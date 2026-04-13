Hihetetlen, de igaz: 100 eurós jeggyel vihetsz haza egy milliót érő Picasso-festményt

Szokatlan jótékonysági kezdeményezés indult Franciaországban: mindössze 100 eurós jeggyel lehet esélyt szerezni arra, hogy elnyerjünk egy egymillió eurót érő Picasso-festményt. A sorsolás bevételeit Alzheimer-kutatásra fordítják, így a résztvevők nemcsak nyerhetnek, hanem egy fontos ügyet is támogathatnak. A szervezők több tízezer jegy eladásával jelentős összeget gyűjthetnek össze, írja a Telex.

Franciaországban különleges jótékonysági sorsolást hirdettek meg: egy Pablo Picasso-festményt lehet megnyerni mindössze 100 eurós jeggyel. A Tête de Femme (Női fej) című, 1941-ben készült alkotás értéke eléri az egymillió eurót.

A kezdeményezés célja nemcsak a művészet népszerűsítése, hanem az Alzheimer-kutatás támogatása is. A szervezők legfeljebb 120 ezer jegyet bocsátanak ki, így teljes értékesítés esetén akár 12 millió euró is összegyűlhet. Ebből egymillió euró kerül a festményt birtokló Opera Galleryhez, míg a fennmaradó összeget az Alzheimer’s Research Foundation kapja meg.

Nem ez az első hasonló akció: korábbi Picasso-sorsolások során már több mint 10 millió eurót gyűjtöttek jótékony célokra, például libanoni kulturális projektekre és afrikai vízügyi programokra. A nyertesek között volt már amerikai fizikai munkás és olasz könyvelő is, ami azt mutatja, hogy bárki eséllyel indulhat.

A festményt a párizsi Christie’s aukciósházban állítják ki, ahol a sorsolást is megtartják. A kezdeményezés támogatói szerint ez a forma jól illeszkedik Picasso szellemiségéhez, hiszen így művei nemcsak a leggazdagabb gyűjtők számára válhatnak elérhetővé.