt korábban többször kritizálta a szervezetet. Azt hangoztatták, hogy a tehetséggondozás álcája mögött valójában közpénzből építik a pártállam politikai és ideológiai bázisát.

Orbán Viktor tizenhat éves kormányzását lezáró, április 12-i választás után az MCC vezetése belső állománygyűlést tartott. Szalai Zoltán főigazgató arról beszélt a munkatársaknak, hogy erős agressziót tapasztal, és kísérleteket lát az intézmény ellehetetlenítésére. Arra kérte a dolgozókat, hogy álljanak ki az MCC mellett mind személyesen, mind a közösségi médiában. A bizonytalan politikai helyzet ellenére hangsúlyozta, hogy nem terveznek leépítéseket. Kijelentette továbbá, hogy a működés a megszokott mederben folytatódik.

Az intézmény brüsszeli kutatóintézete, az MCC Brussels eközben óva intette Magyar Pétert a politikai bosszúállástól, valamint a 2023-as lengyelországi választások után látott intézményi csatározásoktól. John O’Brien kommunikációs vezető szerint bár sokan üdvözölni fogják a magyar intézmények Donald Tusk-féle politikai átvételét, a Magyar-féle program bosszúvágya sokakat meg fog lepni. Szerinte még azokat is váratlanul érheti mindez, akik egyébként a jogállamiság szentségét hirdetik.