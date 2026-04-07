Több tucat újságírót fenyegetett meg Donald Trump: börtönbe küldené őket, ha ezt a dolgot nem teljesítik

Súlyos következményeket helyezett kilátásba az amerikai elnök több amerikai újságíró számára is - írja a New York Times.

Börtönbüntetéssel fenyegette meg Donald Trump azokat az újságírókat, akik nem hajlandók felfedni az Iránban lelőtt amerikai vadászgéppel kapcsolatos forrásaikat. Az elnök szerint a sajtóba kiszivárgott információk amerikai katonák életét sodorták veszélybe.

Trump egy sajtótájékoztatón beszélt az esetről, amelyen beszámolt két, Iránban rekedt amerikai katona kimentéséről. A lezuhant repülőgép egyik pilótáját két napig keresték a mentőegységek.

Az elnök hangsúlyozta, hogy egy egyelőre meg nem nevezett sajtóorgánum tudósítása közvetlen veszélybe sodorta a mentőakciót és az érintetteket. Hozzátette: már dolgoznak a szivárogtató azonosításán, az érintett médiumtól pedig követelni fogja a forrás kiadását.

A Fehér Ház nem közölte, hogy Trump pontosan melyik szerkesztőségre utalt, csupán a belső vizsgálat tényét erősítette meg. A vadászgéppel történt incidensről és a mentési munkálatokról pénteken számos nemzetközi lap és hírügynökség beszámolt.

Fotó: Steve Helber, MTI/MTVA