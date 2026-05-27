A csapat az utolsó fordulóban, az Everton elleni 1-0-s győzelemmel menekült meg a kieséstől, így sorozatban a második szezont zárta a 17. helyen.
Könnyes búcsúra készül a Crystal Palace edzője: vajon sikerül lenyomniuk a Rayo-t?
Az esti Konferencia-liga döntő extra tétje, hogy hazájuk bajnokságában egyik csapat sem harcolta ki a nemzetközi kupaszereplést, a finálé győztese így a következő idényben az Európa-ligában indulhat.
Története első nemzetközi trófeájáért lép pályára az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano is a labdarúgó Konferencia-liga ma esti, lipcsei döntőjében. A két gárda teljesen eltérő formában várja a mérkőzést: a spanyolok számítanak esélyesebbnek, hiszen a La Ligában a nyolcadik helyen zártak, és az utolsó kilenc tétmérkőzésükön veretlenek maradtak. Ezzel szemben a londoniak április közepe óta nyeretlenek a Premier League-ben, ahol csupán a tizenötödik pozícióban végeztek.
Az angol csapat nemzetközi indulása kalandosan alakult. Bár FA Kupa-győztesként az Európa-ligába kvalifikálták magukat, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a harmadik számú sorozatba sorolta át őket. Ennek oka, hogy a klub tulajdonosi köre megegyezik a francia Lyonéval. A francia alakulat a jobb bajnoki helyezése révén maradhatott a rangosabb kupában.
A Crystal Palace lehet a tizenkettedik angol klub, amely nemzetközi kupát nyer. A Konferencia-ligában eddig kiváló a londoni csapatok mérlege, hiszen korábban a West Ham United és a Chelsea is sikerrel vívta meg a döntőt. A találkozó különleges lesz az angolokat irányító osztrák Oliver Glasner számára.
A szakember már korábban bejelentette távozását, így utolsó meccsén ül a kispadon.
A tréner 2022-ben a Frankfurttal már nyert Európa-ligát, most pedig a második nemzetközi trófeáját gyűjtheti be. A pályán kulcsszereplő lehet a szenegáli támadó, Ismaila Sarr. A játékos kilenc találatával vezeti a sorozat góllövőlistáját, és a legutóbbi öt kupameccsén hatszor is eredményes volt.
