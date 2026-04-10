Kibökte Kuba vezetője: kizárólag ebben az egyetlen esetben hajlandó távozni a hatalomból

Nem tervezi a lemondását Miguel Díaz-Canel kubai elnök, erről egy amerikai televíziónak adott interjúban beszélt.

Az NBC-nek adott, vasárnap teljes egészében adásba kerülő beszélgetésből egy rövid részletet már nyilvánosságra hoztak. Ebben az újságíró azt kérdezte az elnöktől, hajlandó lenne-e távozni a posztjáról, ha ezzel segíthetné Kuba helyzetét.

Díaz-Canel erre úgy reagált, hogy Kuba szuverén állam, és vezetőit nem külső szereplők választják meg. Hangsúlyozta, hogy nem személyes ambícióból lett elnök, hanem azért, mert a kubaiak megbízták ezzel a feladattal. Hozzátette, ha a lakosság úgy ítéli meg, hogy nem alkalmas a tisztségére, akkor nem maradhat a helyén.

Az interjúban élesen bírálta az Egyesült Államokat is. Szerinte Washington ellenséges politikát folytat Kubával szemben, és nincs erkölcsi alapja követeléseket megfogalmazni a szigetországgal szemben. Közben a két ország között továbbra is feszült a viszony, bár a felek tárgyalásokat helyeztek kilátásba. A részletekről egyelőre nem közöltek információkat.

A kubai vezetés az amerikai szankciókat és az energiaembargót okolja az ország gazdasági nehézségeiért. Az üzemanyaghiány egyre több területen okoz problémát, érinti az egészségügyet, a közlekedést és a termelést is, miközben gyakoriak az áramkimaradások.