Mennyi idő és pénz a pártalapítás Magyarországon? Cikkünkből kiderül, mik a pontos adminisztrációs feltételek, és hány alapító tagra van szükség az induláshoz.
Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot
A választásokon kétharmados győzelmet arató Magyar Péter bejelentette, hogy kormánya megszakítja a kapcsolatot a Mathias Corvinus Collegiummal (MCC), és megvonja annak állami finanszírozását. Az Orbán-kormányhoz szorosan kötődő tehetséggondozó vezetése az elbocsátások elkerülését ígéri. Eközben a munkatársakat az intézmény nyilvános megvédésére szólították fel a várható politikai nyomással szemben.
Magyar Péter a választási győzelmét követő napon egyértelművé tette, hogy megszüntetik az állam kapcsolatát az MCC-vel, valamint a CPAC nevű konzervatív politikai konferenciával is. A megválasztott miniszterelnök szerint eleve bűncselekmény volt ezek állami finanszírozása. Hozzátette, hogy az ügyet az illetékes hatóságok a jövőben vizsgálni fogják.
A mintegy hétezer diákot és háromszáz munkatársat számláló, államilag finanszírozott MCC szorosan kötődik a leköszönő kormányhoz. A szervezet kuratóriumát Orbán Balázs vezeti, az intézmény pedig az elmúlt években jelentős vagyonra tett szert. Többek között tízszázalékos részvénypakettet kapott a Molból, valamint jelentős részesedést a Richterből. A Tisza Párt korábban többször kritizálta a szervezetet. Azt hangoztatták, hogy a tehetséggondozás álcája mögött valójában közpénzből építik a pártállam politikai és ideológiai bázisát.
Orbán Viktor tizenhat éves kormányzását lezáró, április 12-i választás után az MCC vezetése belső állománygyűlést tartott. Szalai Zoltán főigazgató arról beszélt a munkatársaknak, hogy erős agressziót tapasztal, és kísérleteket lát az intézmény ellehetetlenítésére. Arra kérte a dolgozókat, hogy álljanak ki az MCC mellett mind személyesen, mind a közösségi médiában. A bizonytalan politikai helyzet ellenére hangsúlyozta, hogy nem terveznek leépítéseket. Kijelentette továbbá, hogy a működés a megszokott mederben folytatódik.
Az intézmény brüsszeli kutatóintézete, az MCC Brussels eközben óva intette Magyar Pétert a politikai bosszúállástól, valamint a 2023-as lengyelországi választások után látott intézményi csatározásoktól. John O’Brien kommunikációs vezető szerint bár sokan üdvözölni fogják a magyar intézmények Donald Tusk-féle politikai átvételét, a Magyar-féle program bosszúvágya sokakat meg fog lepni. Szerinte még azokat is váratlanul érheti mindez, akik egyébként a jogállamiság szentségét hirdetik.
Rengeteg pénz múlik Magyar Péter első lépésein: hatalmasat fordult a magyar piac, de könnyen beüthet a krach
A Tisza Párt kétharmados választási győzelme azonnali és jelentős piaci átrendeződést hozott.
Az euró magyarországi bevezetése továbbra is távoli cél: bár a lakosság támogatja, a gazdasági és jogi feltételek teljesítése jelenleg messzebb van, mint valaha.
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: elképesztő vagyon szakadhat ránk a kormányváltás után
A Moody's hitelminősítő szerint a választások után megalakuló Tisza-kormány pozitívan hathat Magyarország adósbesorolására
Elképesztő adósságba verik magukat a magyar családok: egyetlen váratlan esemény, és borulhat a családi kassza
A 2025 szeptemberében indult Otthon Start Program jelentősen felpörgette a hazai lakáshitelezést.
Egy kellő felhatalmazással rendelkező kormány akár napok alatt elfogadtathatná a parlamenttel azokat a jogszabályokat, amelyeket Brüsszel a befagyasztott támogatások feloldásához kér.
Brutális célárat kapott a legnépszerűbb hazai bankpapír: történelmi csúcsra ért, de még csak most jön a java
Az Autonomous Research tovább javította az OTP részvényeire vonatkozó várakozását.
Hatalmas fordulatot hozhat Magyar Péterék győzelme: meglepő bejelentés érkezett a befagyasztott uniós milliárdokról
Jelentős makrogazdasági és államháztartási kihívásokkal kell szembenéznie az új magyar kormánynak.
Hatalmas kihívást jelent az új kormánynak a leköszönő vezetés által alig három hónap alatt felhalmozott, 3420 milliárd forintos államháztartási hiány kezelése.
Még nincs vége: újraszámlálás jön egy billegő körzetben, de további három helyen is váratlan fordulat jöhet
A levélszavazatokkal együtt már kirajzolódik az új parlamenti erőviszonyok képe.
Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Döntöttek a pénztárcánkról: kiderült, mikor vezetnék be az eurót Magyarországon, de ennek komoly ára lesz
A vasárnapi választásokon győztes Tisza Pártnak rövid időn belül hiteles makrogazdasági és költségvetési tervet kell letennie az asztalra.
Óriási bejelentést tettek a hazai bankszektor vezetői: határozott üzenetet küldtek a leendő kormánynak
A szektor képviselői szerint kulcsfontosságú lesz egy hiteles makrogazdasági pálya kijelölése a felálló kabinet részéről.
Megszólalt a szakértő a hihetetlen tőzsdei rekord után: megvannak a nap nagy nyertesei, de ketten óriásit zuhantak
A részvénypiac forgalma 126,8 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 367,58 forintról 363,50 forintra csökkent 18 órakor.
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án.
Az elemzés szerint mintegy 38,3 milliárd eurónyi forrás sorsa rendeződhet a következő időszakban.
Eszméletlen rali indult a magyar tőkepiacon a Tisza Párt győzelme után: elárulták a szakértők, melyik befektetés hozhat most aranyat
A Tisza Párt kétharmados választási győzelme azonnali és pozitív reakciókat váltott ki a magyar tőkepiacon.
-
