Budapest, Magyarország - 2018. június 22.: Két rendőr járőrözik a Várhegyen.
HelloVidék

Igazi szenzáció: megtalálták évtizedekkel ezelőtt a Balaton Múzeumból ellopott festményt + Fotó

HelloVidék
2026. március 30. 14:15

Megtaláltak egy évtizedekkel ezelőtt a keszthelyi Balaton Múzeumból ellopott műalkotást, Egry József Kalapos hölgy című grafikáját - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hétfőn a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a napokban adta vissza a műalkotást a Balatoni Múzeumnak. Kifejtették, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium Kulturális Javak Főosztálya tavaly év elején tett feljelentést a rendőrségnél, mert megtudták, hogy egy aukciós online piactér honlapján eladásra kínáltak egy több mint húsz éve eltűnt műtárgyat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint írták, Egry József Kalapos hölgy című grafikáját "1995 és 2009 között lopta el valaki a keszthelyi Balaton Múzeumból". A nyomozók azonosították azt a galériát, mely aukción meghirdette a grafikát, majd le is foglalták az alkotást.

A műkincsvédelmi nyomozók az újabb információk alapján most azon dolgoznak, hogy kiderítsék, miképp kerülhetett a kép a galériába, hogy eljussanak ahhoz is, aki annak idején ellopta a múzeumból - áll a közleményben.
 

#Balaton #rendőrség #lopás #aukció #múzeum #festmény #bűnügy #lefoglalás #hellovidék #bűnügyi hírek #keszthely

Pénzcentrum
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén
Észrevétlenül férkőzött be a magyarok életébe a mesterséges intelligencia: egy nagyszabású hazai kutatás most minden titokra fényt derít
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
1
6 napja
Évtizedes rejtély oldódott meg a Hévízi-tó körül: most kiderül, mik rejtőznek a mélyben
2
3 hete
Sokkoló farkastámadás Miskolc közelében: két áldozat is van – fotók a helyszínről
3
2 hete
Elképesztő kis ragadozó bukkant fel Somogyban: elolvadsz tőle, ha meglátod + Videó
4
2 napja
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
5
2 hete
Elképesztő tulipánkert nyílik Pesttől másfél órányira: hamarosan 60 ezer virág közt sétálhatunk
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 13:45
Kemény szigorításról döntött az osztrák kormány: több ezer Ausztriában élő magyart érint a döntés
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 13:03
Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén
Agrárszektor  |  2026. március 30. 13:33
Váratlan fordulat az ukrán piacokon: fillérekért szabadulnak ettől a zöldségtől