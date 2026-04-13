Donald Trump amerikai elnök videoüzenete
Világ

Amíg Magyarországon mindenki a választásra figyel, Donald Trump berobbantotta a gázárakat - nem is kicsit

2026. április 13. 12:31

Donald Trump amerikai elnök a meghiúsult amerikai–iráni tárgyalásokat követően bejelentette a Hormuzi-szoros teljes blokádját. A lépés hétfő reggel azonnali, 18 százalékos ugrást okozott az európai gázpiacon. Bár az árak hirtelen megugrottak, elemzők szerint a piaci reakció hosszabb távon mérsékelt maradhat. Az intézkedés tényleges gyakorlati hatása ugyanis egyelőre kérdéses - közölte a Portfolio.

Az európai irányadó gáztőzsdén, a holland TTF-en a földgáz ára 49 euró/megawattórára (MWh) emelkedett. Ez több mint 5 eurós drágulást jelent a pénteki záróértékhez képest. A kezdeti kiugrás után azonban már elindult az árfolyam korrekciója. Az áremelkedést Donald Trump a Truth Social nevű közösségi platformon tett bejelentése váltotta ki.

Ennek közvetlen előzménye a hétvégén Pakisztánban tartott amerikai–iráni béketárgyalások kudarca volt. Az amerikai elnök szerint a legtöbb kérdésben sikerült dűlőre jutni. Az egyezség végül azon bukott el, hogy Irán nem volt hajlandó lemondani nukleáris törekvéseiről.

A piacokat azonban nem érte teljesen váratlanul a megállapodás elmaradása. Jahdian Falah, a Trianel portfóliómenedzsere rámutatott, hogy a befektetők ezt a forgatókönyvet nagyrészt már beárazták. Eleve irreális lett volna ugyanis rögtön az első körben átfogó egyezséget várni. A szakember szerint a szoros blokádja nem rontja érdemben a cseppfolyósított földgáz (LNG) piacának kilátásait. A február végi háború kitörése előtt a világ LNG- és kőolajszállítmányainak mintegy ötöde haladt át a Hormuzi-szoroson.

A fegyveres konfliktus kezdete óta viszont egyetlen megrakott LNG-tanker sem használta ezt a vízi utat. Kivételt csupán az a néhány hajó jelentett, amelyek állítólag illegális "áthaladási díj" ellenében jutottak át.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Giovanni Bettinelli, a GFB Insight gázelemzője szerint az árakban egyértelműen várhatók még további kilengések. A tőzsdei reakció azonban összességében visszafogott maradhat addig, amíg nem tisztázódik, pontosan hogyan is fog megvalósulni a gyakorlatban a most bejelentett blokád.

Fotó: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
