Az ellenzék meggyőző győzelme akár 100 bázispontos kockázati prémium csökkenést is kiválthat a BUX indexben.
Amíg Magyarországon mindenki a választásra figyel, Donald Trump berobbantotta a gázárakat - nem is kicsit
Donald Trump amerikai elnök a meghiúsult amerikai–iráni tárgyalásokat követően bejelentette a Hormuzi-szoros teljes blokádját. A lépés hétfő reggel azonnali, 18 százalékos ugrást okozott az európai gázpiacon. Bár az árak hirtelen megugrottak, elemzők szerint a piaci reakció hosszabb távon mérsékelt maradhat. Az intézkedés tényleges gyakorlati hatása ugyanis egyelőre kérdéses - közölte a Portfolio.
Az európai irányadó gáztőzsdén, a holland TTF-en a földgáz ára 49 euró/megawattórára (MWh) emelkedett. Ez több mint 5 eurós drágulást jelent a pénteki záróértékhez képest. A kezdeti kiugrás után azonban már elindult az árfolyam korrekciója. Az áremelkedést Donald Trump a Truth Social nevű közösségi platformon tett bejelentése váltotta ki.
Ennek közvetlen előzménye a hétvégén Pakisztánban tartott amerikai–iráni béketárgyalások kudarca volt. Az amerikai elnök szerint a legtöbb kérdésben sikerült dűlőre jutni. Az egyezség végül azon bukott el, hogy Irán nem volt hajlandó lemondani nukleáris törekvéseiről.
A piacokat azonban nem érte teljesen váratlanul a megállapodás elmaradása. Jahdian Falah, a Trianel portfóliómenedzsere rámutatott, hogy a befektetők ezt a forgatókönyvet nagyrészt már beárazták. Eleve irreális lett volna ugyanis rögtön az első körben átfogó egyezséget várni. A szakember szerint a szoros blokádja nem rontja érdemben a cseppfolyósított földgáz (LNG) piacának kilátásait. A február végi háború kitörése előtt a világ LNG- és kőolajszállítmányainak mintegy ötöde haladt át a Hormuzi-szoroson.
A fegyveres konfliktus kezdete óta viszont egyetlen megrakott LNG-tanker sem használta ezt a vízi utat. Kivételt csupán az a néhány hajó jelentett, amelyek állítólag illegális "áthaladási díj" ellenében jutottak át.
Giovanni Bettinelli, a GFB Insight gázelemzője szerint az árakban egyértelműen várhatók még további kilengések. A tőzsdei reakció azonban összességében visszafogott maradhat addig, amíg nem tisztázódik, pontosan hogyan is fog megvalósulni a gyakorlatban a most bejelentett blokád.
Fotó: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
Ukrán külügyminiszter a Tisza győzelme után: új fejezetet nyitunk, biztosítani fogjuk a kárpátaljai magyarok jogait
A külügyminiszter egyértelművé tette, hogy az ukrán fél kész a kölcsönösen előnyös partneri viszony kialakítására.
Az elnök kijelentéseiben az iráni nukleáris programot és a Hormuzi-szoros helyzetét állította a középpontba
Nagyon rossz hír jött az iráni béketárgyalásokról: teljesen félbeszakadt az ügy, a tűzszünet is veszélyben
A 21 órán át tartó egyeztetés után mindkét fél a másikat hibáztatta a kudarcért, miközben a hat hete tartó háború törékeny tűzszünete is veszélybe került
Bár Kína határozottan cáfol, az egybehangzó értesülések szerint ez az ország szállíthat légvédelmi eszközöket Iránba.
A legénység megkerülte a Holdat, ezzel végrehajtva az emberiség eddigi legtávolabbi személyzetes űrutazását.
Elszabadult a pokol a Fehér Házban: saját emberei buktatnák meg az elnöki székből Trumpot - ez verte ki a biztosítékot
Donald Trump húsvétvasárnapi, Iránnak címzett fenyegetése komoly belpolitikai hullámokat vert.
Ez a közel-kelet igazi tragédiája, amiről alig beszélnek: minden megtett Donald Trump, de ide ő is kevés
A forráshiány miatt a Gázai övezet Nemzeti Igazgatási Bizottságának működése is ellehetetlenült.
Kiszivárgott a Kreml jóslata az április 12-i magyarországi választásról: sokakat meglephet, mire számítanak Putyinék
A független orosz Meduza hírportál értesülései szerint Vlagyimir Putyin egyre elégedetlenebb Orbán Viktorral.
Donald Trump amerikai elnök megkezdte az egyeztetéseket tanácsadóival az Európában állomásozó amerikai csapatok lehetséges kivonásáról.
Kiszivárogtak részletek a pakisztáni tűzszüneti tárgyalás előtt: iszonyat távol vannak a felek álláspontjai, Trump nem lehet boldog
Pakisztán az iszlám világ egyetlen atomhatalmaként szoros kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal, Iránnal és az öböl menti arab államokkal is.
Nem tervezi a lemondását Miguel Díaz-Canel kubai elnök, erről egy amerikai televíziónak adott interjúban beszélt.
Elfordult Donald Trumptól az egyik legfőbb európai szövetségese: kemény kritikát fogalmazott meg, így nyerne választást
A hangsúlyváltás szembetűnő Meloni korábbi, engedékenyebb megnyilvánulásaihoz képest.
Kiderült az ingatlanpiac nagy titka: így cserélheted el az apró városi panelt egy tágas kertes házra
Továbbra is a budapesti agglomeráció dominálja a családi házak piacát, a kínálat és a kereslet is ebbe az irányba koncentrálódik.
Riasztó számok futottak be a minisztériumból: elképesztő tempóban ürül az államkassza, erre verték el a pénzt
Az idei év első negyedévében az államháztartás központi alrendszere 3420 milliárd forintos hiányt halmozott fel.
Megtörte a csendet az amerikai first lady, Melania Trump: kiderült a teljes igazság Jeffrey Epsteinhez fűződő viszonyáról
Jogi lépéseket helyezett kilátásba Melania Trump azokkal szemben, akik azt állítják, hogy személyes kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel.
Az ukrán elnök úgy véli, az Egyesült Államok belpolitikai okokból augusztusban lezárhatja a tárgyalásokra szánt időkeretet.
Budapesten mintegy öt percig várakoztattak egy beteget szállító mentőautót az amerikai alelnök, JD Vance áthaladó konvoja miatt.
A brit kormányfő szerint a válság generációk sorsát döntheti el, miközben az energiaárak és az infláció is elszabadulhatnak.
