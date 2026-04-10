2026. április 10. péntek Zsolt
Moszkva, 2025. november 28.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz államfõ találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án.MTI/Miniszterelnöki
Kiszivárgott a Kreml jóslata az április 12-i magyarországi választásról: sokakat meglephet, mire számítanak Putyinék

2026. április 10. 18:14

A független orosz Meduza hírportál értesülései szerint Vlagyimir Putyin egyre elégedetlenebb Orbán Viktorral. A Kreml már azzal számol, hogy a magyar miniszterelnök elveszítheti az áprilisi országgyűlési választást.

Az Oroszországban külföldi ügynöknek bélyegzett Meduza egy, a Putyin-adminisztrációhoz közeli forrásra hivatkozva arról ír, hogy Moszkvában fokozatosan tettek le a magyar választásokkal kapcsolatos reményeikről. Kezdetben még a kormánypárt listás győzelmében bíztak, később már az egyéni választókerületekben elért sikerekkel is beérték volna.

Mostanra azonban a Kreml úgy látja, hogy még ez a kedvezőtlenebb forgatókönyv sem fog megvalósulni.

Oroszország felkészült az ellenzék esetleges győzelmére is. Ha a hatalomváltás bekövetkezik, azt egyszerűen az Európai Unió által megszervezett "színes forradalomként" fogják kommunikálni.

A cikk rámutat, hogy Vlagyimir Putyin kifejezetten elégedetlen a magyar kormányfővel, amiért elmondása szerint még az orosz támogatással sem tudtak érdemi eredményt elérni.

A Meduza hozzáteszi, hogy Moszkva mellett Washington is a jelenlegi miniszterelnök hatalomban maradását preferálja. Ezt J.D. Vance amerikai alelnök magyarországi látogatásával is demonstrálták.

