2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
20 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Látogatók különböző csoportja a modern művészeti galériában festményeket nézegetve
Világ

Hihetetlen, de igaz: 100 eurós jeggyel vihetsz haza egy milliót érő Picasso-festményt

Pénzcentrum
2026. április 13. 13:17

Szokatlan jótékonysági kezdeményezés indult Franciaországban: mindössze 100 eurós jeggyel lehet esélyt szerezni arra, hogy elnyerjünk egy egymillió eurót érő Picasso-festményt. A sorsolás bevételeit Alzheimer-kutatásra fordítják, így a résztvevők nemcsak nyerhetnek, hanem egy fontos ügyet is támogathatnak. A szervezők több tízezer jegy eladásával jelentős összeget gyűjthetnek össze, írja a Telex.

Franciaországban különleges jótékonysági sorsolást hirdettek meg: egy Pablo Picasso-festményt lehet megnyerni mindössze 100 eurós jeggyel. A Tête de Femme (Női fej) című, 1941-ben készült alkotás értéke eléri az egymillió eurót.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kezdeményezés célja nemcsak a művészet népszerűsítése, hanem az Alzheimer-kutatás támogatása is. A szervezők legfeljebb 120 ezer jegyet bocsátanak ki, így teljes értékesítés esetén akár 12 millió euró is összegyűlhet. Ebből egymillió euró kerül a festményt birtokló Opera Galleryhez, míg a fennmaradó összeget az Alzheimer’s Research Foundation kapja meg.

Igazi szenzáció: megtalálták évtizedekkel ezelőtt a Balaton Múzeumból ellopott festményt + Fotó
EZ IS ÉRDEKELHET
Igazi szenzáció: megtalálták évtizedekkel ezelőtt a Balaton Múzeumból ellopott festményt + Fotó
Megtaláltak egy évtizedekkel ezelőtt a keszthelyi Balaton Múzeumból ellopott műalkotást, Egry József Kalapos hölgy című grafikáját.

Nem ez az első hasonló akció: korábbi Picasso-sorsolások során már több mint 10 millió eurót gyűjtöttek jótékony célokra, például libanoni kulturális projektekre és afrikai vízügyi programokra. A nyertesek között volt már amerikai fizikai munkás és olasz könyvelő is, ami azt mutatja, hogy bárki eséllyel indulhat.

A festményt a párizsi Christie’s aukciósházban állítják ki, ahol a sorsolást is megtartják. A kezdeményezés támogatói szerint ez a forma jól illeszkedik Picasso szellemiségéhez, hiszen így művei nemcsak a leggazdagabb gyűjtők számára válhatnak elérhetővé.
Címlapkép: Getty Images
#nyeremény #jótékonyság #aukció #sorsjegy #kutatás #franciaország #világ #festmény #alzheimer-kór #picasso #alzheimer

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:06
13:33
13:14
12:59
12:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 15.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
2026. április 15.
Rengeteg magyar háztulaj sétál önként a csapdába: milliókat bukhatnak haláleset, válás után egyetlen mulasztás miatt
2026. április 15.
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
2026. április 14.
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
NAPTÁR
Tovább
2026. április 15. szerda
Anasztázia, Tas
16. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Megszólalt a Kreml Orbánék buktája után: erre számíthat Magyarország, erre készül Oroszország
2
5 napja
Kiszivárgott a Kreml jóslata az április 12-i magyarországi választásról: sokakat meglephet, mire számítanak Putyinék
3
7 napja
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
4
2 hete
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
5
2 hete
Súlyos dolog derült ki az EU-ból való kilépésről: váratlan fordulat állt elő, erre senki sem számított
PÉNZÜGYI KISOKOS
Érdekmúlás
jogi hatást kiváltó tény a biztosítási szerződésben. Ha a biztosítási érdek megszűnik, a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 12:59
Rengeteg magyar háztulaj sétál önként a csapdába: milliókat bukhatnak haláleset, válás után egyetlen mulasztás miatt
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 11:07
Magyar Péter a Sándor-palotánál: ekkor alakulhat meg a következő Országgyűlés
Agrárszektor  |  2026. április 15. 13:29
Komoly aduász van Magyar Péter kezében: mindenki megérezheti, ami jön